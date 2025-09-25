El mejor remedio casero para aliviar los síntomas del resfriado

La ciencia respalda a este remedio para reducir los síntomas del resfriado. Foto: (iStock)

El alivio de los síntomas del resfriado suele buscarse en remedios tradicionales, y entre ellos, el té de miel, limón y jengibre destaca por su eficacia y facilidad de preparación. Esta infusión, recomendada durante generaciones y respaldada por la ciencia, combina ingredientes naturales que actúan de manera complementaria para calmar la garganta, reducir la congestión y fortalecer el sistema inmunológico.

La miel aporta propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, además de su capacidad para suavizar la garganta irritada. Su textura viscosa forma una capa protectora que ayuda a disminuir la tos y la resequedad. Diversas investigaciones han señalado que la miel puede superar en eficacia a algunos jarabes comerciales para la tos, especialmente en niños mayores de un año. Es fundamental recordar que la miel no debe administrarse a menores de 12 meses debido al riesgo de botulismo.

El limón se incorpora por su alto contenido de vitamina C, nutriente esencial para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Aunque la vitamina C no previene el resfriado común, sí puede contribuir a acortar su duración o a disminuir la intensidad de los síntomas.

Té de jengibre con limón y miel, ideal para combatir el malestar producido por el resfriado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido cítrico presente en el limón facilita la disolución de la mucosidad y favorece la expulsión de flemas. El limón es una excelente fuente de vitamina C, un nutriente clave para el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

El jengibre, por su parte, es una raíz reconocida por sus efectos antiinflamatorios, antivirales y analgésicos. Su consumo ayuda a reducir la inflamación de las vías respiratorias, aliviar el dolor de garganta y combatir la sensación de escalofríos. El jengibre puede ayudar a disminuir la inflamación de las vías respiratorias, aliviar el dolor de garganta y combatir la sensación de escalofríos.

La preparación de este té requiere una taza de agua caliente, un trozo de jengibre fresco de aproximadamente dos a tres centímetros (pelado y rallado o en rodajas), el jugo de medio limón y una cucharada de miel natural.

Es importante recordar que este remedio no sustituye la atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso consiste en hervir el jengibre en el agua durante cinco a 10 minutos, retirar del fuego y colar si se prefiere, dejar entibiar y añadir la miel y el jugo de limón justo antes de consumir para preservar sus propiedades. Se recomienda tomar esta infusión dos o tres veces al día mientras persistan los síntomas.

Además de recurrir a este té, es fundamental mantener una adecuada hidratación, descansar lo suficiente y consumir alimentos ricos en nutrientes. El vapor de agua, las sopas calientes y los baños tibios también resultan útiles para aliviar la congestión nasal y el malestar general.

El té de miel, limón y jengibre se consolida como una alternativa segura y eficaz para sobrellevar el resfriado, aunque no sustituye la consulta médica en casos graves. Sus ingredientes naturales actúan en conjunto para calmar la tos, suavizar la garganta y estimular las defensas del organismo.