Salud

Jornadas extensas y mala dieta: la combinación que dispara los riesgos de salud en el ámbito laboral

La integración de métodos como la regla de las 18:30 h plantea nuevas preguntas sobre el autocuidado y la necesidad de establecer fronteras claras frente a las fuentes incesantes de presión psicológica del mundo actual

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Expertos coinciden en que definir
Expertos coinciden en que definir límites diarios para las preocupaciones promueve un descenso medible en la ansiedad y mejora el control psicológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecer un horario claro para dejar de preocuparse se ha convertido en una herramienta recomendada por especialistas en salud mental. La regla de las 18:30 h propone fijar un momento del día a partir del cual las preocupaciones quedan fuera de la rutina diaria, con el objetivo de reducir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional, según informó The Guardian.

Esta técnica, que ha ganado popularidad en países como Reino Unido y Estados Unidos, forma parte de un enfoque estructurado para gestionar el estrés, caracterizado por jornadas laborales extensas y el acceso constante a noticias y notificaciones.

De acuerdo con The Guardian, la práctica consiste en determinar un “no worry time” (“tiempo sin preocuparse”) desde las 18:30 h hasta el día siguiente. Durante ese periodo, las personas se comprometen a posponer cualquier pensamiento inquietante, lo que permite al cerebro descansar de la rumiación constante. Especialistas citados por el medio británico afirman que este tipo de estrategia ayuda a prevenir trastornos asociados a la ansiedad al favorecer una separación precisa entre las actividades diarias y los momentos reservados para las preocupaciones.

El fundamento de la regla de las 18:30 h está en la técnica cognitivo-conductual conocida como “worry time” (“tiempo para preocuparse”), empleada de manera habitual en contextos terapéuticos internacionales. Según AS English, reservar un espacio específico para atender inquietudes personales evita que estas invadan el resto del día y contribuye a reducir la saturación mental.

El método recomienda dedicar solo 15 minutos diarios para anotar o reflexionar sobre los motivos de preocupación y utilizar el tiempo restante para actividades recreativas o relajantes.

Recomendaciones y respaldo internacional a la regla de las 18:30 h

Especialistas en salud mental recomiendan
Especialistas en salud mental recomiendan establecer un horario exacto para dejar de preocuparse y así separar la rutina diaria de las inquietudes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes recientes de la clínica especializada Favor Mental Health Services indican que procedimientos como la regla de las 18:30 h se han integrado a la tendencia de la llamada higiene digital, cuyo objetivo es limitar la exposición a fuentes de estrés y promover hábitos saludables para la mente.

En 2026 se registró un incremento de los cuadros de ansiedad debido al prolongado impacto de la pospandemia y la omnipresencia de dispositivos digitales, lo que llevó a numerosos profesionales de la salud mental a recomendar la creación de ventanas libres de preocupaciones y la reducción del contacto con dispositivos electrónicos en horas nocturnas.

La eficacia del método depende de la constancia y la disciplina. Winactiekaart publicó que mantener siempre el mismo horario y evitar distracciones durante el “worry time” optimiza sus efectos. Algunos terapeutas sugieren que anotar las preocupaciones en un cuaderno o compartirlas verbalmente con una persona de confianza ayuda a estructurarlas y a disminuir su carga emocional. “Al limitar el tiempo dedicado a las preocupaciones, se genera un mayor control sobre los pensamientos ansiosos”, explicó una especialista en salud mental consultada por el medio británico.

Estrategias complementarias y perspectivas de expertos

La regla de las 18:30 h se inscribe en un conjunto de estrategias orientadas a que las personas recuperen el dominio sobre su bienestar psicológico. Aunque cada individuo puede adaptar la técnica a sus propias necesidades, la experiencia recogida por medios internacionales muestra que implementar límites claros y horarios definidos para la preocupación favorece un descenso medible en la ansiedad cotidiana.

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