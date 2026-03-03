Salud

Nuevo medicamento podría impulsar los esfuerzos para erradicar la enfermedad del sueño

LUNES, 2 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo tratamiento para la enfermedad del sueño podría facilitar mucho el tratamiento y posiblemente eliminar esta enfermedad mortal.

El viernes, un comité de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó la aprobación del acoziborol, un medicamento fabricado por Sanofi. La decisión es un paso clave para que el medicamento esté disponible en el Congo, donde ocurren la mayoría de los casos, y en otros países africanos.

A diferencia de los tratamientos actuales, que pueden durar hasta 10 días y requieren viajes difíciles desde zonas remotas al hospital, el acoziborol se toma en tres pastillas que se ingiere en una sola dosis.

Los seguidores dicen que eso podría marcar una gran diferencia.

"Esta enfermedad está al borde de la eliminación", dijo el Dr. Junior Matangila , de la iniciativa Drugs for Neglected Diseases, a The Associated Press.

Dijo que el nuevo medicamento podría ayudar a "acelerar el progreso hacia terminar el trabajo."

La enfermedad del sueño, también llamada tripanosomiasis africana humana (HAT), se transmite por las moscas tsé-tsé en zonas rurales del África subsahariana. Las moscas portan un parásito que infecta a las personas a través de su mordedura, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE . UU. (CDC).

Los primeros síntomas pueden parecerse a la gripe. Pero a medida que la infección se extiende, el parásito puede llegar al cerebro, según los CDC.

Las personas pueden desarrollar confusión, cambios de personalidad y un patrón de sueño inverso: despierta por la noche y somnolienta durante el día. Sin tratamiento, la enfermedad puede llevar al coma y a la muerte.

"Es una enfermedad de la pobreza", dijo Matangila, que reside en el Congo.

Los medicamentos antiguos eran dolorosos y a veces tóxicos. Aunque los tratamientos mejoraron a principios de los 2000, todavía implican estancias hospitalarias y punciones lumbares para determinar el estado de la infección.

El acoziborol podría cambiar eso. El nuevo medicamento funciona tanto en etapas tempranas como avanzadas de la forma más común de enfermedad del sueño. Puede utilizarse en pacientes de 12 años o más y elimina la necesidad de punciones lumbares.

En un estudio de 2023 con unos 200 pacientes en Congo y Guinea, más del 95% se consideró curado 18 meses después del tratamiento.

Sanofi se ha comprometido a donar el medicamento a la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que significa que será gratuito para los pacientes.

La enfermedad del sueño se intensificó en las décadas de 1970 y 1990 durante tiempos de inestabilidad política en África. Pero mejores tratamientos y esfuerzos para controlar la mosca tsé-tsé han ayudado a reducir los casos.

Las infecciones reportadas bajaron de 10.000 en 2009 por primera vez en 50 años. En 2024, se notificaron menos de 600 casos de la forma más común.

La OMS pretende detener la propagación de esta forma de enfermedad del sueño para 2030.

"Esto aún no se ha resuelto", dijo Monica Mugnier, investigadora de la enfermedad del sueño en la Universidad Johns Hopkins, a The AP.

Señaló que los científicos aún no comprenden del todo dónde podría estar escondido el parásito.

Si se elimina, la enfermedad del sueño podría convertirse en la primera enfermedad infecciosa controlada sin vacuna, según informaron los responsables de Sanofi.

FUENTE: The Associated Press, 27 de febrero de 2026

