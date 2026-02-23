Salud

Mara Fernández reveló los efectos tóxicos de la gordofobia y la cultura del cuerpo perfecto

En diálogo con Infobae al Mediodía, la psicóloga especialista en obesidad y trastornos alimentarios analizó el impacto de la gordofobia, la presión de las redes sociales y la industria de la belleza sobre la salud mental y física

Guardar
La psicóloga Mara Fernández destaca la importancia de políticas públicas, cambios de hábitos y acompañamiento familiar para combatir la obesidad y la gordofobia

Desde Infobae en vivo, la psicóloga Mara Fernández trazó un diagnóstico contundente sobre la relación de las argentinas con sus cuerpos: “El 70% de las mujeres no está conforme con su cuerpo”. En una entrevista, la especialista en trastornos alimentarios y obesidad puso el foco en el avance de la gordofobia, la influencia de las redes sociales y el peso de la industria de la imagen en la multiplicación de la insatisfacción corporal.

Durante el intercambio con el equipo de Infobae al Mediodía —conducido por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Fernández desmanteló mitos, aportó datos alarmantes y advirtió: “Argentina es el segundo país del mundo con más casos de trastornos de la conducta alimentaria, y siete de cada diez personas padecen obesidad”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La industria de la insatisfacción: redes sociales, filtros y la presión por el cuerpo perfecto

Fernández explicó que la presión estética y la gordofobia no son fenómenos aislados, sino el resultado de décadas de industria y cultura de la imagen. “Existe toda una industria alrededor de que nunca nos sintamos a gusto con nuestro cuerpo, porque si nos sentimos a gusto, no vamos a querer nunca cambiarlo. Y si no queremos cambiarlo, no vamos a gastar dinero en ocultarlo, transformarlo, maquillaje, cirugías, tratamientos estéticos”, señaló la psicóloga, citando el testimonio viral de Tania, una fotógrafa española víctima de hate en redes.

“Hoy la insatisfacción corporal afecta cada vez a personas más jóvenes”, alertó Fernández. “Hasta el 2020, los trastornos alimentarios comenzaban a partir de los 10 años; ahora es a partir de los 8”. El fenómeno se ve amplificado por el uso intensivo de redes sociales y la comparación constante con imágenes irreales: “A más horas de uso, mayor insatisfacción”, detalló, en base a un estudio propio realizado con mujeres argentinas de entre 18 y 24 años.

La influencia de los filtros digitales también fue motivo de análisis. “Los filtros nos arruinaron, porque realmente es imposible verse como en las redes. Al principio era el filtro del perrito, pero después empezamos con los de corrección, belleza, bronceado”, reflexionó, y advirtió sobre el aumento de consultas a cirujanos plásticos motivadas por la aspiración a parecerse a una versión editada de uno mismo.

Argentina es el segundo país
Argentina es el segundo país con más casos de trastornos alimentarios y siete de cada diez personas padecen obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso del estigma: consecuencias médicas, sociales y emocionales

La especialista advirtió que la gordofobia y la obsesión por el cuerpo perfecto no solo dañan la autoestima, sino que pueden derivar en enfermedades graves. “La obesidad es una enfermedad. No hay que romantizarla, pero tampoco estigmatizar a la persona que la padece”, subrayó. Fernández insistió en que la obesidad requiere un abordaje integral y reclamó la promulgación de la Ley Nacional de Obesidad: “El tratamiento es muy caro y genera muchas comorbilidades, como enfermedades cardio-reno-metabólicas”.

La presión afecta cada vez más a los varones. “Antes, de cada 10 mujeres, 3 varones tenían un trastorno o insatisfacción corporal. Hoy la brecha se está acortando porque ellos subieron”, señaló, haciendo foco en la vigorexia y la obsesión por el cuerpo musculoso. “Además de horas de gimnasio, empiezan a restringir la alimentación y a consumir suplementos sin supervisión médica, lo que puede ser riesgoso”, precisó.

Fernández cuestionó el uso del índice de masa corporal (IMC) como único parámetro para definir la salud: “El IMC fue creado por un sociólogo en 1835, ni siquiera por alguien de la salud. Fue instalado como el ideal de belleza, pero no refleja la realidad de cada cuerpo”. La profesional sostuvo que dos personas con la misma altura pueden tener contexturas, metabolismo y composición corporal completamente distintas.

De la dieta restrictiva al cambio de hábitos: recomendaciones y desafíos

Consultada sobre los límites entre el cuidado saludable y la obsesión, Fernández fue tajante: “La dieta como tal solo debería ser utilizada para personas con una patología. La palabra dieta es igual a restricción y a prohibición. Cuanto más prohíbo, más aumento el deseo”.

