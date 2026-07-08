Salud

Ni hielo, ni reposo absoluto: cuáles son las nuevas medidas para tratar los esguinces, según expertos

Especialistas y centros de referencia internacional destacan que las antiguas estrategias no aceleran la recuperación y advierten la importancia de contar con el acompañamiento de un profesional de la salud para optimizar los resultados

Guardar
Google icon
Hombre de rodillas sobre colchoneta azul, brazos estirados sobre un balón naranja. Una fisioterapeuta de pie detrás, con las manos en su espalda. Sala con grandes ventanas.
Un hombre realiza ejercicios de estiramiento asistido con un balón de pilates mientras una fisioterapeuta lo supervisa en una clínica moderna, enfocándose en la recuperación y fortalecimiento muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones para tratar los esguinces y las distensiones están cambiando y el uso del hielo ya no es la primera indicación, según nuevas investigaciones internacionales.

De acuerdo con The Washington Post, especialistas en medicina deportiva advierten que el método tradicional conocido como RICE (reposo, hielo, compresión y elevación) está siendo desplazado por estrategias que priorizan la movilización progresiva y la educación del paciente.

PUBLICIDAD

En ese sentido, un estudio publicado en la British Journal of Sports Medicine destaca que la evidencia actual respalda que el movimiento controlado y la recuperación activa permiten una mejor reparación de los tejidos y reducen el riesgo de recaídas. El hielo queda reservado únicamente para el alivio puntual del dolor, mientras que la rehabilitación guiada y la compresión ganan protagonismo en el abordaje de estas lesiones.

El hielo deja de ser protagonista en el tratamiento de lesiones

Infografía de Infobae. Muestra comparación de métodos RICE y PEACE & LOVE para tratar lesiones, con ilustraciones y texto explicativo.
Mayo Clinic señala que la inflamación inicial cumple una función clave en la regeneración de músculos, tendones y ligamentos -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Washington Post, especialistas en medicina deportiva y rehabilitación advierten que la aplicación de hielo tras un esguince o distensión puede mitigar el dolor en las primeras horas, pero no acelera la curación y, en algunos casos, podría retrasar la recuperación al frenar la llegada de células inmunitarias necesarias para reparar el tejido. La doctora Jennifer Robinson, médica deportiva en la Universidad de Iowa, sostiene que las nuevas estrategias están centradas en el movimiento y la protección.

PUBLICIDAD

La British Journal of Sports Medicine y la American Academy of Orthopaedic Surgeons proponen el enfoque PEACE & LOVE, que recomienda protección, elevación, evitar antiinflamatorios, compresión, educación y, posteriormente, carga, optimismo, vascularización y ejercicio. Estas sociedades científicas destacan que la movilización controlada, la información clara al paciente y la rehabilitación activa permiten una recuperación más rápida y segura.

Desde la Universidad de Harvard, especialistas en medicina física insisten en que el hielo puede usarse solo como recurso puntual para controlar molestias intensas, pero no debe ser el eje central del tratamiento. El doctor Peter J. Attia, experto en salud musculoesquelética, enfatiza que la clave está en la adaptación progresiva de la actividad física y en evitar el reposo absoluto, que aumenta el riesgo de rigidez y debilidad.

La importancia del movimiento y la educación en la recuperación

Hombre en camilla con rodillera, pierna levantada con banda elástica, supervisado por dos mujeres en sala de rehabilitación con ventanales y material deportivo.
Especialistas en medicina deportiva advierten que el hielo puede aliviar el dolor inicial, pero no acelera la curación de un esguince o una distensión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic subraya que la inflamación inicial tras una lesión desempeña un papel esencial en la regeneración de músculos, tendones y ligamentos, ya que moviliza células reparadoras y ayuda a limpiar los restos celulares. Por tanto, suprimir este proceso con frío excesivo o antiinflamatorios puede dificultar la curación completa. Los especialistas recomiendan consultar a profesionales de la salud para diseñar una estrategia de rehabilitación efectiva para cada caso.

