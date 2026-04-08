Peligro en casa: Los productos de limpieza están haciendo daño a los niños

MARTES, 7 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las cápsulas de detergente siguen siendo peligrosas para los niños pequeños.

Cientos de miles de bebés, niños pequeños y preescolares estadounidenses han acabado en urgencias por problemas relacionados con productos de limpieza para el hogar, según un nuevo estudio.

Se estima que 240.800 niños de 5 años o menos acudieron a urgencias entre 2007 y 2022 tras ser heridos o envenenados por un producto de limpieza, según informan los investigadores en la revista Pediatrics.

Eso supone una lesión cada 35 minutos, según los investigadores.

El estudio encontró que la lejía y los detergentes fueron los productos más comunes asociados a estas lesiones.

Los sobres y cápsulas de detergente para lavadoras y lavavajillas representaron un tercio (33%) de las lesiones, según los investigadores. Pueden causar quemaduras en la piel y los ojos, así como los riesgos asociados a la ingestión.

Los niños de 1 a 2 años tenían el mayor riesgo de sufrir lesiones relacionadas con productos de limpieza, según el estudio.

"Los niños pequeños exploran su mundo metiendo cosas en la boca, pero no pueden leer las etiquetas ni reconocer el peligro potencial de estos productos", dijo la investigadora principal Rebecca McAdams en un comunicado de prensa. Es investigadora principal asociada en el Centro de Investigación y Política de Lesiones del Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron 16 años de datos conservados por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU.

Encontraron que la tasa de lesiones asociadas a las cápsulas y sobres de detergente aumentó rápidamente tras su introducción en 2012, alcanzó su máximo en 2015 y luego disminuyó hasta 2022.

"El declive posterior a 2015 puede deberse a la implementación de medidas de seguridad, incluyendo envases opacos y resistentes a niños y películas en paquete de sabor amargo y disolución tardía", dijo McAdams.

"Aunque la tasa de lesiones asociadas a los paquetes disminuyó, siguieron siendo la principal causa de lesiones generales por detergentes en 2022", añadió McAdams.

Los pulverizadores son otra fuente de preocupación, ya que representan el 28% de las lesiones, según los investigadores. La mayoría de las lesiones ocurrían en los ojos de los niños, lo que provocaba quemaduras químicas y envenenamiento.

Casi una cuarta parte de las lesiones ocurrieron cuando otra persona roció al niño con el producto, según los investigadores.

En respuesta al estudio, el Instituto Americano de Limpieza emitió un comunicado argumentando que "los fabricantes han seguido reforzando el embalaje, el etiquetado y la educación del consumidor, especialmente para los sobres de lavandería líquida."

Los datos de urgencias del estudio finalizaron en 2022, "lo que significa que la información más reciente tiene ya varios años", según el ACI.

"ACI y sus miembros han visto datos más recientes y experiencias reales que muestran avances sostenidos en la reducción de las exposiciones infantiles, impulsados por diseños de envases mejorados, advertencias más claras y esfuerzos continuos de educación pública", señalaba el comunicado. "Estos avances no se reflejan completamente en los datos analizados en el artículo de Pediatría ."

Por ejemplo, un análisis de datos del Sistema Nacional de Datos de Venenos realizado en nombre del ACI encontró que las exposiciones no intencionadas a sobres de ropa líquida entre niños menores de 6 años disminuyeron un 12% entre 2012 y 2024, según el comunicado.

Tanto los investigadores como la ACI recomiendan que los padres almacenen los productos de limpieza del hogar lejos de los niños pequeños, preferiblemente en un armario cerrado con llave.

Los productos de limpieza y detergentes deben mantenerse en sus recipientes originales, según los investigadores. Para mayor protección, la gente puede buscar productos que vengan en envases a prueba de niños.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la seguridad de los productos de limpieza.

FUENTES: Nationwide Children's Hospital, comunicado de prensa, 2 de abril de 2026; American Cleaning Institute, comunicado de prensa, 3 de abril de 2026