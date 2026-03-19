¿No te gustan los frijoles? Estas siete opciones de alimentos tienen alto contenido de fibra

Alubias blancas con verduras (Adobe Stock)

Las personas que buscan alimentos ricos en fibra sin recurrir a las menestras cuentan con al menos siete opciones efectivas, según destaca Verywell Health. Esta selección permite diversificar la dieta y resulta especialmente útil para quienes desean mejorar su salud digestiva con alternativas sencillas de añadir a la alimentación diaria.

Entre las mejores siete comidas con alto contenido de fibra para quienes no consumen menestras se encuentran la avena, el brócoli, las frambuesas y frutas similares, las palomitas de maíz, el aguacate, las almendras (y otros frutos secos) y las papas con piel. Todas aportan fibra dietética, se adaptan a numerosos platillos cotidianos y constituyen opciones accesibles.

La lista excluye deliberadamente las menestras y da prioridad a alimentos que pueden incorporarse a los hábitos habituales sin mayores complicaciones. El objetivo es facilitar el aumento de la fibra diaria sin necesidad de cambiar drásticamente la rutina alimentaria.

Propiedades de la avena como fuente de fibra

Un tazón de avena laminada, lista para ser preparada como un desayuno nutritivo o incorporada en diversas recetas saludables, resalta su importancia en una dieta equilibrada.

La avena es una de las elecciones más frecuentes para quienes buscan incrementar su consumo de fibra soluble sin recurrir a menestras. La avena provee nutrientes esenciales y ofrece gran variedad de formas de preparación.

Este cereal favorece la sensación de saciedad y puede colaborar con la reducción del colesterol en sangre. Al incluirla de forma habitual, se facilita el cumplimiento de la meta diaria de fibra dietética.

Brócoli: fibra en vegetales crucíferos

Una selección de verduras frescas que incluye brócoli, kale y calabacines, dispuestas sobre una mesa de madera. Estos vegetales, conocidos por sus altos valores nutricionales, fomentan el consumo de alimentos saludables y naturales en la dieta diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli pertenece al grupo de los vegetales crucíferos y destaca tanto por su contenido de fibra como por su aporte de vitaminas y minerales. Su fibra ayuda a la función intestinal y respalda otras funciones metabólicas.

Puede consumirse al vapor, salteado o crudo para aprovechar su composición. Incluir brócoli con frecuencia en la dieta mejora su variedad y aporta beneficios a quienes evitan las menestras.

Frambuesas y otras frutas ricas en fibra

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frambuesas se sitúan entre las frutas con mayor cantidad de fibra, lo que las convierte en una elección destacada. Además de su sabor, estas frutas aportan antioxidantes y pueden reemplazar postres o refrigerios menos saludables.

Verywell Health señala que otras frutas, como las fresas, también contribuyen a elevar la ingesta de fibra diaria. La variedad permite adaptarse a las preferencias de cada persona y aprovechar las frutas de temporada.

Pop corn como snack saludable y alto en fibra

(iStock)

Las palomitas de maíz figuran como una de las meriendas más populares entre quienes buscan alimentos con fibra fuera de las menestras. Al no contener grandes cantidades de grasa ni azúcar añadida, son apropiadas para múltiples regímenes.

Una ración aporta cerca de cuatro gramos de fibra. Elegir versiones bajas en sal o sin mantequilla realza sus beneficios.

Aguacate: fuente inesperada de fibra

La disponibilidad de palta se concentra en dos etapas del año: de febrero a mayo y nuevamente entre setiembre y diciembre. Foto: FreshFruit

El aguacate destaca por su contenido de fibra, además de sus grasas saludables. Una pieza puede proporcionar hasta diez gramos de fibra, dependiendo del tamaño y la variedad del fruto.

La textura y sabor suaves permiten añadir aguacate a ensaladas, tostadas o guarniciones. Incluirlo en el menú semanal aporta ventajas adicionales para la digestión, según recomienda Verywell Health.

Almendras y frutos secos: aporte nutricional y fibra

Un tazón de madera rebosante de pistachos en cáscara y castañas de cajú crudas sobre una superficie de madera gris, listos para ser disfrutados como un snack saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almendras y otros frutos secos sobresalen por su alta densidad nutricional y su contenido de fibra. Aportan minerales, grasas saludables y una cantidad considerable de fibra.

Con una pequeña porción es posible obtener cerca de tres gramos de fibra, además de energía y nutrientes valiosos. Su incorporación rutinaria promueve una dieta más equilibrada.

Papas con piel: la importancia de no pelarlas

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

Las papas cocidas con su piel conservan el mayor porcentaje de fibra disponible, en especial en la cáscara. Según los especialistas citados por Verywell Health, este sencillo hábito maximiza el aporte de fibra.

Al prepararlas con la piel se obtienen de dos a cuatro gramos de fibra por porción. Introducir este cambio facilita enriquecer la dieta sin modificar otros ingredientes principales.

Incluir una variedad de estos siete alimentos permite alcanzar la ingesta diaria recomendada de fibra, lo que contribuye tanto al bienestar digestivo como al equilibrio general de la alimentación.