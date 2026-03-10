Los multivitamínicos diarios ralentizan el envejecimiento, según un ensayo clínico

MARTES, 10 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- El impulso para la salud de los multivitamínicos diarios podría extenderse incluso a la rapidez con la que una persona envejece, según un nuevo estudio.

Los investigadores encontraron un envejecimiento biológico de "desgaste y desgaste" más lento entre los mayores tras dos años con un multivitamínico, según informaron el 9 de marzo en la revista Nature Medicine.

Los mayores que comenzaron el estudio con envejecimiento acelerado vieron beneficios aún mayores, según los investigadores.

"Hoy en día hay mucho interés en identificar formas no solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor", dijo el investigador senior Howard Sesso, subdirector de medicina preventiva en Mass General Brigham en Boston.

"Fue emocionante ver los beneficios de un multivitamínico vinculados a marcadores del envejecimiento biológico", dijo en un comunicado de prensa. "Este estudio abre la puerta para aprender más sobre intervenciones accesibles y seguras que contribuyen a un envejecimiento más saludable y de mayor calidad."

Las pruebas de envejecimiento biológico analizan el desgaste de la vida diaria en la genética de una persona. Basándonos en esto, las personas podrían ser más jóvenes o mayores de lo que reflejaría su edad real en el calendario.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 958 personas con una edad media de 70 años y las clasificaron en uno de cinco grupos.

Un grupo tomó un extracto de cacao y un multivitamínico diarios; otro, un extracto de cacao y un placebo; el tercero, un multivitamínico y placebo; y el cuarto, dos placebos.

Durante los dos años de ensayo, los investigadores analizaron repetidamente la edad biológica de las personas utilizando cinco métodos diferentes.

Las personas del grupo multivitamínico mostraron ralentización en los cinco "relojes" biológicos, con cambios que equivalen a unos cuatro meses menos de envejecimiento durante esos dos años.

Las personas que eran biológicamente mayores que su edad real al principio fueron las que más se beneficiaron, según los resultados.

"Planeamos realizar investigaciones de seguimiento para determinar si la ralentización del envejecimiento biológico --observada a través de estos cinco relojes (biológicos), y otros adicionales o nuevos-- persiste tras finalizar el ensayo", dijo el investigador Dr. Yanbin Dong en un comunicado de prensa. Es director del Instituto de Prevención de Georgia en la Facultad de Medicina de Georgia en la Universidad de Augusta.

Se necesita más investigación para explicar por qué los multivitamínicos ralentizarían el envejecimiento, según los investigadores.

"Mucha gente toma un multivitamínico sin necesariamente conocer los beneficios de tomarlo, así que cuanto más podamos aprender sobre sus posibles beneficios para la salud, mejor", dijo Sesso.

