Inflamación vinculada a daño cerebral y problemas de memoria entre jugadores de fútbol americano

JUEVES, 26 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- La inflamación causada por impactos repetitivos en la cabeza podría ayudar a explicar por qué algunos exjugadores de fútbol americano desarrollan problemas cerebrales más adelante en la vida, según un nuevo estudio.

Niveles más altos de inflamación se asocian con daños en la sustancia blanca del cerebro, según un estudio sobre exjugadores universitarios y profesionales de fútbol americano publicado el 25 de febrero en la revista Neurology.

Estos daños cerebrales están relacionados con una peor memoria, según los investigadores.

"Experimentar impactos repetitivos en la cabeza durante deportes de contacto como el fútbol americano ha demostrado en investigaciones previas que aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la CTE (encefalopatía traumática crónica)", dijo el investigador principal Breton Asken, profesor adjunto de psicología clínica y de la salud en la Universidad de Florida en Gainesville.

"Sin embargo, los caminos que vinculan estos impactos en la cabeza con síntomas posteriores en la vida no se comprenden bien", dijo Asken en un comunicado de prensa. "Nuestro estudio encontró que niveles más altos de inflamación estaban asociados con cambios cerebrales que, a su vez, estaban relacionados con una peor cognición."

La CTE es una enfermedad cerebral degenerativa que puede provocar deterioro cerebral y demencia, según los investigadores en notas de fondo. Se ha relacionado con conmociones cerebrales y golpes repetidos en la cabeza.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron a 223 hombres, de los cuales 170 jugaron al fútbol americano universitario o profesional. Todos tenían más de 50 años.

Los investigadores analizaron la sangre y el líquido cefalorraquídeo de cada persona en busca de marcadores relacionados con la inflamación, y utilizaron resonancias magnéticas para evaluar la estructura cerebral. Los participantes también se sometieron a una evaluación para detectar síntomas relacionados con la CTE.

Los resultados mostraron que el 59% de los jugadores de fútbol había desarrollado deterioro cognitivo y el 58% tenía una capacidad afectada para gestionar sus emociones y comportamiento. Entre los no jugadores, ninguno presentó deterioro cognitivo y solo el 2% reportó dificultades para gestionar emociones y comportamientos.

Niveles más altos de inflamación se asociaron con daños en la sustancia blanca del cerebro, especialmente en el sistema límbico, según los investigadores. El sistema límbico ayuda a regular las emociones, la motivación, la memoria y otros comportamientos.

Este daño en la sustancia blanca en jugadores de fútbol americano se asoció con una peor memoria, según los investigadores.

Además, estos vínculos eran más fuertes entre los 57 jugadores de fútbol americano con más probabilidades de padecer CTE, según los investigadores.

"Dado que el sistema límbico influye tanto en la cognición como en el comportamiento, dirigirse a la inflamación podría ofrecer una forma de reducir potencialmente el riesgo de desarrollar cambios cerebrales que lleven a un empeoramiento de los síntomas asociados a lesiones cerebrales repetitivas", dijo Asken.

La inflamación también podría utilizarse como medio para detectar y diagnosticar la CTE, señalaron los investigadores en su estudio.

"Estamos entusiasmados de seguir explorando este camino en futuras investigaciones", dijo Asken.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 25 de febrero de 2026