La psicóloga recomendó abandonar los modelos de dieta fotocopiada y apostar a un cambio de hábitos personalizado y sostenible: “No le puedo dar la misma dieta a todo el mundo. Hay que enseñar a cambiar hábitos, porque la persona baja de peso y después lo recupera. Es insostenible”.

El 70% de las argentinas
El 70% de las argentinas experimenta insatisfacción corporal debido a la presión de la gordofobia y la industria de la belleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los tratamientos inyectables para bajar de peso, Fernández aclaró: “No son mágicos ni aptos para cualquiera. Tienen que ser recetados y supervisados por médicos. Lo que se pierde, además de grasa, es masa muscular, por eso hay que acompañar con ejercicio y cambios de hábitos”.

El odio en redes y la discriminación cotidiana agravan el cuadro. “La gordofobia es no aceptar lo diferente. La industria de la cosmética y la moda mueve millones y genera rechazo al otro. Muchas veces se proyecta en el otro el temor propio”, explicó. Fernández describió la gravedad del bullying y el cyberbullying: “Antes quedaba en la escuela; hoy se viraliza en segundos y afecta a miles”.

Para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, la psicóloga aconsejó el acompañamiento terapéutico y la autoaceptación: “No es un problema propio no gustarle a todos, es un problema del otro. Hay que aprender a tolerar que no le vamos a caer bien a todo el mundo y a aceptarnos”.

La problemática no solo afecta a adultos. “Hoy los trastornos alimentarios empiezan a los ocho años, sobre todo en las nenas, que pueden tener amenorrea, osteoporosis precoz y problemas de fertilidad”, advirtió. Resaltó la responsabilidad de las familias: “Nosotros somos el espejo donde nuestros hijos se miran. Todo lo que decimos de nosotros mismos, ellos lo incorporan”.

Hacia el final, Fernández invitó a participar del Día Mundial de Lucha contra la Obesidad el 4 de marzo y del congreso OBESIKA: “Vamos a visibilizar y concientizar sobre las causas y la estigmatización de la obesidad, porque es una enfermedad que requiere políticas públicas y un cambio de paradigma”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

gordofobiaobesidadtrastornos alimentariossalud mentalredes socialesMara FernándezInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Un estudio revela que la natación puede reducir a la mitad el riesgo de muerte: los beneficios de la práctica frecuente

Más allá del ejercicio físico, nadar aporta mejoras físicas y contribuye al bienestar mental, mientras brinda ventajas adicionales para la salud integral. Qué tener en cuenta

Un estudio revela que la

El mito sobre cómo calmar la ira: por qué desahogarse puede empeorar el enojo

Una revisión de estudios internacionales demuestra que las estrategias tradicionales para liberar la rabia no son efectivas y destaca la importancia de técnicas de relajación para controlar la agresividad emocional

El mito sobre cómo calmar

Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina C

La ingesta diaria de este micronutriente fortalece el sistema inmunológico y también repercute en el estado de ánimo

Qué enfermedades ayuda a prevenir

Argentina es el país con más personas estresadas: cómo gestionar el malestar psicológico, según una experta

Laura Maffei, médica endocrinóloga especialista en estrés, analizó en Infobae a las 9 el informe que indica que el 49% de los argentinos adultos dijo sentir estrés cotidiano y propuso enfoques para fortalecer el bienestar

Argentina es el país con

La cercanía a plantas nucleares eleva el riesgo de cáncer, según un estudio de Harvard

El análisis evaluó centrales activas en Estados Unidos y Canadá. Advirtió sobre los efectos en la salud, especialmente en adultos mayores

La cercanía a plantas nucleares
DEPORTES
Con Bareiro y sin Cavani:

Con Bareiro y sin Cavani: la lista de citados de Boca Juniors y el probable equipo para el debut en la Copa Argentina

Tomás Etcheverry, el campeón que forjó su identidad entre La Plata y el mundo: de aquel juego en la playa a la gloria en el Río Open

De sufrir ataques de pánico y dejar el tenis a ser campeón en Tigre: el renacer de Guido Justo

Crece la preocupación en la F1 por el nuevo reglamento: del “plan B” para combatir el manejo “antinatural” al problema de la energía

El crudo relato de la esquiadora Lindsey Vonn tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Salvaron mi pierna de ser amputada”

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: “La vida me dio una segunda oportunidad, no tengo secuelas”

La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El veto de Hungría y

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia

La Fiscalía de Brest pide la pena máxima para el capitán chino del petrolero vinculado a la flota fantasma rusa

La existosa exposición de Egiptología en el Bellas Artes extiende su cierre

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein

Filiales de Maersk y MSC operarán terminales panameñas tras anulación de concesión a PPC