8 pasos recomendados por la ciencia para tratar los primeros síntomas del resfriado

El reposo nocturno de al menos siete horas fortalece el sistema inmunitario y acelera la recuperación del resfriado común (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de casos de resfriado común asociado a las variaciones climáticas ha resaltado la importancia de actuar ante los primeros síntomas. Ante la aparición de malestares iniciales, especialistas recomiendan intervenciones inmediatas que pueden reducir tanto la duración como la intensidad del cuadro clínico, según la doctora Lucy Hooper, médica general y cofundadora de Coyne Medical, citada por Women’s Health.

Quienes presentan los primeros signos de resfriado deben enfocarse en ocho acciones fundamentales. De acuerdo con Hooper y el medio Women’s Health, estas medidas resultan efectivas para acortar el resfriado y minimizar sus molestias, y cuentan con el aval de evidencia médica reconocida, incluidos estudios publicados por la Universidad de Harvard.

Women’s Health detalla el procedimiento recomendado por Hooper ante los primeros síntomas del resfriado. La especialista subraya el papel del reposo, la hidratación, los suplementos (cuando corresponden), la higiene de manos y el control del estrés para favorecer una recuperación más rápida y segura.

1. Descanso

El reposo nocturno de calidad facilita la recuperación tras un resfriado. Según la doctora Lucy Hooper, dormir al menos siete horas cada noche contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. Cuando las vías respiratorias se infectan, el cuerpo libera citocinas, responsables del cansancio y la fatiga.

Tanto la Escuela de Medicina de Harvard como la Asociación Médica Estadounidense destacan el descanso adecuado como un pilar para la recuperación.

2. Hidratación

Incrementar el consumo de agua y otros líquidos fortalece las defensas naturales. Una hidratación adecuada ayuda a la mucosa respiratoria y previene la acumulación de moco. Harvard Health Publishing subraya que mantener el cuerpo bien hidratado es esencial para la recuperación.

3. Vitamina C

La vitamina C puede acortar la duración del resfriado si se consume regularmente. Hooper recomienda entre 1 y 2 gramos diarios para reducir síntomas, según recoge Women’s Health. La Universidad de Harvard y la Sociedad Española de Medicina Familiar avalan su uso preventivo.

4. Vitamina D

Garantizar la ingesta de vitamina D refuerza el sistema inmunitario, especialmente en épocas de variación climática. Se recomienda al menos 10 microgramos diarios. Tanto Harvard como la Sociedad Española de Inmunología respaldan su papel preventivo en infecciones.

La vitamina D fortalece el sistema inmunitario y se recomienda una ingesta diaria de al menos 10 microgramos durante épocas de cambios climáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Suplementos de zinc

El zinc está indicado en adultos al inicio del resfriado. Hooper aconseja 75 mg diarios durante las primeras 24 horas, pero advierte que está contraindicado en menores, embarazadas o personas con enfermedad renal. La Asociación Médica Estadounidense y Harvard reconocen su utilidad bajo supervisión médica.

6. Lavado de manos

Lavarse las manos con frecuencia es fundamental para evitar la propagación del virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Médica Estadounidense insisten en la importancia de este hábito, especialmente tras toser, estornudar o sonarse la nariz.

7. Gestión del estrés

Reducir el estrés favorece la recuperación, ya que el sistema inmunitario es sensible a la presión. Técnicas como la meditación o actividades relajantes ayudan, según la Universidad de Harvard y la Sociedad Española de Medicina Familiar.

La gestión del estrés con técnicas como la meditación favorece la recuperación, ya que el sistema inmunitario responde a la presión y a la tranquilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Monitoreo de síntomas

Vigilar los síntomas permite actuar a tiempo si empeoran. Hooper aconseja consultar a un médico si persisten más de una o dos semanas o aparecen dificultad para respirar, dolor en el pecho o fiebre persistente. Harvard y asociaciones médicas coinciden en la importancia de identificar signos de alarma.

Cuándo consultar a un médico

Vigilar la evolución de los síntomas resulta clave para actuar a tiempo si el cuadro se complica. Según la doctora Lucy Hooper, citada por Women’s Health, se recomienda buscar atención médica urgente si las molestias persisten por más de dos semanas o si aparecen fiebre alta que no cede, dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o decaimiento extremo.

La Universidad de Harvard y la Asociación Médica Estadounidense coinciden en que estos signos pueden indicar complicaciones que requieren evaluación profesional inmediata.

Entre las complicaciones más frecuentes del resfriado común se encuentran la sinusitis, las infecciones de oído y la neumonía. Identificar estos síntomas de alarma y consultar a un profesional permite prevenir riesgos adicionales y recibir el tratamiento adecuado para evitar el agravamiento del cuadro.

El control del estrés y el seguimiento de los síntomas fortalecen la capacidad inmunitaria y previenen el agravamiento del resfriado común (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mantener bajo control el estrés es fundamental para una recuperación eficaz. Diversos estudios de la Universidad de Harvard señalan que el estrés crónico puede debilitar el sistema inmunitario, dificultando la capacidad del organismo para combatir infecciones.

Aplicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, la actividad física moderada o momentos de ocio, ayuda a mejorar la respuesta inmunitaria y a reducir la vulnerabilidad frente al resfriado común.