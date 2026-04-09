COVID prolongado vinculado a riesgos para la salud cardíaca

MIÉRCOLES, 8 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con COVID persistente enfrentan un mayor riesgo de problemas cardíacos graves -- incluso adultos jóvenes que nunca estuvieron lo suficientemente enfermos como para ser hospitalizados, según sugiere una nueva investigación.

El COVID persistente es el conjunto de síntomas persistentes que algunos pacientes sufren tras recuperarse de una infección aguda por COVID , como fatiga y síntomas respiratorios.

Se estima que afecta entre el 10% y el 30% de las personas que han tenido una infección por COVID, según los investigadores en notas de fondo.

Entre ellos, los investigadores encontraron un mayor riesgo de eventos cardiovasculares como infarto, arritmias e insuficiencia cardíaca.

El estudio, publicado recientemente en la revista eClinicalMedicine, analizó los historiales médicos de más de 1,2 millones de personas en Suecia.

Los investigadores analizaron específicamente a personas tratadas por COVID en casa o por su médico local, en lugar de en un hospital, para ver cómo les estaba el corazón en los cuatro años siguientes.

Identificaron una tendencia preocupante: las personas diagnosticadas de COVID prolongado tenían muchas más probabilidades de sufrir eventos cardiovasculares importantes.

Entre las mujeres, más del 18% experimentó problemas cardíacos, frente a solo el 8% de quienes nunca tuvieron COVID prolongado.

En los hombres, casi el 21% presentaba complicaciones cardíacas frente al 11% en el grupo de control.

"Descubrimos que las arritmias cardíacas y la enfermedad coronaria eran más comunes tanto en mujeres como en hombres con COVID prolongado", dijo la autora principal Pia Lindberg, doctoranda en el Instituto Karolinska en Suecia.

"En las mujeres, también existía un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular periférica; sin embargo, no se encontró ninguna asociación clara entre el COVID prolongado y el ictus", añadió en un comunicado de prensa.

Aunque tanto hombres como mujeres enfrentaban peligros crecientes, el impacto en las mujeres fue notable.

Las mujeres con COVID a largo plazo tenían el doble de probabilidades de ser diagnosticadas con una afección cardíaca tras controlar la edad y otros factores de salud.

Además de las arritmias, las mujeres también mostraron una mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca y problemas de flujo sanguíneo en sus extremidades.

El estudio no mostró una relación entre el COVID prolongado y el ictus ni en hombres ni en mujeres.

Lindberg señaló que, dado que estos pacientes no fueron hospitalizados durante su infección inicial, su salud cardíaca a largo plazo suele pasar desapercibida por la comunidad médica.

Esto es especialmente peligroso para las mujeres, cuyos síntomas cardíacos suelen ser más sutiles, lo que dificulta su identificación sin una monitorización cuidadosa, según los investigadores.

El equipo pide un enfoque más estructurado sobre cómo los médicos monitorizan a los pacientes con COVID prolongado. Como la condición afecta a personas que antes estaban sanas y activas, puede que no sea inmediatamente evidente que su corazón está bajo presión.

"Nuestros resultados muestran que el COVID prolongado puede ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, incluso en personas jóvenes que antes estaban sanas", dijo Lindberg.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el COVID persistente.

FUENTES: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 1 de abril de 2026; eClinicalMedicine, 1 de abril de 2026