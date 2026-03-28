Cómo detectar y prevenir la pérdida de audición: las principales señales de alerta

Realizar controles auditivos periódicos permite detectar problemas de audición en etapas tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Audición.

La jornada tiene como objetivo promover los controles auditivos en personas de todas las edades, difundir la importancia de la detección precoz, especialmente en recién nacidos, alertar sobre los riesgos asociados al ruido y los hábitos actuales, y fomentar la implementación de políticas orientadas a la salud auditiva.

En este día se recuerda la primera cirugía auditiva de América Latina, realizada en el año 1993 por el profesor y doctor Juan Manuel Tato.

En nuestro país, esta fecha también se vincula fuertemente con la implementación y difusión de la detección temprana de la hipoacusia, especialmente a partir de programas de pesquisa neonatal auditiva.

Más del 30% de los adultos mayores presentan algún grado de pérdida auditiva en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar no es solo oír sonidos: es conectarnos con el mundo. Y esa conexión empieza por cuidarnos a tiempo. Es por esto la importancia de realizar dichas campañas de prevención, cuyo objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de la pérdida de audición.

En Argentina la disminución auditiva supera el 18 % de las discapacidades existentes.

Al igual que todos los sistemas sensoriales, en este caso el auditivo presenta:

Un órgano periférico , compuesto por el oído externo, el oído medio y el oído interno, lugar donde los ruidos , que son un conjunto de sonidos que provienen del medio ambiente, pasan por la cóclea (elemento esencial) para la audición, y se convierten en estímulos eléctricos , llevando esa información al nervio auditivo (VIII par craneal) después pasará a la corteza cerebral y a hacerse conscientes.

El oído interno tiene el órgano de la función auditiva y también el órgano del equilibrio y entre ambos hay líquido perilinfático.

Qué es la hipoacusia

La hipoacusia (sordera) es la incapacidad auditiva, o sea, la dificultad para escuchar, lo que alterará el lenguaje y consecuentemente la comunicación.

La contaminación sonora urbana representa un riesgo creciente para la audición en todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo tipo de hipoacusia debe ser estudiada y son de suma importancia los estudios genéticos que se realizan en laboratorios especiales, logrando muchas veces un diagnóstico sumamente valioso para el manejo clínico y para la toma de decisiones. Al conocer la causa, es posible definir el tratamiento y en tal caso la estimulación auditiva que ese paciente de acuerdo a su necesidad recibirá.

La Ley Nacional 25415 sancionada en el año 2001, obliga la detección e intervención temprana de esta discapacidad: “El recién nacido tiene derecho a que se estudie su capacidad auditiva y se brinde tratamiento en forma oportuna”.

En el año 2010 el Ministerio de Salud de la Nación estableció, con la resolución Número 1209, el tamizaje auditivo a todo recién nacido, a realizarse antes del primer mes de vida.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los sonidos deseables deben ser de 50 decibeles (dB), los ruidos de 60 a 65 dB son molestos y por encima de 70 dB, son dañinos y peligrosos.

Señales de alerta de problemas de audición

La detección precoz de la hipoacusia mejora el desarrollo del lenguaje y la integración social en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la salud (OMS) estima que el 5% de la población o sea cerca de 400 millones de personas, tienen problemas auditivos y se prevé que para el año 2050, serán 900 millones las personas afectadas, por lo que la prevención es fundamental y escuchar hoy es cuidar el mañana.

Más del 30% de las personas mayores de 65 años presentan algún grado de pérdida auditiva.

Cerca del 10% de la población general puede tener dificultades auditivas sin saberlo.

En niños, la detección tardía puede afectar el lenguaje, el aprendizaje y la integración social.

Vivimos en una sociedad cada vez más ruidosa, estamos frente a una contaminación auditiva y cada vez escuchamos menos.

El zumbido permanente en los oídos, conocido como tinnitus, puede ser una señal de alerta de daño auditivo y requiere consulta médica para su evaluación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas señales de alerta son:

Subir constantemente el volumen de la TV.

Dificultad para entender conversaciones, especialmente en ambientes ruidosos.

Sensación de que “escucho pero no entiendo”. Falta de discriminación.

Presencia de zumbidos (tinnitus).

Es importante por todo lo relatado:

Mantener el volumen de auriculares por debajo del 60% .

Limitar el tiempo de exposición a sonidos intensos.

Usar protección auditiva en ambientes ruidosos.

Realizar controles periódicos , especialmente en niños y adultos mayores.

Consultar ante el primer síntoma.

Detectar a tiempo los problemas de audición en la infancia es fundamental para favorecer el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la integración social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La audición es importante en cada etapa de la vida:

Recién nacidos: el estudio auditivo es clave para detectar problemas desde el inicio.

Niños: oír bien es fundamental para aprender.

Adultos: la audición impacta en el trabajo y la vida social.

Adultos mayores: su pérdida se asocia a aislamiento, depresión e incluso deterioro cognitivo.

Cuidar la audición es cuidar los vínculos, las palabras, las emociones y es preservar hasta la posibilidad de escuchar una voz querida.

Porque cuando la audición se pierde, no sólo se apagan los sonidos… también se silencian partes de nuestra vida.

Recomendaciones para cuidar la salud auditiva

La OMS estima que para 2050 habrá 900 millones de personas con algún grado de pérdida auditiva en el mundo, de ahí la importancia de los chequeos preventivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No usar auriculares durante períodos prolongados y controlar el volumen , pues el daño es gradual, progresivo e irreversible. Se debe monitorear el tiempo de uso.

Limpiar los auriculares regularmente.

Son recomendables los auriculares ergonómicos , que son orejeras que cubren el pabellón auricular.

Usar protectores ante la exposición de ruidos, en el trabajo, ferrocarriles, aeropuertos, o los trabajadores de la vía pública.

Es importante difundir que ante el uso de la telefonía móvil, se debe aprender a usar el mismo en alta voz, para evitar patologías como Neurinoma del Acústico (tumor del VIII par craneal, nervio auditivo) benigno, pero de ubicación difícil y de rápido crecimiento.

También recordar que a partir de los 65 años se comienza a perder la audición, de manera fisiológica, aparece la conocida presbiacusia, que limita la vida cotidiana, la conexión social y familiar, y en algunas oportunidades se empeora ante las alteraciones cognitivas.

En estos casos existen problemas para las personas que la padecen y su ambiente familiar ya que los aísla debido a un problema en la compresión y la confusión de las palabras.

Y quizá llega el momento de la indicación de audífonos, que claramente mejorarán la calidad de vida, proporcionando a esa persona la capacidad de oír sin molestias y en los distintos ambientes.

*Dra. Stella Maris Cuevas (MN: 81701), médica otorrinolaringóloga, experta en olfato – alergista. Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).