Salud

El desorden puede desencadenar estrés y bloqueo mental, afirman expertos

Un estudio citado por especialistas de Estados Unidos revela que la acumulación constante de objetos en el hogar o el trabajo puede desencadenar una espiral de ansiedad difícil de revertir. Claves para lograr avances pequeños y obtener alivio

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Mujer en una oficina con expresión preocupada frente a una computadora portátil, rodeada de grandes pilas de documentos. Encima de ella se muestra una ilustración digital de un cerebro con ondas de colores, representando el estrés o la actividad cerebral relacionada con el trabajo.
La reacción de alarma ante el desorden impide que las personas inicien actividades de organización o limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del desorden en el cerebro humano va mucho más allá de la simple pereza para ordenar. Según especialistas citados por TIME, el caos ambiental puede activar una respuesta de alarma en el sistema nervioso, haciendo que incluso las tareas más sencillas parezcan imposibles de abordar.

El desorden nos paraliza porque el cerebro lo interpreta como una amenaza y desata una reacción de estrés que dificulta iniciar cualquier organización. Para superar esa sensación, los expertos recomiendan técnicas prácticas como la “regla de las cinco cosas”, que consiste en recoger solo cinco objetos a la vez para reducir el agobio y recuperar el control del entorno.

Efectos del desorden sobre la salud mental

Michelle Smith, consejera profesional de Stillwater, Oklahoma, afirma que la mente tiende a exagerar la dificultad de la tarea y a subestimar el alivio posterior al ordenar. “Tu cerebro puede hablarte para que dejes de hacer la tarea incluso antes de empezar”, explicó Smith a TIME.

La parálisis ante el desorden es frecuente y no se asocia exclusivamente con pereza o falta de disciplina. Según Marisa Ronquillo, terapeuta en Sacramento, California, la causa se encuentra en el propio sistema nervioso. El cerebro, al percibir el desorden como un exceso de estímulos, lo considera un entorno inseguro, intensificando la reacción de evitación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Michelle Smith, consejera en Stillwater, señala que la mente suele exagerar la dificultad de ordenar y subestimar el alivio posterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este efecto se acentúa en quienes presentan neurodivergencia, ansiedad, trauma o agotamiento. Smith señala que, en estos casos, hasta una tarea mínima puede resultar abrumadora, ya que “el cuerpo empieza a priorizar la seguridad y prefiere permanecer en reposo antes que enfrentarse a la acción”.

Por qué resulta tan difícil empezar

La dificultad para ponerse en marcha refleja cómo el cerebro calcula el esfuerzo y la recompensa. Smith aclara que solemos sobrestimar cuánto costará limpiar y subestimar cuánto alivio traerá hacerlo. “Existe la idea de ‘si no puedo hacerlo completo, mejor no empiezo’”, sostuvo Ronquillo en diálogo con TIME. Este pensamiento de todo o nada convierte tareas viables en obstáculos difíciles de superar.

Margaret Sigel, terapeuta en Santa Mónica, California, advierte que este ciclo puede desembocar en vergüenza o autocrítica. “Si piensas: ‘Mi escritorio está hecho un desastre y no puedo hacer nada al respecto’, eso solo alimenta la espiral de culpa”, manifestó Sigel al medio. El problema no radica en desconocer la solución, sino en que el cerebro juzga la tarea como una carga excesiva.

A medida que se acumula la frustración, la respuesta de evitación se refuerza. Así, con cada nuevo intento fallido, se repite el mismo automatismo y resulta más complejo salir del ciclo.

La regla de las cinco cosas: empezar de manera sencilla

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La regla de las cinco cosas es una técnica recomendada por expertos para superar la parálisis causada por el desorden doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esta parálisis, los expertos sugieren una estrategia concreta: la regla de las cinco cosas. Consiste en escoger solo cinco objetos y colocarlos en su lugar, en vez de intentar limpiar una habitación entera. Lo fundamental es la sencillez del objetivo, que ayuda a que el sistema nervioso acepte la acción sin activar alarmas.

Sigel detalla que la efectividad de la técnica “no reside tanto en limpiar, sino en mantener el reto en una escala que no resulte abrumadora”. Adoptar una meta mínima permite evitar la sensación de amenaza y superar la parálisis.

Al requerir poco esfuerzo y prescindir de un plan complejo, la “regla de las cinco cosas” logra romper el estancamiento que impone el desorden. Según describió Sigel a TIME, “cuando guardas unas pocas cosas, le demuestras a tu cerebro que la acción es posible y que el entorno puede controlarse”.

Esta señal de avance ayuda a reducir el estrés y permite a la persona continuar, no solo por fuerza de voluntad, sino porque deja de luchar contra su propio sistema de alarma. Colocar cinco objetos en su sitio puede ser suficiente para cambiar la percepción del problema.

Cómo pequeños logros generan impulso

Una persona sonriente con una camiseta azul marino organiza un calcetín de rayas de colores en un cajón de madera lleno de ropa doblada y organizada.
Un paso pequeño permite generar impulso y superar la inercia al iniciar una tarea pendiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paso pequeño puede abrir la puerta al impulso y facilitar acciones adicionales. Tras acomodar cinco cosas, muchas personas eligen continuar, aunque también es válido detenerse ahí. “Cualquier cantidad cuenta”, recomienda Smith, quien insiste en la importancia de la flexibilidad y la ausencia de presión durante el proceso.

En días más difíciles, basta con uno o dos objetos. La meta no es la perfección ni la productividad máxima, sino demostrar que comenzar una labor limitada es factible.

Smith propone, además, anticipar el esfuerzo percibido y el alivio esperado. Recomienda a sus consultantes apuntar antes cuánto creen que les costará la tarea y qué tanto bienestar imaginan que obtendrán al terminar. Al finalizar, invita a comparar expectativas con la experiencia real y registrar la diferencia.

Las personas suelen sobrestimar el esfuerzo y minimizar la recompensa, pero este seguimiento facilita corregir ese prejuicio. Analizar los resultados refuerza la prueba de que comenzar no es tan abrumador y que el bienestar obtenido tiene un valor evidente.

A medida que cambia la perspectiva interna y el cerebro deja de ver el desorden como una amenaza insalvable, continuar se torna más sencillo y natural. Así, con cada acción mínima, la percepción del entorno empieza a transformarse.

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