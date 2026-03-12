Salud

Alcohol y cáncer: por qué incluso el consumo moderado podría aumentar el riesgo, según expertos

Especialistas destacan cómo los compuestos generados por esta sustancia desencadenan procesos nocivos en la biología celular desprotegiendo a órganos clave

Guardar
Expertos de Cleveland Clinic advierten
Expertos de Cleveland Clinic advierten que el consumo de alcohol incrementa el riesgo de cáncer, incluso en cantidades moderadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol y cáncer están directamente relacionados: incluso beber en cantidades moderadas incrementa el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, advierten especialistas de Cleveland Clinic, el centro médico académico de referencia en Estados Unidos.

El alcohol es considerado un agente cancerígeno por organismos internacionales; según estos expertos, no existe un nivel de ingesta que sea completamente seguro respecto a la prevención del cáncer.

Diversos estudios científicos han demostrado que el consumo de bebidas alcohólicas incrementa el riesgo de cáncer porque, al ser metabolizadas en el hígado, se producen compuestos tóxicos como el acetaldehído y los radicales libres.

Estas sustancias dañan el ADN celular y pueden saturar los mecanismos de reparación, lo que facilita la aparición de tumores, explican los especialistas de Cleveland Clinic. Incluso pequeñas cantidades generan efectos acumulativos que elevan el riesgo oncológico.

Cómo afecta el alcohol al organismo y favorece el desarrollo de cáncer

El alcohol, al metabolizarse, produce acetaldehído, un carcinógeno reconocido por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que induce la formación de radicales libres y estrés oxidativo. Según el equipo de Cleveland Clinic, este proceso puede llevar a la aparición de células anómalas y afectar la regulación hormonal, debilitando tejidos de órganos clave.

El alcohol es calificado como
El alcohol es calificado como agente cancerígeno, ya que genera acetaldehído y radicales libres que dañan el ADN celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Suneel Kamath, oncólogo de Cleveland Clinic, advierte: “El cuerpo puede reparar parte del daño, pero la exposición constante puede saturar las tareas de limpieza y aumentar el riesgo”. Por ello, el peligro asociado al alcohol es acumulativo, incluso con un consumo ocasional o moderado.

Tipos de cáncer asociados al consumo de alcohol

La evidencia médica internacional señala al alcohol como factor de riesgo para una amplia variedad de tumores. Entre los más estudiados figura el cáncer de hígado, atribuido a la inflamación crónica y la cirrosis que provoca el consumo sostenido de bebidas alcohólicas. El contacto directo del alcohol con la mucosa de la boca, garganta y laringe incrementa considerablemente el riesgo de cánceres de cabeza y cuello, en particular entre personas fumadoras.

El riesgo de cáncer de mama aumenta de manera significativa, sobre todo en mujeres, porque el acetaldehído puede elevar los niveles de estrógeno, hormona asociada al desarrollo de tumores mamarios.

El alcohol también daña el revestimiento del estómago y el esófago: el riesgo de cáncer gástrico se incrementa en un 39% en quienes consumen alcohol, según datos del Centro Internacional para la Investigación del Cáncer (CIIC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud.

Diversos estudios científicos vinculan la
Diversos estudios científicos vinculan la ingesta de bebidas alcohólicas con la aparición de tumores en varios órganos clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo prolongado afecta igualmente al colon y el recto, elevando el riesgo de cáncer colorrectal. Además, los especialistas advierten sobre la relación entre las bebidas alcohólicas y los cánceres de próstata, páncreas y cuello uterino. De acuerdo con estimaciones del CIIC, anualmente se atribuyen aproximadamente 20.000 muertes a diferentes tipos de cáncer vinculados al consumo de alcohol en América Latina y el Caribe, aunque la cifra global es considerablemente mayor.

El riesgo es mayor en personas que combinan el consumo de alcohol con otros factores, como el tabaquismo, la obesidad o una dieta deficiente en nutrientes protectores. Diversos estudios han documentado que los efectos cancerígenos del alcohol son sinérgicos cuando se suman a otros factores de riesgo.

Recomendaciones y prevención: el rol del estilo de vida

En quienes han sobrevivido a un cáncer, el riesgo de recidiva o la aparición de nuevos tumores permanece elevado si persiste el consumo de alcohol. El doctor Kamath subraya que casi el 80% de las personas que han superado la enfermedad continúa bebiendo alcohol, pese a las advertencias médicas y la evidencia disponible.

