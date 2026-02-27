“El deseo sexual no tiene edad”: la sexóloga Bárbara García rompe prejuicios y revela historias de placer en la adolescencia y la vejez

Bárbara García advierte sobre el uso problemático de pornografía y redes sociales, resaltando la importancia de la dosificación y la comunicación educativa

En una entrevista para Infobae en vivo, Bárbara García, ginecóloga, obstetra y especialista en sexualidad, expuso: “Hay que hacer una gran disociación para conectar con el placer hoy en día”. Invitada a presentar su libro “Poder irse: del dolor al placer, del maltrato al amor, del malestar a la salud”, la especialista puso el foco en los obstáculos que impiden a las personas disfrutar plenamente de su sexualidad en el contexto actual.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, García profundizó sobre los mandatos y tabúes que atraviesan la vida sexual de los argentinos. “Venimos de una larga historia de miedo, vergüenza y culpa en relación a la sexualidad. Lo veo mucho en consulta: gente que está muy estresada, que después tiene que disociar toda esa realidad para conectar con el bienestar”, remarcó.

El peso de los mandatos y la brecha entre deseo y realidad

García señaló que la mayoría de las consultas que recibe tienen que ver con la incapacidad de acceder al placer: “Lo primero es el orgasmo, esa incapacidad de llegar al estado más profundo de placer. La causa puede ser múltiple: anticonceptivos, antidepresivos, cuestiones hormonales o de salud, pero también situaciones vinculares”. La médica aclaró que en su experiencia, el deseo sexual disminuido aparece tanto en mujeres como en varones, aunque los estereotipos de género dificultan la consulta: “El varón tiene el mandato de que siempre tiene que estar dispuesto, y eso es un estereotipo que pesa muchísimo”.

Al abordar la brecha orgásmica, aportó un dato contundente: “Mujeres heterosexuales llegan al orgasmo en el 65% de las relaciones, mientras que los varones hetero lo hacen en el 98%”. Para la especialista, la falta de diálogo es clave en esta diferencia: “Hay muchísima vergüenza para hablar de placer, para decirle al otro cuál es tu camino hacia el placer. Muchas personas ni siquiera se han explorado a sí mismas”.

García relató situaciones frecuentes en la consulta, como mujeres que comienzan a autoestimularse recién después de años de relaciones sexuales: “En mi consultorio arrancan a los 25. Cuando pasaron 10 años de tener relaciones, recién ahí se animan a explorar el clítoris y empiezan a entender su cuerpo”. Remarcó, además, la importancia de la autoexploración como herramienta para el conocimiento propio y el bienestar.

La sexóloga Bárbara García aborda los mitos y tabúes sobre el deseo sexual en todas las etapas de la vida (Infobae en Vivo)

De la infancia a la adultez: educación sexual y prevención

La sexóloga enfatizó el rol de la educación en casa y en las escuelas. “Cuando hablamos en casa, hablamos de miedo: miedo al embarazo, miedo a las infecciones. No hablamos de consentimiento ni de vínculos saludables. La sexología es un espacio para prevenir, no solo para reparar”, sostuvo.

Consultada por la franja etaria de sus pacientes, destacó que las nuevas generaciones llegan a la consulta por prevención: “Me encanta cuando vienen de 10, 20 años. Esa generación lo entiende como prevención, quieren performar mejor, entrenarse”. Sin embargo, advirtió que aún persisten los tabúes en torno a la masturbación femenina y la autoexploración: “Las masculinidades se autoestimulan en promedio a los 11 años, mientras que las mujeres heterosexuales arrancan 10 años después”.

El vínculo con la sexualidad también cambia en la adultez y la vejez. García recordó experiencias como ginecóloga de PAMI y describió: “Lo difícil de volver a vincularte después de los sesenta no solo tiene que ver con el cuerpo, sino con la comunicación. Hay una sexualidad diversa, quizás más parecida a la adolescencia, menos centrada en la penetración y más en el disfrute del cuerpo”.

Consumo de pornografía y redes: el desafío de la dosificación

En los tramos finales de la entrevista, el equipo de Infobae al Mediodía consultó sobre el impacto del consumo de pornografía y el uso de redes sociales en el deseo sexual. García fue categórica: “La dosificación es fundamental. Si estás cuatro horas en redes, bajá a dos y andá a abrazarte con alguien. No soy abolicionista, pero entiendo que hoy hay usos problemáticos de ficción triple X y de redes”.

También alertó sobre la temprana exposición de niños y adolescentes a estos contenidos: “El consumo de ficción triple X arranca a los 11 en las masculinidades. Hay que poder hablarlo, explicar que ahí no hay consentimiento, que no se usan preservativos, y acompañar con una mirada amorosa”. García sostuvo que el desafío para las familias y las escuelas es generar herramientas pedagógicas que eviten la transmisión del miedo y prioricen el consentimiento y el placer.

Al despedirse, la autora celebró la publicación de “Poder irse” y compartió su motivación: “Es un camino al placer, una vuelta de abandonar esas prácticas que tenemos normalizadas y que no nos llevan a un buen lugar. Pasar del maltrato al amor también es una búsqueda”.

