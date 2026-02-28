Salud

Cinco formas clave para reducir el riesgo de estrés por calor

Recomendaciones prácticas para evitar el agotamiento térmico y mantener la energía durante los días con altas temperaturas

Guardar
Las altas temperaturas incrementan el
Las altas temperaturas incrementan el riesgo de estrés por calor en trabajadores, deportistas, niños y adultos mayores, según la OSHA y la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas representan un riesgo que trasciende las fronteras del trabajo y afecta a toda la población, desde deportistas y niños hasta adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El estrés por calor puede provocar desde agotamiento severo hasta fallas multiorgánicas si no se actúa a tiempo, advierte la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA).

De acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), el aumento de olas de calor durante los últimos años ha incrementado la incidencia de emergencias relacionadas con la exposición prolongada al calor y la humedad en distintos entornos, tanto al aire libre como en espacios cerrados.

Según un informe de OSHA, los síntomas del estrés térmico pueden incluir sudoración profusa, sed persistente, calambres musculares, fatiga, confusión y, en casos avanzados, interrupción de la sudoración, piel seca y potencial pérdida de conciencia.

El organismo recomienda prestar especial atención a niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades cardiovasculares, metabólicas o renales, así como a quienes toman medicamentos como diuréticos, antihistamínicos o antibióticos, ya que presentan mayor susceptibilidad frente al calor.

El uso de ropa liviana
El uso de ropa liviana y de colores claros reduce el peligro de golpe de calor en ambientes exteriores e interiores sin ventilación adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Workplace Safety and Prevention Services subrayan que la prevención es esencial para evitar situaciones graves y minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud pública. Ambas fuentes coinciden en señalar cinco consejos fundamentales para prevenir el estrés por calor en cualquier contexto:

1. Vestimenta apropiada en días calurosos

La elección de prendas adecuadas puede marcar la diferencia ante un golpe de calor. Ropa liviana, de algodón, colores claros y corte holgado favorece la evaporación del sudor y limita la acumulación de temperatura en el cuerpo.

Según datos de la EU-OSHA, las prendas ajustadas, sintéticas y de tonos oscuros incrementan el riesgo de sobrecalentamiento, especialmente en actividades al aire libre o en ambientes cerrados sin ventilación adecuada.

2. Hidratación constante y correcta

El consumo regular de agua a lo largo del día resulta indispensable para mantener el equilibrio hídrico y evitar la deshidratación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan beber una taza de agua cada 15 a 20 minutos en condiciones de calor intenso, aunque no se sienta sed.

Beber agua de forma constante,
Beber agua de forma constante, incluso si no hay sensación de sed, es fundamental para evitar la deshidratación durante olas de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas azucaradas, con cafeína o alcohol pueden agravar la pérdida de líquidos. Se aconseja ofrecer agua a niños y personas mayores con frecuencia, ya que su sensación de sed suele estar disminuida.

3. Reconocer y actuar ante los primeros síntomas

La detección temprana de signos como calambres, fatiga, mareos, dolor de cabeza, confusión o náuseas permite interrumpir la exposición al calor y buscar un lugar seguro para la recuperación.

OSHA señala que familiares y compañeros suelen advertir los cambios antes que la persona afectada, por lo que es importante permanecer atentos y actuar rápidamente ante cualquier síntoma. “La intervención temprana es clave para evitar consecuencias graves”, destaca la agencia estadounidense.

4. Fomentar hábitos y estilos de vida saludables

Un organismo en buena condición física tolera mejor el calor extremo y regula de manera más eficiente la temperatura interna. La OMS recomienda mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física moderada en horarios de menor temperatura y descansar lo necesario.

Mantener una alimentación equilibrada y
Mantener una alimentación equilibrada y ajustar la actividad física a horarios de menor temperatura mejora la tolerancia al calor extremo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con enfermedades crónicas deben consultar a profesionales de la salud para ajustar medicamentos y recibir recomendaciones específicas durante las temporadas de calor.

