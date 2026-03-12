El color de la orina que puede despertar la alerta en verano durante los días de calor

La observación diaria del color de la orina permite detectar señales tempranas de deshidratación durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de las altas temperaturas en verano suele traer consigo un riesgo silencioso: la deshidratación. En estos días, el color de la orina puede convertirse en una señal clave para advertir problemas de salud antes de que se presenten síntomas más graves.

Observar la tonalidad del líquido es un método sencillo y efectivo para detectar si el organismo necesita más agua.

Según el urólogo Jamin Brahmbhatt, de la Universidad de Florida Central, “el control del color permite adaptar la ingesta de líquidos a las necesidades reales del organismo”. La recomendación principal es mantener siempre una orina de color amarillo pálido, que indica un adecuado estado de hidratación.

Qué significa el color de la orina

El color de la orina varía en función de la cantidad de agua consumida y de la concentración de urobilina, el pigmento que le da su tono característico. Cuando la orina es transparente o amarillo claro, refleja una hidratación adecuada. Si la tonalidad se torna amarillo oscuro, puede ser el primer indicador de que el cuerpo comienza a requerir más líquidos.

Una orina de color ámbar, miel o similar a la cerveza negra sugiere una deshidratación severa y demanda una rehidratación inmediata. La Dra. Mara Karaim advierte: “Si el color alcanza la oscuridad de la cerveza negra o persiste en tonos miel durante varios días, es necesario acudir a un centro de salud para una evaluación profesional”.

Otros colores inusuales pueden tener causas diferentes. El rojo o rosa puede deberse a sangre (por cálculos renales, infecciones o tumores) o a alimentos como la remolacha; el naranja puede indicar problemas hepáticos o ser producto de ciertos medicamentos; el azul o verde, aunque poco frecuente, puede deberse a colorantes o infecciones específicas; el marrón oscuro está asociado a enfermedades hepáticas, algunos medicamentos o exceso de ejercicio.

Para muchas personas, la pregunta clave es cuándo preocuparse. Si la orina se presenta de manera persistente en un color anormal —especialmente rojizo, marrón oscuro o con aspecto turbio— y se acompaña de síntomas como dolor, fiebre o cansancio extremo, es momento de consultar a un médico.

Durante los días de calor, la vigilancia del color de la orina permite identificar de forma rápida si se está ingiriendo suficiente agua. Cuando la tonalidad se oscurece, el cuerpo está avisando que pierde líquidos más rápido de lo habitual y que es necesario reponerlos cuanto antes para evitar complicaciones.

Cuándo es necesario consultar al médico

El cambio de color en la orina no siempre es motivo de alarma inmediata, pero existen escenarios en los que sí debe prestarse especial atención.

Según Mayo Clinic, la aparición de sangre en la orina, tonos naranja intenso o marrón oscuro, o una orina persistentemente turbia pueden ser señales de infecciones, cálculos renales o enfermedades hepáticas que requieren evaluación médica.

Es necesario consultar a un profesional si aparecen otros síntomas asociados, como dolor abdominal, fiebre, fatiga intensa, confusión o reducción significativa en la frecuencia urinaria. Los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, como insuficiencia renal o cardíaca, deben extremar la vigilancia, ya que su organismo puede gestionar de manera diferente el equilibrio de líquidos.

Ante la presencia de orina oscura acompañada de otros síntomas —mareos, confusión, sequedad en la boca o incapacidad para retener líquidos— la consulta no debe demorarse. El riesgo de complicaciones aumenta en niños, ancianos y personas expuestas al sol o al ejercicio intenso.

La orina anormalmente clara de forma persistente tampoco es siempre positiva: puede indicar sobrehidratación, especialmente si se consume más agua de la que el cuerpo necesita, lo que en casos extremos puede llevar a hiponatremia, una disminución peligrosa de sodio en sangre.

Las recomendaciones de expertos internacionales señalan que, ante cualquier duda, la evaluación médica es la mejor herramienta para descartar patologías y recibir orientación sobre la ingesta adecuada de líquidos.

Cómo evitar la deshidratación

Prevenir la deshidratación durante los días de calor requiere hábitos sencillos pero efectivos. Según la Academia Nacional de Medicina, la referencia diaria para la ingesta total de líquidos es de 3,7 litros para hombres y 2,7 litros para mujeres, incluyendo alimentos. Sin embargo, estas cifras pueden variar por peso, actividad física y condiciones ambientales.

La mejor manera de saber si se está bebiendo suficiente agua es prestar atención a la orina: debe mantenerse entre incolora y amarillo claro.

Beber a sorbos regulares, especialmente en situaciones de sudoración intensa, ayuda a mantener la hidratación sin sobrecargar los riñones. Se recomienda consumir aproximadamente 240 mililitros cada 15 a 20 minutos durante actividades bajo el sol.

No solo el agua hidrata: el té y el café, en cantidades moderadas, también cuentan, aunque el alcohol favorece la pérdida de líquidos y debe evitarse en exceso. Para quienes encuentran el agua insípida, añadir unas gotas de limón o rodajas de fruta puede ayudar a incrementar la ingesta.

Durante el ejercicio prolongado en calor, es recomendable reponer electrolitos con alimentos salados o bebidas específicas, pero sin exceder los 1,4 litros de agua por hora para evitar la hiponatremia. La clave, según especialistas, es incorporar el consumo constante de líquidos como un hábito diario, no solo en respuesta a la sed.

La observación diaria del color de la orina y la incorporación de líquidos con regularidad son herramientas simples para cuidar la salud renal y general. En días de calor, este control puede marcar la diferencia y evitar complicaciones graves causadas por la deshidratación.