Muchos mayores mejoran la forma física y mental con la edad, según un estudio

LUNES, 9 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- La gente piensa en el envejecimiento como un declive constante, con los mayores perdiendo gradualmente sus capacidades físicas y agilidad mental a medida que pasan los años.

Pero un nuevo estudio sugiere que las personas mayores pueden --y a menudo lo hacen-- mejorar con el tiempo, con la mentalidad adecuada.

Casi la mitad de los mayores de 65 años mostraron mejoras medibles en su salud cerebral, función física o ambas con el tiempo, según informaron los investigadores en la revista Geriatrics.

"Muchas personas asocian el envejecimiento con una pérdida inevitable y continua de capacidades físicas y cognitivas", dijo la investigadora principal Becca Levy, profesora de ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela de Salud Pública de Yale, en un comunicado de prensa.

"Lo que descubrimos es que la mejora en la vida adulta no es rara, es común y debería incluirse en nuestra comprensión del proceso de envejecimiento", dijo Levy.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 11.000 personas participando en un estudio a largo plazo financiado por el gobierno federal sobre estadounidenses mayores.

Durante un periodo de seguimiento de hasta 12 años, el 45% de los participantes mejoró en su forma física o mental, según muestran los resultados.

Alrededor del 32% experimentó mejoras en su salud cerebral y el 28% mejoró físicamente, según los investigadores.

"Lo llamativo es que estos avances desaparecen cuando solo se miran los promedios", dijo Levy. "Si haces la media de todos juntos, ves un declive. Pero cuando observas las trayectorias individuales, descubres una historia muy diferente. Un porcentaje significativo de los participantes mayores que estudiamos mejoró."

El estudio también encontró que las personas con creencias más positivas sobre el envejecimiento tenían una probabilidad significativamente mayor de mostrar mejoras tanto en su capacidad cerebral como en su velocidad al caminar, incluso teniendo en cuenta otros factores.

Los seniors que mostraron mejoras no solo se estaban recuperando tras estar enfermos o lesionados. Una proporción considerable de participantes que estaban sanos al inicio del estudio mejoró mental o físicamente con el tiempo, según muestran los resultados.

"Nuestros hallazgos sugieren que a menudo existe una capacidad de mejora en la vida adulta", dijo Levy. "Y dado que las creencias por edad son modificables, esto abre la puerta a intervenciones tanto a nivel individual como social."

Estos hallazgos encajan en una teoría de Levy que sostiene que los estereotipos negativos de edad, absorbidos por la cultura, pueden acabar influyendo en la salud de una persona.

Estudios previos han encontrado que las creencias negativas sobre el envejecimiento predicen peor memoria, menor velocidad al caminar, mayor riesgo cardíaco y un posible aumento del riesgo de enfermedad de Alzheimer.

Los investigadores afirmaron que estos resultados deberían fomentar la atención preventiva, la rehabilitación y los programas de promoción de la salud para los mayores que aprovechen su potencial de resiliencia.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Yale, 5 de marzo de 2026