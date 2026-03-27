5 señales para detectar un lunar peligroso y prevenir el cáncer de piel

La detección temprana de melanoma en la piel aumenta las posibilidades de éxito en el tratamiento según expertos de la Cleveland Clinic

Un simple lunar podría ser la señal silenciosa de un problema mayor. Detectar a tiempo el melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel, depende de observar cambios mínimos en el cuerpo y actuar sin demora.Especialistas de la Cleveland Clinic advierten que identificar de manera temprana cualquier alteración en la forma, el color o el tamaño de los lunares incrementa considerablemente las posibilidades de un tratamiento eficaz.

La vigilancia regular de estas lesiones cutáneas permite detectar a tiempo casos de melanoma, lo que impacta de forma directa en la supervivencia y las opciones terapéuticas disponibles.

Distinguir entre un lunar benigno y uno potencialmente peligroso requiere atención a ciertos signos definidos por dermatólogos. Un lunar debe ser vigilado si presenta asimetría, bordes irregulares, variaciones de color, aumento de tamaño o cambios recientes en su aspecto. Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es consultar con un dermatólogo para lograr un diagnóstico certero y temprano.

La mayoría de los adultos tiene entre 10 y 40 lunares, generalmente inofensivos. Sin embargo, los expertos de Cleveland Clinic insisten en no ignorar modificaciones, especialmente si un lunar aparece de manera reciente o se diferencia claramente del resto.

Cómo reconocer las señales de alerta

La dermatóloga Christine Poblete-Lopez, de la Cleveland Clinic, resalta la importancia de utilizar el criterio ABCDE para identificar señales de alerta en los lunares y detectar a tiempo posibles melanomas. Esta guía, recomendada por la comunidad dermatológica internacional, permite a cualquier persona realizar una primera evaluación visual en casa y decidir cuándo es necesario acudir a un especialista.

Los cambios en la forma, color o tamaño de un lunar pueden ser señales clave de cáncer de piel y requieren consulta médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimetría: cuando las mitades del lunar no coinciden en forma o tamaño, lo que puede indicar presencia de células cancerosas. Bordes: irregulares, mal definidos o con protuberancias. Color: aparición de distintas tonalidades o colores poco habituales, como azul, gris, rojo, negro o blanco. Diámetro: superior a 6 milímetros o crecimiento acelerado en poco tiempo. Evolución: cambios recientes en la apariencia, como sangrado o supuración.

Poblete-Lopez subraya que “los lunares normales suelen ser simétricos y estables a lo largo del tiempo”. Ante la presencia de cualquier alteración, recomienda no demorar la consulta médica, ya que “los lunares no deberían cambiar. Si lo hacen, lo mejor es averiguar por qué”.

Un diagnóstico precoz es fundamental para descartar el desarrollo de cáncer de piel y, en caso de confirmarse, iniciar un tratamiento oportuno que incremente las probabilidades de éxito.

Factores de riesgo y criterios para la consulta médica

Cualquier lunar nuevo o que experimente cambios en su forma, color, tamaño o textura debe ser evaluado por un dermatólogo. De acuerdo con especialistas de la Cleveland Clinic, más del 70% de los melanomas aparecen como lesiones cutáneas recientes y no a partir de lunares antiguos, aunque la mayoría de los lunares siguen siendo benignos y no representan un riesgo para la salud.

Resulta fundamental prestar especial atención a los llamados lunares atípicos —también denominados “patito feo”—. Estos lunares se diferencian claramente de los demás por su apariencia inusual, ya sea por variaciones en el color, los bordes, el tamaño o la forma. Si bien la probabilidad de que un lunar atípico evolucione a melanoma es baja —se estima en 1 caso por cada 10.000 lunares atípicos—, existen factores que incrementan el riesgo.

Los lunares atípicos, llamados 'patito feo', presentan mayor riesgo de cáncer de piel y requieren un control dermatológico estricto

Las personas que presentan más de diez lunares atípicos tienen hasta 12 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de piel que quienes no los poseen. Además, antecedentes familiares de melanoma o exposición intensa al sol sin protección aumentan la vulnerabilidad.

La consulta médica es clave para descartar patologías graves y recibir orientación precisa sobre el control de los lunares. Los dermatólogos utilizan herramientas como la dermatoscopía digital para analizar cada lesión y decidir si se requiere una biopsia. “Lo mejor es que un médico revise los lunares nuevos”, insiste Poblete-Lopez, quien destaca que el diagnóstico precoz mejora significativamente el pronóstico.

Detección temprana y prevención: claves para la supervivencia

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos informa que el melanoma representa el 5% de los nuevos diagnósticos de cáncer en ese país, con una incidencia creciente en las últimas décadas. Pese a ello, la tasa de supervivencia ha mejorado significativamente gracias a la detección precoz.

El melanoma representa el 5% de los nuevos casos de cáncer en Estados Unidos y su incidencia crece cada década, destaca el Instituto Nacional del Cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan realizar un autoexamen de la piel cada mes y consultar al dermatólogo ante cualquier alteración sospechosa. El diagnóstico oportuno permite practicar una biopsia simple y acceder a tratamientos eficaces en etapas iniciales, lo que incrementa las probabilidades de recuperación y supervivencia.