La British Journal of Sports Medicine enfatiza, además, que la educación sobre expectativas realistas y el optimismo durante el proceso de recuperación forman parte de las recomendaciones actualizadas. De este modo, el reciente consenso internacional marca una transformación en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas.

Temas Relacionados

Lesiones deportivaslesionesFisioterapiaRehabilitaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos rastrearon 43.000 montes submarinos y hallaron 73 calderas volcánicas desconocidas

Un equipo de Francia, Canadá, Singapur y Australia adaptó un algoritmo de IA creado para detectar cráteres en Marte. Cómo el descubrimiento abre una nueva base para evaluar riesgos volcánicos en los océanos

Científicos rastrearon 43.000 montes submarinos y hallaron 73 calderas volcánicas desconocidas

Cuáles son las infecciones respiratorias que nos enferman en invierno: de la rinitis a la neumonía

El doctor Daniel López Rosetti detalló en Infobae en Vivo los mecanismos de transmisión de los virus y bacterias más frecuentes durante los meses más fríos

Cuáles son las infecciones respiratorias que nos enferman en invierno: de la rinitis a la neumonía

10 hábitos saludables para evitar el dolor de espalda

Especialistas señalan que incorporar rutinas de movimiento, cuidar la postura y ajustar el entorno laboral ayuda a prevenir molestias

10 hábitos saludables para evitar el dolor de espalda

Entrenamiento en invierno: la importancia de la vestimenta y la entrada en calor para prevenir lesiones

El desarrollo de una rutina de calentamiento cuidadosa y la elección de la ropa juega un papel fundamental para eliminar los riesgos de molestias

Entrenamiento en invierno: la importancia de la vestimenta y la entrada en calor para prevenir lesiones

Un análisis de rocas australianas de 3.100 millones de años podría reescribir la historia del agua en la Tierra primitiva

Un equipo de geoquímicos descubrió que el líquido ya circulaba hacia las profundidades del planeta hace más de tres mil millones de años. Qué implica

Un análisis de rocas australianas de 3.100 millones de años podría reescribir la historia del agua en la Tierra primitiva

DEPORTES

El duro comunicado de Egipto contra el arbitraje tras la derrota ante la Argentina: el particular pedido a la FIFA

El duro comunicado de Egipto contra el arbitraje tras la derrota ante la Argentina: el particular pedido a la FIFA

El mensaje de la figura de Inglaterra desde el hospital tras la operación por la insólita lesión que sufrió durante los festejos

Vení, vení, llorá conmigo...

“Esto es más que patriotismo”: el análisis más curioso en un reconocido diario de Estados Unidos sobre la “locura” argentina en el Mundial

Netflix, Disney y YouTube se preparan para batallar por los derechos de los próximos dos mundiales de fútbol para EEUU

TELESHOW

Daniela Christiansson frente al partido de Argentina y Suiza en el Mundial: ¿por quién hinchará la esposa de Maxi López?

Daniela Christiansson frente al partido de Argentina y Suiza en el Mundial: ¿por quién hinchará la esposa de Maxi López?

La emoción de Matías Martin por compartir el Mundial con sus hijos: “El amor de padre y sobredosis de argentinidad”

Santiago del Moro anunció que un participante abandona Gran Hermano: “Así es la vida”

El momento de relax y alivio de Caro Calvagni y Agus Gandolfo luego del épico triunfo de Argentina frente a Egipto

Un abrazo eterno y un recuerdo muy especial: el homenaje de Araceli González a su madre

INFOBAE AMÉRICA

Rusia prohibió las exportaciones de diésel para frenar la crisis de combustible causada por ataques ucranianos

Rusia prohibió las exportaciones de diésel para frenar la crisis de combustible causada por ataques ucranianos

El corazón de acero: la hazaña detrás del reactor que impulsa el futuro industrial

“Todavía la tecnología no ha sido desarrollada para predecir los terremotos”, advierte especialista salvadoreño

La Policía Nacional Civil de Guatemala inicia las actividades por su 29 aniversario

Canasta básica se encarece en Honduras: hogares enfrentan nuevas alzas en alimentos