Alcohol y cáncer: por qué incluso el consumo moderado podría aumentar el riesgo, según expertos

El consumo de alcohol y cáncer están directamente relacionados: incluso beber en cantidades moderadas incrementa el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, advierten especialistas de Cleveland Clinic, el centro médico académico de referencia en Estados Unidos.

El alcohol es considerado un agente cancerígeno por organismos internacionales; según estos expertos, no existe un nivel de ingesta que sea completamente seguro respecto a la prevención del cáncer.

Diversos estudios científicos han demostrado que el consumo de bebidas alcohólicas incrementa el riesgo de cáncer porque, al ser metabolizadas en el hígado, se producen compuestos tóxicos como el acetaldehído y los radicales libres.

Estas sustancias dañan el ADN celular y pueden saturar los mecanismos de reparación, lo que facilita la aparición de tumores, explican los especialistas de Cleveland Clinic. Incluso pequeñas cantidades generan efectos acumulativos que elevan el riesgo oncológico.

Cómo afecta el alcohol al organismo y favorece el desarrollo de cáncer

El alcohol, al metabolizarse, produce acetaldehído, un carcinógeno reconocido por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que induce la formación de radicales libres y estrés oxidativo. Según el equipo de Cleveland Clinic, este proceso puede llevar a la aparición de células anómalas y afectar la regulación hormonal, debilitando tejidos de órganos clave.

El doctor Suneel Kamath, oncólogo de Cleveland Clinic, advierte: “El cuerpo puede reparar parte del daño, pero la exposición constante puede saturar las tareas de limpieza y aumentar el riesgo”. Por ello, el peligro asociado al alcohol es acumulativo, incluso con un consumo ocasional o moderado.

Tipos de cáncer asociados al consumo de alcohol

La evidencia médica internacional señala al alcohol como factor de riesgo para una amplia variedad de tumores. Entre los más estudiados figura el cáncer de hígado, atribuido a la inflamación crónica y la cirrosis que provoca el consumo sostenido de bebidas alcohólicas. El contacto directo del alcohol con la mucosa de la boca, garganta y laringe incrementa considerablemente el riesgo de cánceres de cabeza y cuello, en particular entre personas fumadoras.

El riesgo de cáncer de mama aumenta de manera significativa, sobre todo en mujeres, porque el acetaldehído puede elevar los niveles de estrógeno, hormona asociada al desarrollo de tumores mamarios.

El alcohol también daña el revestimiento del estómago y el esófago: el riesgo de cáncer gástrico se incrementa en un 39% en quienes consumen alcohol, según datos del Centro Internacional para la Investigación del Cáncer (CIIC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud.

El consumo prolongado afecta igualmente al colon y el recto, elevando el riesgo de cáncer colorrectal. Además, los especialistas advierten sobre la relación entre las bebidas alcohólicas y los cánceres de próstata, páncreas y cuello uterino. De acuerdo con estimaciones del CIIC, anualmente se atribuyen aproximadamente 20.000 muertes a diferentes tipos de cáncer vinculados al consumo de alcohol en América Latina y el Caribe, aunque la cifra global es considerablemente mayor.

El riesgo es mayor en personas que combinan el consumo de alcohol con otros factores, como el tabaquismo, la obesidad o una dieta deficiente en nutrientes protectores. Diversos estudios han documentado que los efectos cancerígenos del alcohol son sinérgicos cuando se suman a otros factores de riesgo.

Recomendaciones y prevención: el rol del estilo de vida

En quienes han sobrevivido a un cáncer, el riesgo de recidiva o la aparición de nuevos tumores permanece elevado si persiste el consumo de alcohol. El doctor Kamath subraya que casi el 80% de las personas que han superado la enfermedad continúa bebiendo alcohol, pese a las advertencias médicas y la evidencia disponible.

Las guías internacionales —incluidas las de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud— sugieren no superar una bebida diaria en mujeres y dos en hombres. Sin embargo, los expertos de Cleveland Clinic insisten en que no existe una cantidad segura: “Beber lo menos posible, preferiblemente una o dos copas por semana como máximo”, recomiendan. Además, Kamath agrega: “Incluso cambiar una bebida alcohólica por una sin alcohol puede marcar una gran diferencia en la reducción del riesgo”.

Los especialistas aclaran que dejar de consumir alcohol no elimina el riesgo de forma inmediata, pero sí detiene la progresión y mejora el pronóstico, especialmente en personas con antecedentes personales o familiares de cáncer. Adoptar una alimentación equilibrada, mantener un peso saludable, evitar el tabaco y realizar actividad física son medidas preventivas que, combinadas, contribuyen a reducir la incidencia de tumores.

Y agregan que hasta el 50% de los casos de cáncer podrían prevenirse al modificar hábitos como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la inactividad física y la alimentación. Contar con información respaldada por fuentes científicas ayuda a tomar decisiones informadas y controlar los principales factores de riesgo.