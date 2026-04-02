Salud

Los cigarrillos electrónicos con nicotina ayudan a dejar de fumar, concluye una reseña

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MIÉRCOLES, 1 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Los cigarrillos electrónicos cargados de nicotina pueden ayudar a las personas a dejar de fumar, según concluyó una nueva revisión de evidencias.

Los vapes de nicotina producen tasas de abandono entre un 20% y un 40% más altas que las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina como parches o chicles, según informaron recientemente investigadores en la revista Addiction.

"Nos propusimos determinar si los científicos están de acuerdo en si los cigarrillos electrónicos con nicotina ayudan a las personas a dejar de fumar", dijo el investigador senior Jamie Hartmann-Boyce, profesor asistente de política y gestión sanitaria en la Universidad de Massachusetts Amherst.

"Basándonos en la coherencia de los hallazgos aquí, está claro que sí", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos recopilados de 14 revisiones previas que cubrían 109 estudios realizados entre 2014 y 2023.

Cada estimación agrupada apuntaba en la misma dirección, según los investigadores: los fumadores que usaban cigarrillos electrónicos con nicotina tenían más probabilidades de dejar de fumar que quienes usaban la mayoría de los otros métodos.

La efectividad de los cigarrillos electrónicos podría deberse a la forma en que se usan, así como a la nicotina que suministran, dijo Hartmann-Boyce.

"Si miras los estudios de neuroimagen, la adicción a menudo no es solo a la nicotina", dijo. "Están las señales sensoriales que lo rodean y que realmente alimentan esas vías de adicción. Vapear cumple algunas de esas señales de una forma que un parche no hace."

Por ejemplo, los fumadores reciben un golpe en la garganta al inhalar un vapeador como el de un cigarrillo de tabaco, realizan el mismo movimiento de mano a boca para dar una calada y tienen una exhalación visible similar a fumar, según los investigadores.

Sin embargo, la nicotina también juega un papel importante.

Los resultados mostraron que los cigarrillos electrónicos con nicotina funcionaron aún mejor en comparación con las estrategias de dejarlo sin nicotina o los dispositivos placebo, con tasas de dejarlo al menos un 46% más altas.

Los cigarrillos electrónicos con nicotina también suponen un menor riesgo para quienes rodean al fumador, dijo Hartmann-Boyce.

"No es solo la persona que fuma la que se ve afectada por fumar", dijo. "Son las personas que les rodean las que se ven afectadas por el humo de segunda mano, y el vapeo de segunda mano no es ni de lejos tan dañino como el tabaco de segunda mano."

Sin embargo, Hartmann-Boyce advirtió que los cigarrillos electrónicos no son automáticamente la mejor opción para dejar de fumar para todas las personas. Algunos pueden no responder tan bien como otros.

Tampoco se sabe qué tan bien se comportarían los vapeadores de nicotina en comparación con fármacos receta más recientes como la vareniclina (Chantix), que ayudan a los fumadores a dejar de fumar uniéndose a los receptores de nicotina en el cerebro, según Hartmann-Boyce.

"No tenemos suficientes estudios para comparar estos fármacos con los cigarrillos electrónicos de nicotina y así decir si uno es mejor que el otro para ayudar a las personas a dejar de fumar", dijo.

Los cigarrillos electrónicos con nicotina también siguen siendo un riesgo para quienes nunca han fumado, ya que los vapeadores podrían enganchar a alguien a la nicotina, según los investigadores.

"La principal preocupación sobre los cigarrillos electrónicos es su uso entre personas que no fuman y que de otro modo no lo habrían hecho", dijo Hartmann-Boyce. "Eso no significa que estos dispositivos no ayuden a la gente a dejar de fumar."

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre cómo dejar el tabaco.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Massachusetts Amherst, 27 de marzo de 2026

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