Salud

Los 6 ejercicios más efectivos con mancuernas para fortalecer la espalda y prevenir lesiones

Cada movimiento apunta a desarrollar fuerza, mejorar la postura y reducir el riesgo de molestias musculares, permitiendo adaptar la rutina a distintos niveles de experiencia y objetivos físicos

Guardar
Los ejercicios de espalda con
Los ejercicios de espalda con mancuernas permiten fortalecer la musculatura dorsal sin necesidad de invertir en máquinas costosas o equipos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de la espalda con mancuernas ha ganado popularidad entre quienes buscan fortalecer esta zona sin equipos complejos o costosos. Esta modalidad permite trabajar distintos grupos musculares, facilita la adaptación de los movimientos a diferentes niveles de experiencia y objetivos y ayuda a mejorar la postura y la prevención de lesiones, lo que potencia el rendimiento en otras actividades físicas.

Expertos en fisioterapia deportiva recomiendan ejercicios con mancuernas para alcanzar un entrenamiento completo dirigido a la espalda, promoviendo el desarrollo de fuerza y resistencia y adaptándose a las necesidades individuales de cada persona.

A continuación, se detallan algunos de los ejercicios más efectivos con mancuernas para fortalecer la espalda. Cada uno ofrece beneficios específicos y puede incorporarse fácilmente a cualquier rutina, tanto para principiantes como para quienes buscan un desafío mayor.

Remo con mancuernas

El remo con mancuernas activa
El remo con mancuernas activa el dorsal ancho, los romboides y los trapecios, siendo uno de los ejercicios más efectivos para la espalda (Captura de video / YouTube: ATHLEAN-X Español)

El remo con mancuernas es uno de los ejercicios de mayor efectividad para activar la musculatura de la espalda. Consiste en inclinar el torso hacia adelante, mantener la espalda recta y levantar ambas mancuernas hacia el abdomen. Este movimiento ayuda a fortalecer el dorsal ancho, los romboides y los trapecios, además de involucrar los bíceps y la zona lumbar.

Durante la ejecución, se recomienda evitar movimientos bruscos y concentrarse en la contracción de los músculos de la espalda. Elegir el peso adecuado permite mantener una técnica correcta y reduce el riesgo de compensaciones.

Pullover con mancuerna y brazos doblados

Realizar pullover con mancuerna y
Realizar pullover con mancuerna y brazos doblados fortalece la espalda y el pectoral mayor, además de involucrar músculos estabilizadores del tronco (Captura de video / YouTube: Valverde Fitness)

El pullover con mancuerna y brazos doblados permite trabajar la espalda y el pecho. Requiere estar acostado sobre un banco, sostener una mancuerna con ambas manos, mantener los codos flexionados y bajar el peso por detrás de la cabeza para luego regresar a la posición inicial.

Este movimiento activa principalmente el dorsal ancho, involucra el pectoral mayor y los músculos estabilizadores del tronco. Es fundamental controlar el recorrido y no exceder el rango de movimiento para proteger los hombros.

Remo renegado

El remo renegado integra el
El remo renegado integra el trabajo de espalda con la activación del core, mejorando tanto la estabilidad como el equilibrio corporal (Captura de video / YouTube: Deporte y Salud ITESO)

El remador renegado combina el trabajo de espalda con la activación del core. Inicia en posición de plancha, con ambas manos sujetando mancuernas apoyadas en el suelo. Desde allí, se realiza un remo alternado, levantando una mancuerna hacia el torso en cada repetición.

Este ejercicio mejora la estabilidad y el equilibrio porque demanda mantener la postura en todo momento, mientras se ejecuta el movimiento de remo.

Remo inclinado sobre banco con mancuernas

Utilizar un banco en el
Utilizar un banco en el remo inclinado con mancuernas ayuda a aislar la musculatura de la espalda y disminuye el riesgo de lesiones (Captura de video / YouTube: Zonapablo)

En esta variante de remo, se utiliza un banco inclinado habitual de gimnasio para apoyar el pecho y evitar el balanceo corporal. Con una mancuerna en cada mano, se realiza el movimiento de remo, dirigiendo la atención a la retracción de las escápulas.

El apoyo sobre el banco permite aislar mejor la musculatura de la espalda, minimiza la intervención de otros grupos y reduce el riesgo de lesiones por mala postura.

