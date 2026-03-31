Pérdida ósea en mujeres relacionada con la salud cardiaca, según un estudio,

LUNES, 30 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La salud del corazón de una mujer parece estar vinculada a la salud ósea, según un nuevo estudio.

Las mujeres que obtienen puntuaciones altas en un calculador de riesgo cardíaco recién desarrollado tienen casi el doble de probabilidades de sufrir una fractura de cadera, informaron los investigadores el 27 de marzo en la revista The Lancet Regional Health-Americas.

"Aunque estudios previos han sugerido una relación entre enfermedad cardiovascular y riesgo de fracturas, nos sorprendió la magnitud asociada al riesgo de fractura de cadera", dijo Rafeka Hossain, investigador principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

"Ambas condiciones son prevalentes y costosas, y reducir el riesgo de ambas podría mejorar la vida de los adultos mayores", afirmó en un comunicado de prensa.

El nuevo estudio se centra en la calculadora PREVEN, una herramienta de evaluación del riesgo cardíaco publicada por la American Heart Association en 2023. PREVENT estima el riesgo de enfermedad cardíaca a 10 y 30 años.

Los investigadores analizaron datos de más de 21.000 mujeres que participan en un estudio de investigación en salud en curso a través de la calculadora PREVEN. El equipo comparó entonces sus puntuaciones de riesgo cardíaco con si habían sufrido alguna fractura.

Las mujeres del grupo de mayor riesgo cardíaco tenían un 93% más de riesgo de fractura de cadera, en comparación con aquellas con menor riesgo, según el estudio.

Del mismo modo, las mujeres con riesgo cardíaco moderado tenían un 33% más de riesgo de fractura de cadera.

Las mujeres del grupo de alto riesgo también tendían a experimentar fracturas de cadera antes que aquellas del grupo de bajo riesgo -- una mediana de 15 años frente a 20 años. (La mediana significa que la mitad tuvo caderas rotas antes, la otra mitad después.)

"Cuidar tu corazón y tus huesos debe ir de la mano", dijo Hossain.

Existen varios procesos biológicos que podrían vincular la salud del corazón con la salud ósea, incluyendo la inflamación crónica; cambios en la forma en que el cuerpo utiliza el calcio; y la reducción del flujo sanguíneo a los huesos causada por arterias obstruidas, según los investigadores.

La disminución de los niveles de estrógenos tras la menopausia también podría aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y pérdida ósea al mismo tiempo, añadió el equipo.

"Muchos de los mismos factores que protegen tu corazón --actividad física regular, una dieta equilibrada rica en calcio y vitamina D, no fumar y controlar condiciones como la diabetes y la hipertensión-- también ayudan a proteger los huesos", dijo Hossain.

"Si te han dicho que tienes un riesgo cardiovascular intermedio o alto, especialmente si eres una mujer posmenopáusica, puede ser útil hablar con tu médico sobre el cribado de salud ósea, dado el gran número de tratamientos efectivos disponibles que reducen el riesgo de fracturas", añadió.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que se necesita más estudio antes de poder añadir las puntuaciones de riesgo cardíaco a las herramientas estándar para evaluar el riesgo de fractura.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la calculadora PREVEN.

FUENTE: Universidad de Tulane, comunicado de prensa, 27 de marzo de 2026