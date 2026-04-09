El tiempo en solitario frente a pantallas de los niños en edad preescolar podría significar problemas de conducta y dificultades del lenguaje más adelante

MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Permitir que una pantalla cuide a tu niño en edad preescolar podría frenar su desarrollo intelectual y emocional, según un nuevo estudio.

Los niños de preescolar y infantil con hasta media hora diaria de pantalla sin supervisión acaban con peores habilidades de comunicación y menor vocabulario, según los investigadores.

A su vez, estos problemas de lenguaje contribuyen a problemas de conducta posteriores y problemas emocionales, según informan los investigadores en la revista Research on Child and Adolescent Psychopathology.

"Los adultos tienden a pensar en las pantallas como distracciones agradables y pueden usarlas como niñeras convenientes", dijo la investigadora principal Molly Selover, doctoranda en psicología en la Florida Atlantic University en Boca Ratón.

"Pero para los niños en edad preescolar con vulnerabilidades del lenguaje, el tiempo frente a pantallas sin supervisión no es benigno: puede ser una barrera activa para el bienestar", añadió Selover en un comunicado de prensa.

En Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los niños pequeños pasan más de dos horas al día frente a pantallas durante la semana, con un uso aún mayor los fines de semana, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a 546 niños de 4 y 5 años que asistían a 24 guarderías en 13 ciudades de Dinamarca.

Los investigadores compararon el tiempo que los niños pasaban con tiempo de pantalla solitario con las evaluaciones de los profesores sobre sus habilidades lingüísticas y dificultades de adaptación.

Los niños que promediaban entre 10 y 30 minutos de pantalla en solitario al día tendían a tener peores habilidades lingüísticas y eran más propensos a tener problemas de conducta y emociones, según el estudio.

El tiempo que los niños pasan solos frente a una pantalla les cuesta, dijo el investigador senior Brett Laursen, profesor de psicología en la Universidad Atlántica de Florida.

"Los niños tienen un número limitado de horas libres en un día", dijo Laursen en un comunicado de prensa. "Cada hora que un niño pasa solo con un dispositivo es una hora en la que no participa en interacciones sociales que mejoren las habilidades lingüísticas. Es una hora que no se dedica a practicar las habilidades sociales y emocionales necesarias para construir amistades."

¿El problema? "Las pantallas no exigen compromiso, compartir ni diálogo, las habilidades exactas que los niños con dificultades de comunicación necesitan practicar", dijo Laursen.

Los niños pequeños también aprenden el lenguaje a través de las interacciones presenciales, según los investigadores. Las pantallas de vídeo simplemente no pueden reemplazar la exposición al lenguaje y la experiencia social que los niños adquieren cuando juegan y interactúan con sus compañeros.

"Los niños pequeños con habilidades lingüísticas limitadas ya están en riesgo de enfrentar desafíos sociales y emocionales", dijo Selover. "Hay pocas razones para esperar que las pantallas ayuden a los niños a superar los retos adaptativos que plantean los problemas de lenguaje oral y muchas razones para sospechar que empeoran la situación."

La Asociación Americana de Psicología recomienda limitar a los niños a no más de una hora de pantalla al día entre los 2 y los 5 años, y que un padre o cuidador participe en ese tiempo en lugar de usar la pantalla como niñera, según los investigadores.

"Los medios electrónicos son un componente integral del entorno de aprendizaje en casa; muchos niños pasan más tiempo con tabletas y teléfonos que con juguetes, libros y amigos", dijo Selover. "Como otros riesgos del entorno doméstico, el tiempo de pantalla en solitario supone un peligro único para los niños pequeños con vulnerabilidades acentuadas."

Los investigadores instan a los padres a examinar cuidadosamente cómo sus hijos interactúan con las pantallas.

"Los hallazgos importan porque muestran que un riesgo ambiental demasiado común --el aumento del tiempo frente a pantallas en solitario-- puede agravar los problemas de comportamiento y conducta en niños que ya enfrentan un camino de desarrollo ya difícil", dijo Selover.

Más información

La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre el tiempo frente a la pantalla y los problemas emocionales en niños.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Atlántica de Florida, 6 de abril de 2026