Por qué el café puede provocar acidez y cómo evitarlo, según expertos

El café puede incrementar la acidez gástrica y provocar síntomas de reflujo en personas con sensibilidad digestiva, según Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café aún es la bebida preferida de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, su consumo suele asociarse a acidez estomacal o reflujo gástrico en quienes presentan sensibilidad digestiva. Según Cleveland Clinic, diversos factores pueden favorecer estos efectos, pero existen consejos para disfrutar del café minimizando las molestias.

Por qué el café puede causar acidez

La nutricionista Beth Czerwony, de Cleveland Clinic, explica que el café puede incrementar la acidez gástrica y causar reflujo por varios motivos. Uno de los principales es la presencia de ácidos naturales, capaces de irritar la mucosa del estómago y el esófago en personas sensibles.

La cafeína, componente natural de la bebida, cumple también un papel importante. Esta sustancia relaja el esfínter esofágico inferior —el músculo que separa el estómago del esófago— y facilita el ascenso de ácidos hacia el esófago. Además, el café estimula la producción de jugo gástrico, intensificando las molestias en quienes tienden a sufrir problemas digestivos.

La cafeína presente en el café relaja el esfínter esofágico inferior y facilita el ascenso de ácidos hacia el esófago, aumentando el riesgo de molestias estomacales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo de consumo influye de manera directa en la aparición de síntomas. Tomar grandes cantidades o ingerir el café a temperaturas muy altas puede aumentar la irritación. Según Czerwony, “es un doble golpe que muchas veces se nota en el abdomen”.

Estrategias para reducir la acidez y elegir alternativas

Cleveland Clinic recomienda adoptar hábitos sencillos para reducir la acidez tras beber café. Evitar su consumo en ayunas es clave, ya que la presencia de alimento ayuda a neutralizar los ácidos. Czerwony lo describe como “un retardante que impide que la acidez se dispare”.

La moderación resulta fundamental: no sobrepasar las tres tazas al día puede ser suficiente para prevenir molestias, especialmente en personas sensibles. Optar por leches bajas en grasa o bebidas vegetales —como las de almendra o soya— también ayuda, ya que las grasas elevadas pueden agravar los síntomas.

Consumir café en grandes cantidades o a temperaturas muy altas intensifica la irritación gástrica y favorece la aparición de acidez estomacal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir café descafeinado es otra solución eficaz para quienes desean evitar trastornos gástricos sin renunciar al sabor. Czerwony señala que el descafeinado contribuye a “evitar malestares estomacales”.

La preparación también importa. Usar filtros de papel en lugar de metálicos o plásticos retiene aceites y compuestos que aumentan la acidez, logrando una bebida más suave para el aparato digestivo.

Algunas variantes de café presentan menor acidez. Los tostados oscuros contienen menos ácidos que los claros debido a un proceso de tostado más prolongado. El café espresso, por su elaboración con granos oscuros y alta presión, y el café frío o cold brew, en el que la extracción reduce naturalmente la acidez, son alternativas recomendadas.

Elegir tostados oscuros, métodos de filtrado con papel y café frío o cold brew disminuye la acidez y ofrece alternativas seguras para el estómago (Imagen ilustrativa infobae)

Existen en el mercado cafés especialmente elaborados para ser de bajo ácido, pensados para quienes sufren acidez recurrente. Si estas modificaciones no son suficientes, Cleveland Clinic sugiere explorar distintas opciones alternativas al café convencional.

Opciones saludables y cuándo consultar

Entre las alternativas destaca la achicoria, que ofrece un sabor similar pero sin los efectos irritantes de la cafeína ni de los ácidos típicos del café. También hay bebidas de hongos, que imitan el gusto del café con menor impacto estomacal. El té es otra opción ampliamente aceptada, con bajo riesgo de generar reflujo en personas sensibles.

Si a pesar de ajustar los hábitos persisten las molestias, la recomendación es consultar a personal sanitario. En algunos casos, puede ser necesario adaptar aún más la rutina o recibir una evaluación médica específica.

Pequeños cambios en la manera de disfrutar el café pueden generar una diferencia significativa para la salud digestiva. Según los especialistas de Cleveland Clinic, elegir estrategias sencillas y personalizadas permite seguir gozando de la bebida favorita y proteger el bienestar a largo plazo.