5. Identificar factores de riesgo y adaptar rutinas

La edad avanzada, ciertas patologías y el uso de medicamentos específicos aumentan la vulnerabilidad al estrés térmico. Según estimaciones de la EU-OSHA, más del 40 % de los casos graves de insolación involucran a personas con condiciones de riesgo preexistentes.

Se recomienda evitar actividades extenuantes en las horas centrales del día, buscar sombra, utilizar protección solar y sistemas de ventilación o aire acondicionado cuando sea posible. El monitoreo individual y la adaptación de rutinas son fundamentales para reducir los episodios de emergencia.

El uso de sistemas de
El uso de sistemas de ventilación o aire acondicionado se recomienda especialmente para grupos de riesgo ante el estrés térmico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de estas medidas, tanto la OMS como la EU-OSHA insisten en la importancia de informarse sobre alertas meteorológicas, adaptar la vestimenta y los hábitos diarios a las condiciones climáticas y tener a mano números de emergencia en caso de complicaciones.

Workplace Safety and Prevention Services subraya que la prevención, la información y la vigilancia constante constituyen la mejor defensa frente a las altas temperaturas.

Temas Relacionados

altas temperaturasCalorPrevención De Estrés TérmicoSalud Ocupacionalestrésprevenciónsalud públicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué sucede con el cuerpo humano en vuelos largos y cómo mitigar los efectos

Los trayectos intercontinentales suelen generar incomodidad y podrían causar enfermedades graves

Qué sucede con el cuerpo

Un nuevo estudio revela que las mamografías ayudarían a anticipar el riesgo de enfermedad cardiovascular

El hallazgo sugiere que un examen habitual podría aportar información clave para anticipar problemas del corazón sin pruebas adicionales

Un nuevo estudio revela que

Cuando los hijos adultos no se van de la casa: qué es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo

Esta situación genera conflictos y desafíos para toda la familia. Cuáles son los retos emocionales y de convivencia que plantea y cómo hacerles frente, según los expertos

Cuando los hijos adultos no

¿Entrenás más de una hora? Así podés evitar la fatiga y marcar la diferencia en el rendimiento

Los expertos recomiendan carbohidratos de rápida absorción a mitad del ejercicio. Además de una hidratación adecuada para proteger la salud integral

¿Entrenás más de una hora?

De Monte Grande a Bangkok: el viaje silencioso de Erick y la batalla de su mamá para vencer un diagnóstico desafiante

El niño, de casi seis años, posee el síndrome PURA, una enfermedad poco frecuente. En esta nota, su madre detalla cómo son las largas jornadas de terapias y cuáles son las opciones de tratamiento fuera del país. Cómo ayudarlos

De Monte Grande a Bangkok:
DEPORTES
Con el ingreso de Paredes,

Con el ingreso de Paredes, Boca Juniors empata contra Gimnasia de Mendoza en la Bombonera por el Torneo Apertura

El golazo de Julián Álvarez en el último minuto que le dio la victoria al Atlético Madrid y desató un eufórico festejo del Cholo Simeone

El gesto de Edinson Cavani en el palco de La Bombonera durante Boca Juniors-Gimnasia de Mendoza que llamó la atención

Facundo Díaz Acosta jugará la final del AAT Challenger Tigre II

37 golpes seguidos y una particular intervención de la jueza: el brutal nocaut de la argentina que sorprendió a la UFC

TELESHOW
El encuentro entre Charly García

El encuentro entre Charly García y el exguitarrista de The Police Andy Summers: “Somos dos leyendas”

El exitoso debut de Paulo Londra en el festival de Viña del Mar: fue ovacionado y reconocido con gaviota de oro y plata

La China Suárez mostró el backstage de su campaña de lencería y revolucionó las redes

Andrea del Boca recibió la crítica de su hija Anna por su juego en Gran Hermano Generación Dorada: “La pifió ahí”

Wanda Nara se reencontró con Paris Hilton en una exclusiva boutique de Italia

INFOBAE AMÉRICA

Murió Ali Khamenei, el ideólogo

Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán por más de tres décadas

Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa del régimen iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

La administración Trump: un gobierno de tomadores de riesgos

La cancillería de Honduras expresa preocupación por ataques y tensiones en Medio Oriente