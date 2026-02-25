Salud

Nutrición y estrés: 9 alimentos que permiten reducir la ansiedad de forma natural

Expertos en conducta alimentaria y salud mental explicaron cómo una dieta rica en nutrientes esenciales impacta en las hormonas del bienestar y puede marcar la diferencia

Plato variado con frutas frescas,
Plato variado con frutas frescas, fuente natural de vitaminas y antioxidantes que contribuyen al bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación influye en el bienestar físico y mental. Recientes investigaciones, destacan que una dieta balanceada puede contribuir a reducir los niveles de estrés. Expertos en nutrición clínica y salud mental coinciden en que la elección de ciertos alimentos impacta directamente en la producción de hormonas como la serotonina, pieza clave en la regulación del estado de ánimo.

¿Qué alimentos ayudan a combatir el estrés?

De acuerdo con estudios compartidos por National Geographic, el cuerpo responde al estrés a través de una compleja interacción de hormonas. La serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, se produce en un 95% en el tracto gastrointestinal, no en el cerebro.

Jan Walker, especialista en nutrición clínica del Hospital Infantil de Colorado, explicó: “La serotonina se produce en el tracto gastrointestinal, y esas células, si reciben los nutrientes correctos, ayudarán a producir mejores niveles de serotonina”. Esta afirmación, resalta la relevancia de una dieta rica en vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas y carbohidratos para mantener el equilibrio emocional.

El impacto de los alimentos en el bienestar va más allá de la serotonina. El cortisol es otra hormona involucrada en la respuesta al estrés. Según Stephani Johnson, profesora adjunta de Nutrición Clínica y Preventiva en la Universidad de Rutgers, el cortisol ayuda al organismo a responder frente a situaciones estresantes. Detalla que la regulación de ambas hormonas depende en gran medida de la calidad de la dieta.

Expertos aseguran que yogur natural
Expertos aseguran que yogur natural con frutas rojas y semillas, ejemplo de alimentos con probióticos y nutrientes esenciales para la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación adecuada de nutrientes favorece el equilibrio hormonal

Ángel Planells, nutricionista dietético colegiado y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, enfatizó que “los cuerpos humanos anhelan variedad” y que es fundamental obtener una mezcla saludable de vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas y carbohidratos. “Esto ayudará a que nuestro cuerpo rinda al máximo de sus capacidades mientras luchamos contra el estrés general de la vida”, afirmó Planells.

La relación entre dieta y salud mental también ha sido subrayada por expertos consultados por Women’s Health, quienes señalan que los alimentos influyen directamente en los niveles hormonales y el bienestar general. Dietas ricas en azúcar refinado pueden perjudicar la función cerebral y estar relacionadas con un aumento de la depresión, de acuerdo con la especialista Walker.

Los 9 alimentos que permiten reducir la ansiedad de forma natural

  1. Chocolate negro
  2. Plátanos
  3. Arándanos
  4. Espinaca y acelga
  5. Semillas de calabaza y edamame
  6. Aguacate y patatas
  7. Avena (cereales integrales)
  8. Pescado azul (como el salmón)
  9. Lácteos (leche, yogur, queso)

Alimentos recomendados y sus beneficios según los expertos

La avena se destaca por
La avena se destaca por aumentar los niveles de serotonina. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Diversos alimentos han sido identificados como aliados para enfrentar el estrés. El chocolate negro destaca por su capacidad para reducir el cortisol. “Se ha demostrado que su consumo reduce la hormona del estrés, el cortisol”, afirmó Planells en el portal mencionado. Los flavanoles presentes en este alimento relajan los vasos sanguíneos, favorecen el flujo sanguíneo y contribuyen a disminuir la presión arterial.

Las frutas y verduras también juegan un papel relevante. Los plátanos estimulan la producción de serotonina, mientras que los arándanos, ricos en antioxidantes y vitamina C, contribuyen a bajar los niveles de cortisol. Alimentos como espinacas, acelgas, semillas de calabaza, edamame, aguacate y patatas aportan magnesio, mineral que contribuye al descanso nocturno y mejora la salud mental.

En el grupo de los cereales integrales, la avena se destaca por aumentar los niveles de serotonina. Planells explicó que “una taza de gachas de avena caliente puede aumentar los niveles de serotonina”, lo que actúa como una sustancia química calmante en el cerebro. La elección de cereales integrales sobre refinados favorece una mayor sensación de saciedad y una mejor regulación del azúcar en sangre.

Chocolate negro, avena, plátanos y
Chocolate negro, avena, plátanos y pescado azul figuran entre los aliados recomendados por expertos, que subrayan la importancia de una dieta equilibrada para mantener la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado, especialmente el azul como el salmón, aporta ácidos grasos omega-3 y vitamina D, nutrientes que, según Walker, están asociados a una reducción de la ansiedad. Añadirlos a ensaladas o pastas es una recomendación frecuente entre los expertos citados por National Geographic.

Los lácteos también forman parte de la lista de alimentos sugeridos para combatir el estrés. El consumo de leche, yogur y queso puede inducir un sueño más reparador. El yogur es fuente de probióticos, que cada vez cuentan con mayor respaldo científico como elementos clave para mantener la salud intestinal y, en consecuencia, el bienestar general. Walker anticipa que los probióticos serán objeto de gran atención en los próximos años.

La variedad y la creatividad en la preparación de los alimentos son sugerencias de Planells y Walker para mantener el interés en una dieta saludable. Mezclar frutas, combinar colores y utilizar diferentes texturas puede hacer más atractiva la alimentación cotidiana.

Las recomendaciones de expertos refuerzan la importancia de elegir alimentos que no solo aporten energía, sino que también contribuyan al equilibrio hormonal y mental. La evidencia sugiere que una dieta diversificada y rica en nutrientes es una herramienta efectiva para mitigar el impacto del estrés diario.