Remo vertical con un brazo

El remo vertical con un
El remo vertical con un brazo fomenta el fortalecimiento de la parte superior de la espalda y corrige eventuales desbalances musculares

El remo vertical con un brazo focaliza el trabajo en la parte superior de la espalda y el deltoides posterior. Se realiza de pie, con una mancuerna en una mano, y se eleva el peso hacia el hombro manteniendo el codo elevado y cercano al torso.

Trabajar un lado del cuerpo por vez ayuda a corregir desbalances musculares y proporciona mejor control técnico y de rango.

Remo inclinado

El entrenamiento de espalda con
El entrenamiento de espalda con mancuernas favorece una mejor postura, previene lesiones y se adapta a rutina en casa o en gimnasio (Captura de video / YouTube: Tu Fisioterapeuta Fit)

El remo inclinado es un ejercicio clásico para espalda. Se ejecuta de pie, con el torso ligeramente inclinado hacia adelante y una mancuerna en cada mano. Desde esa posición, se flexionan los codos y se llevan las mancuernas a la cadera, concentrándose en la contracción de la musculatura dorsal.

El entrenamiento de la espalda con mancuernas ofrece la flexibilidad de adaptar los ejercicios al espacio y tiempo disponibles, permitiendo mantener una rutina constante sin depender de gimnasios o máquinas especializadas. Estas variantes contribuyen al fortalecimiento muscular, la prevención de lesiones y el desarrollo de una postura más saludable en la vida cotidiana.

Temas Relacionados

EspaldaArgentinaFisioterapia DeportivaBancos de GimnasioEjercicios con MancuernasPrevención de LesionesMagazineNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dos factores cotidianos pueden desencadenar hígado graso en hombres, alerta un nuevo estudio

La investigación advierte que millones podrían estar en riesgo sin presentar molestias ni alteraciones en los análisis, mientras especialistas insisten en la importancia de controles específicos y cambios en los hábitos diarios

Dos factores cotidianos pueden desencadenar

Babeo nocturno: cuándo es normal y qué síntomas requieren atención inmediata, según expertos

La salida involuntaria de saliva durante el sueño suele tener causas benignas, pero la presencia de ronquidos, dificultad para tragar o fatiga diurna puede indicar trastornos respiratorios o neurológicos que requieren consulta profesional

Babeo nocturno: cuándo es normal

Cómo reducir el azúcar en sangre de forma segura: el paso a paso de los expertos

Desde la administración adecuada de insulina hasta la importancia de la hidratación y el ejercicio suave, los profesionales detallan las medidas que realmente funcionan para normalizar este indicador

Cómo reducir el azúcar en

Cuál es el horario ideal para desayunar y reducir el riesgo de obesidad, según expertos

Elegir el momento adecuado para la primera comida del día puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades metabólicas y en el bienestar a largo plazo, afirman especialistas de Harvard y recientes investigaciones científicas

Cuál es el horario ideal

Alergias en adultos: por qué pueden aparecer de forma repentina y cuáles son los síntomas que no se deben ignorar

Especialistas de la Cleveland Clinic advierten que cambios hormonales, ambientales o de estilo de vida pueden activar reacciones, incluso sin antecedentes previos

Alergias en adultos: por qué
DEPORTES
Estudiantes de La Plata recibirá

Estudiantes de La Plata recibirá a Lanús en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1: Gasly largará 7°

El sincero análisis de Franco Colapinto tras su nivel en la clasificación Sprint de China: “Estoy un poco perdido, quedé lejos de Gasly”

La emotiva historia de Rodrigo Auzmendi, el flamante refuerzo de San Lorenzo: el homenaje oculto en cada festejo de gol

Al lado de una montaña rusa, bajo una “Torre Espacial” y a 250 km/h: todo lo que hay que saber del arranque del TC 2000

TELESHOW
Jorge Drexler abre su corazón

Jorge Drexler abre su corazón en Taracá, el disco bisagra tras la muerte de su papá: “Dejé de ser hijo y necesité innovar”

De Djo a Men I Trust, los sideshows que revolucionan la ciudad en Lollapalooza Argentina 2026

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este viernes en Lollapalooza: Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

INFOBAE AMÉRICA

Así funciona el proyecto que

Así funciona el proyecto que convierte desechos plásticos en casas más baratas y sostenibles en África

El Ejército de Israel afirmó que atacó más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas

Alemania, Canadá y Noruega mantendrán una reunión clave sobre la seguridad del Ártico tras los ejercicios rusos en la región

Macron visitará Japón y Corea del Sur en una gira oficial destinada a reforzar los vínculos bilaterales

Brasil anunció nuevas medidas fiscales para mitigar el impacto de la subida del precio del petróleo