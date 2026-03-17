5 acciones cotidianas que ayudan a prevenir el cáncer de mama, según expertos

Las mamografías periódicas son fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y aumentan la eficacia de los tratamientos (FDA)

Adoptar hábitos saludables y controles médicos regulares puede marcar la diferencia en la prevención del cáncer de mama. Aunque factores como la genética y la edad no se pueden modificar, las decisiones cotidianas —actividad física, alimentación balanceada y reducción del consumo de alcohol— ofrecen herramientas concretas para disminuir el riesgo.

Según Cleveland Clinic, sumar estrategias de prevención y detección temprana permite que las mujeres enfrenten el cáncer de mama con mayor control y eficacia, mejorando las probabilidades de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

El riesgo de desarrollar cáncer de mama puede reducirse al implementar medidas preventivas como realizar actividad física regularmente, mantener un peso saludable, limitar el consumo de alcohol, adoptar una alimentación equilibrada y cumplir con controles médicos y mamografías periódicas.

Datos de la Cleveland Clinic muestran que la combinación de estilos de vida saludables y exámenes de detección incrementa de manera significativa la posibilidad de identificar la enfermedad en fases iniciales, lo que es clave para lograr mejores resultados terapéuticos.

El ejercicio regular y el control del peso ayudan a equilibrar hormonas que influyen en el desarrollo del cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mamografías periódicas permiten detectar tumores antes de que aparezcan síntomas, facilitando tratamientos más eficaces. Cleveland Clinic aconseja que mujeres mayores de 45 años o con antecedentes familiares consulten a su médico para establecer la frecuencia y el tipo de estudio más adecuado.

Cómo los hábitos saludables impactan en el riesgo de cáncer de mama

La doctora Margaret EG Thompson, oncóloga quirúrgica de mama en la Cleveland Clinic, señala que algunos hábitos cotidianos tienen un impacto directo en la salud mamaria. Aunque la edad y los antecedentes familiares no se pueden modificar, mantener un estilo de vida activo ayuda a equilibrar hormonas como el estrógeno y la insulina, asociadas al desarrollo del cáncer.

Caminar, nadar, andar en bicicleta o realizar ejercicios de fuerza varias veces por semana contribuye al control del peso y ofrece un efecto protector sostenido.

El control del peso cobra especial importancia tras la menopausia, ya que la acumulación de tejido graso incrementa la producción de estrógeno y eleva el riesgo de cáncer de mama. Para mantener un peso saludable, Thompson recomienda una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas magras, y baja en alimentos ultraprocesados.

Las mujeres mayores de 45 años o con antecedentes familiares deben consultar con su médico la frecuencia y el tipo de mamografía más adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al alcohol, la especialista advierte que incluso su consumo moderado puede aumentar el riesgo, ya que altera los niveles hormonales y la forma en que el cuerpo procesa el estrógeno. Por ello, se aconseja limitar su ingesta o evitarlo.

Detección precoz y mamografías: claves para el diagnóstico temprano

Las pruebas de detección, en particular la mamografía, no previenen la aparición del cáncer, pero permiten identificarlo en etapas iniciales, cuando las probabilidades de éxito del tratamiento son mayores.

“Cuando el cáncer de mama se detecta en sus primeras etapas, el tratamiento suele ser más eficaz y los resultados tienden a ser mejores”, indica Thompson en declaraciones recogidas por la Cleveland Clinic.

La periodicidad de las mamografías y la necesidad de pruebas adicionales dependen del perfil de cada mujer. Las pacientes con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, o con factores de riesgo elevados, pueden requerir controles más frecuentes o estudios complementarios, como la resonancia magnética. La experta de Cleveland Clinic recomienda una evaluación individualizada, en la que cada paciente acuerde con su profesional de la salud el esquema de revisiones más adecuado a su historial y características.

Factores de riesgo no modificables y la importancia del seguimiento médico

El seguimiento regular y la evaluación médica adaptada al perfil de riesgo son claves en la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama

Existen elementos que no pueden modificarse, como la edad superior a 45 años, la presencia de mutaciones genéticas BRCA1 o BRCA2, el tejido mamario denso y los antecedentes familiares directos de cáncer de mama. Otros factores incluyen haber padecido cáncer de mama anteriormente, ciertos antecedentes hormonales y reproductivos, y biopsias previas con resultados atípicos.

Ante estos factores inmutables, la consulta periódica y el control médico adquieren un papel central. “Eso no significa que estés destinada a desarrollar cáncer de mama”, aclara Thompson, sino que la supervisión debe adaptarse al perfil de riesgo de cada persona.

El seguimiento médico permite detectar cambios en el tejido mamario, ajustar la frecuencia de los controles y definir estrategias personalizadas de prevención y diagnóstico precoz.

Cleveland Clinic enfatiza que ninguna acción elimina por completo el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, mantener una vida activa, cuidar la alimentación y cumplir las pautas preventivas con controles regulares contribuye de manera significativa a preservar la salud mamaria y a mejorar la calidad de vida a largo plazo.