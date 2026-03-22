Día Mundial del Agua: el reto global de garantizar acceso seguro para millones antes de 2030

El papel de la educación sanitaria en la prevención de infecciones vinculadas al agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 22 de marzo, el Día Mundial del Agua llama la atención internacional sobre la necesidad de garantizar el acceso a agua potable salubre y su papel esencial en la salud pública y el bienestar global.

Impulsada por Naciones Unidas desde 1993, esta jornada denuncia que más de 2.200 millones de personas siguen sin acceso a servicios de agua gestionados de forma segura, situación que tiene consecuencias sanitarias y sociales, según Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Disponer de agua segura es fundamental para reducir la propagación de enfermedades, prevenir muertes asociadas a la insalubridad y mejorar la calidad de vida. Según organismos internacionales, beber suficiente agua ayuda a evitar afecciones como cálculos renales, infecciones urinarias, migrañas y diabetes, y favorece el desarrollo personal y comunitario.

De acuerdo con Naciones Unidas, la crisis del agua afecta a miles de millones de personas, aunque sus efectos varían según las regiones y grupos sociales. El Día Mundial del Agua busca sensibilizar sobre el acceso a agua potable salubre como derecho humano, e incentivar la cooperación y la paz mediante una gestión responsable.

El impacto de la falta de agua salubre en las comunidades vulnerables y rurales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras muestran avances desiguales. En 2022, alrededor de 5.600 millones de personas accedieron a servicios de agua gestionados de forma segura, pero otros dos mil millones permanecen expuestos a riesgos, según la OMS. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.1 de la ONU propone alcanzar el acceso universal y equitativo al agua potable salubre para 2030.

La brecha en el acceso a agua potable salubre es mayor entre áreas urbanas y rurales y entre distintos grupos económicos. Según la OMS, quienes viven en asentamientos informales o en comunidades de bajos ingresos, especialmente mujeres y niñas, enfrentan mayores dificultades. El tiempo invertido en recolectar agua impacta directamente en la salud y la educación.

La desigualdad también es fuerte dentro de las grandes ciudades, donde sectores marginados carecen de fuentes mejoradas o sufren cortes reiterados. En muchos lugares, la disponibilidad de servicios gestionados de manera segura es limitada o ineficiente, señala la OMS.

Para cumplir la meta internacional de cobertura universal antes de 2030, las tasas de avance deben duplicarse. Alcanzar el abastecimiento seguro exige multiplicar por seis la velocidad del progreso actual, advirtió la OMS.

Salud y enfermedades prevenibles por agua insegura

Las enfermedades prevenibles asociadas al consumo de agua insalubre según la Organización Mundial de la Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua contaminada es un factor central en la transmisión de enfermedades como el cólera, las enfermedades diarreicas y la hepatitis A. La OMS calcula que cada año mueren cerca de un millón de personas por enfermedades diarreicas vinculadas al agua insalubre, el saneamiento insuficiente o la higiene deficiente. De esas muertes, aproximadamente 395.000 corresponden a niños menores de cinco años.

Cuando los servicios de agua y saneamiento son precarios o no existen, hospitales, pacientes y personal de salud se enfrentan a un riesgo elevado de infecciones. En países de ingresos bajos y medios, 15 de cada 100 pacientes hospitalizados contraen infecciones relacionadas con la atención sanitaria, informó la OMS. Además, la exposición a sustancias químicas como arsénico o plomo debido a tuberías dañadas y contaminación industrial aumenta los riesgos para la salud.

El dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores pueden proliferar en depósitos domésticos de agua. Cubrir estos recipientes limita la cría de insectos y reduce infecciones adicionales.

Beneficios para la salud del consumo de agua suficiente

Beber agua en cantidad recomendada aporta beneficios comprobados. Según Harvard Health Publishing, el consumo diario de seis a ocho vasos de agua puede prevenir cálculos renales, ayudar en el control del peso corporal y disminuir la incidencia de migrañas e infecciones urinarias.

El desafío de garantizar agua potable segura en zonas urbanas marginadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientes ensayos clínicos avalan que una hidratación adecuada reduce el riesgo de recaídas en cálculos renales y favorece la regulación del peso. Además, según Mayo Clinic, mantener un buen aporte de agua contribuye al manejo de la diabetes y la presión arterial baja.

Harvard aclaró que estas recomendaciones se refieren exclusivamente al agua potable, no a otros líquidos. La hidratación suficiente incide positivamente en la productividad, la energía y el bienestar general.

Estrategias, retos y propuestas para lograr agua segura para todos

El avance hacia el acceso universal afronta obstáculos como el cambio climático, la urbanización acelerada y la gestión insuficiente de los recursos. Las Naciones Unidas destacaron que la reutilización controlada de aguas residuales, la protección de fuentes subterráneas y la aplicación de planes de salubridad son estrategias efectivas.

La OMS recomendó establecer metas basadas en la salud, desarrollar planes de vigilancia y gestión de riesgos y fortalecer la coordinación entre gobiernos, comunidades y proveedores de servicios. La reutilización segura de aguas residuales puede mejorar la producción de alimentos y aumentar la resiliencia frente a la escasez.

La importancia del acceso a agua potable para la salud pública global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr un acceso seguro, es necesario combinar educación sanitaria, inversión en infraestructura y apoyo institucional. Herramientas como la WASH FIT, desarrollada por la OMS y UNICEF, ayudan a mejorar el suministro en centros de salud y comunidades vulnerables.

Garantizar agua potable salubre para todos es un objetivo factible si se refuerzan las alianzas internacionales y se adaptan soluciones técnicas a cada contexto.

El acceso seguro al agua potable va más allá de salvar vidas: promueve la paz, el desarrollo y la estabilidad en las sociedades. Al priorizar soluciones inclusivas, el agua se transforma en un elemento de unión que impulsa un futuro más saludable y pacífico.