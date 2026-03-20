Salud

Por qué comenzar el día con una ducha fría puede aumentar la energía y la concentración

El auge de métodos naturales para afrontar las primeras horas del día impulsa preguntas sobre sus verdaderos efectos y los criterios que deben considerarse antes de adoptar modificaciones en los hábitos cotidianos

Guardar
La ducha fría matutina estimula
La ducha fría matutina estimula el sistema nervioso y mejora el estado de ánimo, según expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar la mañana con una ducha fría puede aumentar la energía y favorecer el bienestar mental, una práctica que atrae a un número creciente de personas interesadas en mejorar su calidad de vida. Tanto especialistas en salud mental como testimonios individuales coinciden en que la exposición al agua fría activa mecanismos fisiológicos capaces de promover claridad y equilibrio emocional, aunque aclaran que la evidencia científica sobre esta rutina aún es preliminar.

Tomar una ducha fría al comenzar el día puede aportar beneficios para la salud, como una mayor vitalidad, concentración y mejor estado de ánimo. Según la Clínica Mayo, la exposición breve al agua fría desencadena respuestas inmediatas en el organismo, entre ellas la activación del sistema nervioso simpático y la liberación de neurotransmisores implicados en la regulación emocional y la reducción del estrés. Sin embargo, los estudios disponibles no permiten recomendar esta práctica como tratamiento único, sino como parte de una estrategia integral de autocuidado.

Quienes incorporan esta rutina describen una sensación de alerta y una mente despejada al salir de la ducha, facilitando la transición desde la somnolencia matutina hacia un día más activo. Se destacan efectos positivos tanto en el ánimo como en la capacidad de concentración. Muchos consideran la experiencia como un reinicio mental que ayuda a afrontar las exigencias diarias.

Beneficios fisiológicos y psicológicos de la ducha fría

Especialistas recomiendan la exposición breve
Especialistas recomiendan la exposición breve al agua fría como parte de una estrategia integral de autocuidado emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el ámbito médico, el efecto inicial de una ducha fría consiste en la activación del sistema nervioso simpático. Esta respuesta genera un aumento rápido del estado de alerta y reduce la sensación de letargo común al despertar. Además, la liberación de endorfinas produce una mejora transitoria en el ánimo y una disminución de la tensión emocional.

La noradrenalina, otro neurotransmisor liberado durante la exposición al frío, contribuye a la atención y la concentración, aspectos relevantes para personas que atraviesan episodios de fatiga crónica o lentitud mental.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, estudios recientes sugieren que la exposición regular al agua fría no solo produce un efecto inmediato, sino que, mantenida durante varias semanas, puede favorecer la regulación de la ansiedad y el estrés. Aun así, los especialistas advierten que la investigación sigue siendo limitada y subrayan que esta práctica no sustituye los tratamientos médicos frente a afecciones psicológicas complejas.

Estudios indican que la práctica
Estudios indican que la práctica regular de la ducha fría favorece la regulación de ansiedad y estrés, aunque no reemplaza tratamiento médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los expertos y experiencias personales concuerdan en que la ducha fría debe entenderse como un complemento dentro de rutinas de autocuidado más amplias. Quienes la han probado suelen destacar la frescura mental experimentada y una leve sensación de logro al superar el reto al inicio del día. Esta combinación de factores contribuye al creciente interés y presencia de la ducha fría en redes sociales y espacios dedicados al bienestar.

Recomendaciones y precauciones para incorporar la ducha fría

Para integrar la ducha fría en la vida cotidiana, especialistas como los del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) sugieren comenzar de forma gradual. Se recomienda finalizar la ducha habitual con 30 segundos de agua fría e incrementar el tiempo solo si la tolerancia personal lo permite.

Es fundamental prestar atención a las señales del cuerpo para evitar riesgos. Los expertos advierten especialmente a personas con enfermedades cardiovasculares, así como a quienes padecen trastornos de ansiedad grave o cuadros relacionados con traumas, que eviten esta práctica o busquen orientación profesional antes de exponerse al frío.