Las guías internacionales —incluidas las de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud— sugieren no superar una bebida diaria en mujeres y dos en hombres. Sin embargo, los expertos de Cleveland Clinic insisten en que no existe una cantidad segura: “Beber lo menos posible, preferiblemente una o dos copas por semana como máximo”, recomiendan. Además, Kamath agrega: “Incluso cambiar una bebida alcohólica por una sin alcohol puede marcar una gran diferencia en la reducción del riesgo”.

Cleveland Clinic enfatiza que evitar
Cleveland Clinic enfatiza que evitar cualquier cantidad de alcohol reduce las probabilidades de desarrollar cáncer asociado a su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas aclaran que dejar de consumir alcohol no elimina el riesgo de forma inmediata, pero sí detiene la progresión y mejora el pronóstico, especialmente en personas con antecedentes personales o familiares de cáncer. Adoptar una alimentación equilibrada, mantener un peso saludable, evitar el tabaco y realizar actividad física son medidas preventivas que, combinadas, contribuyen a reducir la incidencia de tumores.

Y agregan que hasta el 50% de los casos de cáncer podrían prevenirse al modificar hábitos como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la inactividad física y la alimentación. Contar con información respaldada por fuentes científicas ayuda a tomar decisiones informadas y controlar los principales factores de riesgo.

Temas Relacionados

Cleveland ClinicEstados UnidosCentro Internacional para la Investigación del CáncerSuneel KamathConsumo De AlcoholSalud PúblicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Una experta explicó cómo reconocer el hambre emocional y qué hacer antes de comer por ansiedad

La doctora Rachel Goldman, experta en psicología clínica, fue invitada al podcast de Mel Robbins para explicar cómo diferenciar una necesidad física real de un impulso generado por el estrés o la ansiedad. También propuso métodos sencillos para controlar la ingesta motivada por el estado anímico

Una experta explicó cómo reconocer

Conexión intestino-cerebro: un estudio reveló cómo el microbioma está asociado al deterioro de la memoria

Un equipo de científicos liderado por la Universidad de Stanford encontró pistas sobre cómo una bacteria se vincula a ciertas funciones cognitivas. El hallazgo podría favorecer el desarrollo de tratamientos accesibles a través de la alimentación

Conexión intestino-cerebro: un estudio reveló

Cómo es el nuevo atlas digital interactivo que muestra los órganos humanos con ultra precisión

Es una plataforma científica pionera que permite explorar en 3D de la estructura global hasta las células individuales. Promete transformar la investigación médica y el estudio de enfermedades complejas

Cómo es el nuevo atlas

Cómo es el hongo que se transmite de gatos a humanos y llegó a Sudamérica

Los casos confirmados en Uruguay de esta infección cutánea de origen brasileño motivaron la implementación de medidas para contener su propagación

Cómo es el hongo que

Qué hacer cuando se tapan los oídos por resfríos, alergias o cambios de presión, según expertos

Desde infecciones hasta alteraciones anatómicas pueden desencadenar molestias auditivas inesperadas. Especialistas en otorrinolaringología explicaron las estrategias aprobadas para aliviar el malestar auditivo

Qué hacer cuando se tapan
DEPORTES
En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La reflexión de Pierre Gasly sobre el “aterrador” accidente que evitó Colapinto en Australia: “Le di las gracias muchas veces”

La postura de Argentina ante la chance de jugar la Finalíssima frente a España en el Estadio Santiago Bernabéu

El show de teorías en las redes por la misteriosa “desaparición” de Doku durante una jugada de Manchester City-Real Madrid por Champions League

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

TELESHOW
De Stranger Things a la

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

La palabra de la familia de Carmiña Masi luego de su expulsión de Gran Hermano: “Es intensa, picante y sin filtro”

Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos abrirá una oficina

Estados Unidos abrirá una oficina del FBI en Ecuador para apoyar investigaciones contra el crimen organizado

La Corte Constitucional declaró responsable al Estado por la desaparición forzada de los cuatro de Guayaquil

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Conexión intestino-cerebro: un estudio reveló cómo el microbioma está asociado al deterioro de la memoria

Cómo es el nuevo atlas digital interactivo que muestra los órganos humanos con ultra precisión