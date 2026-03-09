Las drogas ilícitas aumentan el riesgo de accidente vascular cerebral, incluso en adultos jóvenes

LUNES, 9 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Fumar marihuana, tomar una calada de cocaína o tomar algunas anfetaminas puede aumentar el riesgo de un ictus , incluso si es un adulto joven.

La Coca-Cola y las anfetaminas pueden duplicar o triplicar el riesgo de ictus en cualquier adulto, según informaron los investigadores en el International Journal of Stroke.

La marihuana también aumenta el riesgo de ictus, pero en menor medida, según investigadores británicos.

"Este es el análisis más completo jamás realizado sobre el consumo recreativo de drogas y el riesgo de ictus, y aporta pruebas contundentes de que drogas como la cocaína, las anfetaminas y el cannabis son factores de riesgo causales para el ictus", dijo la investigadora principal Megan Ritson en un comunicado de prensa. Es investigadora postdoctoral asociada en la Universidad de Cambridge.

Para el nuevo estudio, los investigadores agruparon datos de 32 estudios previos que involucraron a más de 100 millones de personas, comparando el consumo ilícito de drogas con el riesgo de ictus.

Los resultados mostraron que, para todos los participantes, las anfetaminas y la cocaína duplicaron el riesgo de ictus: un 122% mayor de riesgo de anfetaminas y un 96% de cocaína. La marihuana aumentó el riesgo alrededor del 37%.

El equipo limitó entonces su análisis a adultos menores de 55 años y descubrió que los jóvenes no protegían a los usuarios del aumento del riesgo de ictus.

En este grupo más joven, el consumo de anfetaminas casi triplicó el riesgo de ictus (aumento del 174%) y la cocaína duplicó el riesgo (97%). La marihuana aumentó el riesgo de ictus entre adultos jóvenes en un 14%.

Los investigadores encontraron que el consumo problemático de alcohol y el alcoholismo también se relacionaron con un mayor riesgo de ictus.

Los investigadores teorizaron que las drogas ilícitas podrían estar relacionadas con un mayor riesgo de ictus porque provocan picos repentinos de presión arterial, espasmos en los vasos sanguíneos, problemas de ritmo cardíaco, aumento de la coagulación sanguínea o inflamación.

"Nuestro análisis sugiere que son estos fármacos los que aumentan el riesgo de ictus, no solo otros factores de estilo de vida entre los usuarios", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Eric Harshfield, investigador en la Universidad de Cambridge.

"En conjunto, nuestros hallazgos subrayan la importancia de las medidas de salud pública para reducir el abuso de sustancias como forma de ayudar también a disminuir el riesgo de ictus", dijo Harshfield.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Cambridge, 8 de marzo de 2026