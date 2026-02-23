Mara Fernández reveló los efectos tóxicos de la gordofobia y la cultura del cuerpo perfecto

La psicóloga Mara Fernández destaca la importancia de políticas públicas, cambios de hábitos y acompañamiento familiar para combatir la obesidad y la gordofobia

Desde Infobae en vivo, la psicóloga Mara Fernández trazó un diagnóstico contundente sobre la relación de las argentinas con sus cuerpos: “El 70% de las mujeres no está conforme con su cuerpo”. En una entrevista, la especialista en trastornos alimentarios y obesidad puso el foco en el avance de la gordofobia, la influencia de las redes sociales y el peso de la industria de la imagen en la multiplicación de la insatisfacción corporal.

Durante el intercambio con el equipo de Infobae al Mediodía —conducido por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Fernández desmanteló mitos, aportó datos alarmantes y advirtió: “Argentina es el segundo país del mundo con más casos de trastornos de la conducta alimentaria, y siete de cada diez personas padecen obesidad”.

La industria de la insatisfacción: redes sociales, filtros y la presión por el cuerpo perfecto

Fernández explicó que la presión estética y la gordofobia no son fenómenos aislados, sino el resultado de décadas de industria y cultura de la imagen. “Existe toda una industria alrededor de que nunca nos sintamos a gusto con nuestro cuerpo, porque si nos sentimos a gusto, no vamos a querer nunca cambiarlo. Y si no queremos cambiarlo, no vamos a gastar dinero en ocultarlo, transformarlo, maquillaje, cirugías, tratamientos estéticos”, señaló la psicóloga, citando el testimonio viral de Tania, una fotógrafa española víctima de hate en redes.

“Hoy la insatisfacción corporal afecta cada vez a personas más jóvenes”, alertó Fernández. “Hasta el 2020, los trastornos alimentarios comenzaban a partir de los 10 años; ahora es a partir de los 8”. El fenómeno se ve amplificado por el uso intensivo de redes sociales y la comparación constante con imágenes irreales: “A más horas de uso, mayor insatisfacción”, detalló, en base a un estudio propio realizado con mujeres argentinas de entre 18 y 24 años.

La influencia de los filtros digitales también fue motivo de análisis. “Los filtros nos arruinaron, porque realmente es imposible verse como en las redes. Al principio era el filtro del perrito, pero después empezamos con los de corrección, belleza, bronceado”, reflexionó, y advirtió sobre el aumento de consultas a cirujanos plásticos motivadas por la aspiración a parecerse a una versión editada de uno mismo.

Argentina es el segundo país con más casos de trastornos alimentarios y siete de cada diez personas padecen obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso del estigma: consecuencias médicas, sociales y emocionales

La especialista advirtió que la gordofobia y la obsesión por el cuerpo perfecto no solo dañan la autoestima, sino que pueden derivar en enfermedades graves. “La obesidad es una enfermedad. No hay que romantizarla, pero tampoco estigmatizar a la persona que la padece”, subrayó. Fernández insistió en que la obesidad requiere un abordaje integral y reclamó la promulgación de la Ley Nacional de Obesidad: “El tratamiento es muy caro y genera muchas comorbilidades, como enfermedades cardio-reno-metabólicas”.

La presión afecta cada vez más a los varones. “Antes, de cada 10 mujeres, 3 varones tenían un trastorno o insatisfacción corporal. Hoy la brecha se está acortando porque ellos subieron”, señaló, haciendo foco en la vigorexia y la obsesión por el cuerpo musculoso. “Además de horas de gimnasio, empiezan a restringir la alimentación y a consumir suplementos sin supervisión médica, lo que puede ser riesgoso”, precisó.

Fernández cuestionó el uso del índice de masa corporal (IMC) como único parámetro para definir la salud: “El IMC fue creado por un sociólogo en 1835, ni siquiera por alguien de la salud. Fue instalado como el ideal de belleza, pero no refleja la realidad de cada cuerpo”. La profesional sostuvo que dos personas con la misma altura pueden tener contexturas, metabolismo y composición corporal completamente distintas.

De la dieta restrictiva al cambio de hábitos: recomendaciones y desafíos

Consultada sobre los límites entre el cuidado saludable y la obsesión, Fernández fue tajante: “La dieta como tal solo debería ser utilizada para personas con una patología. La palabra dieta es igual a restricción y a prohibición. Cuanto más prohíbo, más aumento el deseo”.

La psicóloga recomendó abandonar los modelos de dieta fotocopiada y apostar a un cambio de hábitos personalizado y sostenible: “No le puedo dar la misma dieta a todo el mundo. Hay que enseñar a cambiar hábitos, porque la persona baja de peso y después lo recupera. Es insostenible”.

El 70% de las argentinas experimenta insatisfacción corporal debido a la presión de la gordofobia y la industria de la belleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los tratamientos inyectables para bajar de peso, Fernández aclaró: “No son mágicos ni aptos para cualquiera. Tienen que ser recetados y supervisados por médicos. Lo que se pierde, además de grasa, es masa muscular, por eso hay que acompañar con ejercicio y cambios de hábitos”.

El odio en redes y la discriminación cotidiana agravan el cuadro. “La gordofobia es no aceptar lo diferente. La industria de la cosmética y la moda mueve millones y genera rechazo al otro. Muchas veces se proyecta en el otro el temor propio”, explicó. Fernández describió la gravedad del bullying y el cyberbullying: “Antes quedaba en la escuela; hoy se viraliza en segundos y afecta a miles”.

Para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, la psicóloga aconsejó el acompañamiento terapéutico y la autoaceptación: “No es un problema propio no gustarle a todos, es un problema del otro. Hay que aprender a tolerar que no le vamos a caer bien a todo el mundo y a aceptarnos”.

La problemática no solo afecta a adultos. “Hoy los trastornos alimentarios empiezan a los ocho años, sobre todo en las nenas, que pueden tener amenorrea, osteoporosis precoz y problemas de fertilidad”, advirtió. Resaltó la responsabilidad de las familias: “Nosotros somos el espejo donde nuestros hijos se miran. Todo lo que decimos de nosotros mismos, ellos lo incorporan”.

Hacia el final, Fernández invitó a participar del Día Mundial de Lucha contra la Obesidad el 4 de marzo y del congreso OBESIKA: “Vamos a visibilizar y concientizar sobre las causas y la estigmatización de la obesidad, porque es una enfermedad que requiere políticas públicas y un cambio de paradigma”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich