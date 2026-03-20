Salud

Dieron de alta a Stevie Young, el guitarrista de AC/DC

El músico había sido hospitalizado en una clínica de Buenos Aires. La banda dará tres shows en el estadio River Plate, el 23, 27 y 31 de marzo

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AC DC live in Oslo,
AC DC live in Oslo, Norway Oslo, Norway. 05th, August 2025. The Australian rock band AC DC performs a live concert at Bjerke Travbane in Oslo as part of the Power Up Tour. Here musician and guitarist Stevie Young is seen live on stage. Norway, Oslo, Bjerke Travbane PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxFINxBEL Copyright: xGonzalesxPhoto TerjexDokkenx (Grosby)

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue dado de alta en la mañana de este viernes. Según confirmaron fuentes del Mater Dei a Infobae, fue dado de alta y no hubo parte médico debido a que la familia será quien concentre toda la información.

El guitarrista había sido hospitalizado en Buenos Aires pocos días antes del esperado regreso de la banda al estadio River Plate.

Según confirmó la banda en un comunicado difundido el jueves pasado, Young fue ingresado en un hospital local tras sufrir un malestar al llegar a la capital argentina. Voceros del grupo aseguraron que el músico se encuentra bien y con buen ánimo, a la espera de nuevos estudios médicos.

Un grupo de personas frente
Un grupo de personas frente al Sanatorio Mater Dei, donde el guitarrista de AC/DC Stevie Young ha sido hospitalizado, en Buenos Aires (REUTERS/Francisco Loureiro)

Stevie Young, de 69 años, estuvo internado en el sanatorio Mater Dei, donde se le hicieron pruebas complementarias para descartar complicaciones. Un portavoz del grupo declaró a la agencia Reuters que la decisión de hospitalizarlo respondió a razones de precaución, con el objetivo de garantizar su bienestar antes del primer show de la gira “Power Up Tour” en Argentina, programado para el lunes.

La banda AC/DC hará tres presentaciones en el Estadio Monumental para los días 23, 27 y 31 de marzo. La demanda de entradas superó las expectativas y, tras agotarse los boletos para la primera función, se sumaron dos fechas adicionales.

La última visita de AC/DC a la Argentina ocurrió en 2009, ocasión en la que cerca de 200.000 personas asistieron a sus shows.

Comunicado internaron al guitarrista de
Comunicado internaron al guitarrista de AC/DC, Stevie Young, en Buenos Aires (AC/DC)

Stevie Young asumió el puesto de guitarrista rítmico de AC/DC en 2014, tras la salida de Malcolm Young por motivos de salud. Su incorporación marcó una nueva etapa para el sonido del grupo, siendo considerado una figura clave en la continuidad del proyecto musical. Su debut con la banda se remonta al año 1988, cuando reemplazó temporalmente a su tío Malcolm durante la gira “Blow Up Your Video” en Norteamérica. Desde entonces, participó en grabaciones y giras internacionales.

La banda llegó a Argentina tras una escala en Santiago de Chile, donde ofreció un show como parte de la misma gira. El regreso a River Plate se presenta como uno de los eventos más destacados del calendario musical, luego de dieciséis años sin presentaciones en el país. Según detalló Infobae, el tour “Power Up” toma su nombre del decimoséptimo álbum de estudio de AC/DC, lanzado en 2020 como homenaje a Malcolm Young y basado en riffs inéditos de los hermanos fundadores.

La formación actual de AC/DC incluye a Brian Johnson en voz, Angus Young en guitarra líder, Stevie Young en guitarra rítmica, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. El grupo prepara un repertorio que abarca tanto clásicos como nuevas canciones, con tres fechas previstas en el estadio River Plate: 23, 27 y 31 de marzo. Todas las localidades se encuentran agotadas, reflejando la expectativa por el reencuentro con el público argentino.

El vínculo entre AC/DC y sus seguidores en Argentina cuenta con numerosos antecedentes, entre los que se destaca la serie de conciertos en diciembre de 2009, que quedaron registrados en el DVD y disco “Live at River Plate”, lanzado en 2012. Aquellas presentaciones figuran entre los hitos del rock internacional en el país.

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