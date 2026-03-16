Manchas, rayas o fragilidad: cuándo los cambios en las uñas pueden alertar sobre problemas de salud

Los cambios en las uñas pueden advertir sobre trastornos internos y requieren atención especializada según su tipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestar atención a los cambios en las uñas puede ofrecer información relevante sobre el estado general de salud, según advierten dermatólogos especializados citados por Women’s Health. Alteraciones como manchas blancas, rayas oscuras o fragilidad son frecuentes, comprender su origen permite distinguir entre señales inofensivas y aquellas que podrían requerir una consulta médica.

Las uñas reflejan procesos internos y externos del organismo. Según la Academia Americana de Dermatología, modificaciones en color, textura o resistencia pueden estar asociadas tanto a hábitos cotidianos —como manicuras agresivas o exposición a productos químicos— como a enfermedades sistémicas. Identificar si se trata de alteraciones pasajeras o persistentes ayuda a decidir cuándo es necesario acudir a un especialista.

Diferentes tipos de cambios en las uñas tienen causas y significados específicos. Las manchas blancas suelen estar relacionadas con traumatismos menores, mientras que la aparición de líneas oscuras o la fragilidad persistente pueden indicar condiciones más serias que requieren evaluación profesional, según la dermatóloga Dana Stern, citada por Women’s Health.

Manchas blancas en las uñas: mito y realidad

Muchas personas asocian las manchas blancas —leuconiquia— con la falta de calcio, pero este vínculo es un mito, precisa la dermatóloga Dana Stern, profesora adjunta de dermatología en la Universidad Mount Sinai de Nueva York. Estas marcas, frecuentes tanto en niños como en adultos, generalmente aparecen tras pequeños traumatismos en la matriz de la uña y no suelen representar un riesgo para la salud.

Las manchas blancas en las uñas, conocidas como leuconiquia, no están relacionadas con la falta de calcio como se suele creer (Freepik)

Las lesiones leves pueden originarse al morderse las uñas, realizar manicuras agresivas o empujar la cutícula. Estas manchas desaparecen gradualmente a medida que la uña crece, de modo similar a la recuperación de un hematoma en la piel.

El uso prolongado de esmalte, especialmente cuando se retira sin protección, puede deshidratar la uña y provocar zonas blanquecinas. Stern recomienda dejar crecer las uñas y limitar el uso de esmaltes y removedores para restaurar el equilibrio natural. Solo en casos excepcionales, la presencia de estas manchas sugiere problemas sistémicos, como señala la especialista.

Rayas oscuras y señales de alerta en las uñas

La aparición de líneas verticales oscuras —melanoniquia— corresponde, en el 73% de los casos, a la activación benigna de los melanocitos, según Stern (Universidad Mount Sinai). Factores como traumatismos, manicuras intensas o morderse las uñas suelen estar detrás de estas manifestaciones.

No obstante, la presencia de una única banda pigmentada puede ser señal de advertencia, ya que en ciertos casos se asocia al melanoma, un tipo de cáncer de piel. La dermatóloga Shari Lipner, profesora asociada de dermatología en Weill Cornell Medicine, advierte que la mayoría de las personas no puede distinguir si una franja es benigna o peligrosa, por lo que recomienda consultar al dermatólogo ante cualquier duda.

La aparición de una única banda oscura persistente en la uña puede indicar la presencia de melanoma y requiere evaluación profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En general, la melanoniquia múltiple resulta inocua, pero la aparición de una franja oscura única y persistente, especialmente si cambia de tamaño o grosor, requiere evaluación profesional para descartar riesgos significativos, según la revista Women’s Health.

Causas y cuidado de las uñas quebradizas

Las uñas frágiles —onicosquisis— son frecuentes y afectan a todas las edades, en especial con el paso de los años debido a factores genéticos y a la reducción de la circulación sanguínea. Stern (Universidad Mount Sinai) aconseja ejercicios aeróbicos o masajes en las yemas con aceites específicos para mejorar la circulación y fortalecer la uña.

Un cambio abrupto en la resistencia tras años de buen estado puede estar relacionado con enfermedades internas, como alteraciones tiroideas, habitualmente acompañadas de síntomas como estreñimiento o sensación continua de frío, detalla Lipner (Weill Cornell Medicine).

La fragilidad de las uñas, también llamada onicosquisis, suele intensificarse con la edad y puede asociarse a problemas circulatorios o genéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto frecuente con productos agresivos, quitaesmaltes con acetona, lavar platos sin guantes o retirar el esmalte manualmente deterioran la estructura ungueal. Las dermatólogas Orit Markowitz, profesora clínica de dermatología en la Universidad Mount Sinai, y Stern recomiendan emplear quitaesmaltes sin acetona, usar guantes para tareas domésticas y limitar la exposición al agua, ya que la uña puede absorber mil veces más agua que la piel, lo que incrementa el riesgo de rotura.

En personas con uñas delicadas, Stern sugiere el uso de limas de vidrio, que desgastan suavemente y reducen la aparición de fisuras. Estas limas son más duraderas y representan una alternativa práctica y sostenible, concluye la experta.