Alertan sobre precauciones al adoptar
Alertan sobre precauciones al adoptar duchas frías en personas con enfermedades cardiovasculares o trastornos psicológicos graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar la ducha fría como una opción flexible puede ofrecer una vía accesible para explorar sensaciones de bienestar y enfoque, pero nunca debe sustituir los tratamientos médicos en caso de enfermedades diagnosticadas. Ajustar la temperatura y la duración permite adaptar la rutina a las necesidades individuales, garantizando seguridad y autocuidado.

La incorporación de duchas frías en el día a día proporciona una herramienta opcional y adaptable a cada persona. Frente a desafíos emocionales o momentos de baja energía, este método puede brindar un estímulo puntual y una oportunidad de reconexión consigo mismo, según mencionó el psiquiatra Michael Craig Miller, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard.

Temas Relacionados

Ducha FríaSistema Nervioso SimpáticoAfecciones CardiovascularesBienestar MentalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cambiar los horarios de comida los fines de semana eleva el riesgo de obesidad en jóvenes, alerta un estudio

El análisis científico advierte sobre el impacto de los cambios en las rutinas alimentarias durante el tiempo libre y su posible vínculo con el aumento de peso en la niñez. Qué tener en cuenta

Cambiar los horarios de comida

6 consejos de fisioterapeutas para prevenir lesiones en el gimnasio

El desconocimiento de las señales de alerta y la ausencia de acompañamiento profesional suelen derivar en molestias frecuentes. La importancia de lograr un entrenamiento seguro y eficiente en espacios deportivos

6 consejos de fisioterapeutas para

7 estrategias naturales para dormir mejor: beneficios, riesgos y qué tener en cuenta

Desde infusiones tradicionales hasta suplementos recientes, las propuestas para favorecer el sueño deben seleccionarse con criterio, prestando atención a posibles contraindicaciones, calidad de los productos y compatibilidad con situaciones personales o tratamientos previos

7 estrategias naturales para dormir

12 causas claves de picazón en el cuero cabelludo que podrían afectar la salud, según expertos

Desde la caspa hasta enfermedades autoinmunes, la incomodidad en el cabello puede ser señal de problemas que necesitan atención médica

12 causas claves de picazón

Tatuajes y salud ocular: científicos advierten sobre un riesgo poco conocido pero creciente

El auge de los grandes diseños y el uso de ciertas tintas coinciden con un repunte de casos de inflamación, mientras expertos destacan la importancia de consultar ante síntomas y conocer el perfil de riesgo

Tatuajes y salud ocular: científicos
DEPORTES
Así es la nueva camiseta

Así es la nueva camiseta alternativa que la selección argentina usará en el Mundial 2026

Tití Fernández recuerda a Marcelo Araujo: de la pregunta más insólita que le hizo al aire a los detalles de su despedida

Las 4 obras que Boca Juniors tendrá listas después del Mundial 2026 para activar la construcción de la cuarta bandeja de La Bombonera

15 frases de Riquelme tras el sorteo de la Libertadores: los rivales de Boca, optimismo por llegar a la final y un mensaje al plantel

Los argentinos Alex Barrena y Lautaro Midón avanzaron con autoridad a los cuartos de final del Challenger de Asunción

TELESHOW
Drink The Sea, la banda

Drink The Sea, la banda integrada por figuras del rock internacional, debuta en Argentina: su amor por el asado y Soda Stereo

Quiénes son Los del Espacio, el grupo detrás del hit que desató la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes

Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity, habló con Teleshow: “El premio no va a ser para mí”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Así abandonó Andrea del Boca la casa de Gran Hermano, en medio de dudas sobre su continuidad: “Gracias por este viaje”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: El régimen de

EN VIVO: El régimen de Irán informó que el portavoz de la Guardia Revolucionaria murió en un ataque aéreo

Irán intensifica sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo y provoca incendios en una refinería clave de Kuwait

Rusia lanzó un ataque masivo con bombas aéreas contra Zaporizhzhia: al menos un muerto

El dictador Kim Jong-un supervisó un ejercicio militar de gran escala en Pyongyang que incluyó la presentación de un nuevo tanque de combate

León XIV respaldó un texto del papa Francisco sobre los divorciados que vuelven a casarse: “Un mensaje luminoso de esperanza”