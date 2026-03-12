Qué hacer cuando se tapan los oídos por resfríos, alergias o cambios de presión, según expertos

La congestión en los oídos puede deberse a infecciones virales, alergias o cambios de altitud, afectando la calidad de vida según especialistas en otorrinolaringología (Imagen Ilustrativa Infobae)

La congestión en los oídos puede transformar un simple resfriado, un vuelo o una jornada con alergias en una experiencia molesta. La sensación de presión en los oídos, originada por infecciones virales, alergias o cambios de altitud, responde a causas y soluciones diversas, según explicaron especialistas en otorrinolaringología consultados por Men’s Health.

Las trompas de Eustaquio, estructuras que enlazan el oído medio con la parte posterior de la nariz y la garganta, regulan la presión y drenan líquidos. Si estas trompas se congestionan o tapan dejan de funcionar correctamente, surge la molestia auditiva, que puede agravarse sin una intervención adecuada.

El Dr. David M. Kaylie, vicepresidente de operaciones clínicas en el Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello y Ciencias de la Comunicación del Centro Médico de la Universidad de Duke, explicó que el oído medio produce un líquido mucoso destinado a eliminar residuos.

En circunstancias normales, los músculos del paladar y la garganta abren las trompas de Eustaquio cuando se mastica, bosteza o traga. Este proceso automático, que ocurre miles de veces por día, permite que el líquido drene hacia la parte posterior de la nariz.

Las trompas de Eustaquio desempeñan un papel clave en la presión y el drenaje del oído medio, y su congestión ocasiona taponamiento e incomodidad auditiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al experimentar un resfriado o sufrir alergias, el revestimiento de la nariz se inflama y congestiona, lo cual también afecta a las trompas de Eustaquio. De este modo, el líquido se acumula, generando presión y la característica sensación de taponamiento.

No todas las molestias auditivas tienen este origen. Según el Dr. Kaylie, si la sensación de oídos tapados es recurrente y no se relaciona con infecciones, resfríos o alergias, se deben considerar otras causas.

Por ejemplo, una disfunción en la articulación temporomandibular,localizada muy cerca de los oídos, puede generar presión, dolor y sensación de congestión sin asociarse a pérdida auditiva.

“La mandíbula debe oscilar en dos posiciones de manera uniforme y cualquier desalineación puede generar tensión y presión en una de las articulaciones, causando inflamación y molestias”, detalló Kaylie. Entre los síntomas destaca la sensación de oídos tapados sin pérdida de audición.

Otras causas: migrañas y alteraciones anatómicas

El Dr. Bryan Ward, profesor asociado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en la Universidad Johns Hopkins, resaltó a Men’s Health que las migrañas pueden provocar síntomas auditivos que suelen interpretarse erróneamente como problemas en las trompas de Eustaquio.

Las migrañas, el apretamiento mandibular y alteraciones anatómicas del oído interno son otras causas menos comunes de congestión auditiva según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ward subrayó que, en su clínica, la causa más frecuente está ligada al apretamiento de la mandíbula, una condición potenciada por el estrés y el impacto de la pandemia de COVID-19.

Otra causa es la dehiscencia del canal superior, una alteración del oído interno identificada en la década de 2000, producto de la erosión de un pequeño hueso responsable del equilibrio y la percepción del movimiento.

En estos casos, el paciente llega a oír su propia voz, masticar o incluso percibir el movimiento de sus ojos como un chasquido, según Kaylie. Los sonidos intensos pueden provocar episodios breves de vértigo.

Las trompas de Eustaquio permeables, que permanecen abiertas de manera anómala, constituyen otra causa menos habitual de taponamiento.

Técnicas seguras para destapar los oídos

Ante una congestión auditiva aguda, como sucede durante un vuelo o un resfriado, acciones simples como masticar chicle o bostezar pueden compensar la presión, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos. Cuando estas medidas no resultan, el Dr. Ward recomendó la maniobra de Valsalva modificada, empleada por buceadores.

Masticar chicle durante cambios de presión, como en vuelos o resfriados, puede ayudar a equilibrar el oído medio y aliviar la sensación de bloqueo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento consiste en tapar la nariz, cerrar la boca y soplar suavemente contra las fosas nasales cerradas para generar presión en la parte posterior de la nariz y luego tragar con fuerza.

Ward advirtió sobre el riesgo de realizar la maniobra sin tragar, ya que la presión podría dañar los oídos. “No se debe ejercer mucha presión, sino la suficiente para estimular la deglución”, enfatizó el especialista.

Manipular excesivamente la mandíbula con la intención de aliviar la presión está desaconsejado. Los expertos consultados enfatizaron que esta práctica puede tensionar los músculos y agravar la molestia, prolongando los síntomas.

Medicamentos y cuándo consultar al médico

En situaciones de alergia, el empleo de antihistamínicos o aerosoles nasales puede disminuir la congestión y evitar la necesidad de intervenciones manuales. El uso prolongado puede generar congestión de rebote y dependencia, según alertó Dr. Kaylie.

El uso de antihistamínicos, aerosoles nasales o descongestionantes como Afrin puede ser útil solo bajo supervisión médica para evitar efectos adversos y dependencia (Crédito: Freepik)

La pseudoefedrina, puede ser útil bajo indicación médica, ya que puede elevar la frecuencia cardíaca y no es recomendable para personas con hipertensión.

Si hay dolor persistente o pérdida de audición sin mejoría, debe consultarse a un profesional para descartar infecciones. El Dr. Kaylie alertó que la administración repetida de antibióticos sin respuesta requiere la evaluación de un otorrinolaringólogo. En casos crónicos o cuando los síntomas incluyen vértigo o migrañas, la consulta médica resulta fundamental.

El tratamiento de la disfunción en la articulación temporomandibular incluye desde dispositivos dentales y fisioterapia hasta cirugía en los cuadros más complejos. Tanto la dehiscencia del canal superior como las trompas de Eustaquio abiertas cuentan con abordajes quirúrgicos específicos.