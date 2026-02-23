Cuál es la verdura rica en vitamina C que es una aliada para la salud ósea

El pak choi, también conocido como bok choy, destaca por su alto contenido de vitamina C y ser un aliado en la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo de las verduras de hoja verde, una opción originaria de Asia está ganando terreno por sus propiedades nutricionales y su versatilidad en la cocina: el pak choi.

Una revisión sobre su composición describe que esta hortaliza, también llamada bok choy, se distingue porque concentra vitaminas antioxidantes, minerales y compuestos bioactivos relevantes para la salud.

Su sabor suave y su textura crocante, además, la convierten en una alternativa fácil de incorporar en preparaciones cotidianas, desde salteados hasta sopas y ensaladas.

¿Cuáles son los beneficios del pak choi para la salud?

El pak choi sobresale por su perfil nutricional equilibrado. Rica en fibra dietaria y vitamina C, también aporta vitamina A, vitamina K, folatos y minerales como calcio, potasio y magnesio.

Entre sus beneficios destaca la presencia de compuestos antioxidantes típicos de las crucíferas —como glucosinolatos—, asociados en la literatura científica con menor estrés oxidativo e inflamación de bajo grado.

Su perfil hipocalórico lo convierte además en un aliado para quienes buscan mejorar la calidad de su alimentación y controlar el peso, ya que sus tallos crocantes aportan volumen y favorecen la saciedad sin sumar calorías en exceso.

¿Por qué el pak choi es un aliado para la salud de los huesos?

Entre los nutrientes que contiene el pak choi, el calcio y la vitamina K se destacan como factores clave para el metabolismo óseo. Estos elementos son especialmente relevantes para adultos mayores y mujeres, grupos que requieren un cuidado especial en la salud de sus huesos.

A diferencia de otras verduras de hoja, como la espinaca, el pak choi presenta una baja concentración de oxalatos, compuestos naturales que pueden dificultar la absorción del calcio; al tener menos de estos antinutrientes, el calcio presente en el pak choi resulta más biodisponible para el organismo.

Investigaciones nutricionales actuales indican que verduras de hoja baja en oxalatos —como el pak choi— presentan tasas de absorción de calcio cercanas al 50-60%, superiores a las de hojas con mayor contenido de estos compuestos.

En la misma línea, datos de la Harvard T.H. Chan School of Public Health señalan que el calcio del bok choy posee una biodisponibilidad elevada dentro de las fuentes vegetales, lo que refuerza su valor en dietas orientadas al cuidado óseo.

¿Cuál es el valor nutricional del pak choi?

La composición del pak choi refleja su origen en la familia de las crucíferas, donde se encuentran algunas de las verduras más valoradas por su aporte de micronutrientes y antioxidantes.

A esto se suma la presencia de antioxidantes característicos de su grupo botánico, lo que potencia su acción protectora frente al daño oxidativo celular. El bajo índice glucémico y la baja carga calórica del pak choi lo hacen adecuado para planes de alimentación orientados a mejorar la calidad de la dieta y favorecer la saciedad.

En este contexto, una revisión publicada en Frontiers in Endocrinology señala que verduras de hoja baja en oxalatos —como bok choy, kale y brócoli— pueden contribuir al mantenimiento de la densidad mineral ósea cuando forman parte de un patrón alimentario equilibrado.

¿Cómo consumir pak choi para absorber sus nutrientes?

Las mejores técnicas para preparar el pak choi incluyen cocciones breves, como el salteado rápido, la cocción al vapor o añadirlo al final de una preparación caliente. Estos métodos permiten conservar gran parte de sus vitaminas y antioxidantes.

Aunque la mayoría de las personas lo digiere bien en crudo, quienes tengan digestión sensible pueden tolerarlo mejor ligeramente cocido, ya que el calor ablanda la fibra y facilita su asimilación.

Para potenciar la absorción de sus nutrientes, se recomienda:

Combinar el pak choi con fuentes de grasa saludable (como aceite de oliva, palta o frutos secos), lo que mejora la asimilación de carotenoides.

Integrarlo con alimentos ricos en vitamina C para favorecer la absorción de minerales.

Acompañarlo con proteínas vegetales o animales para obtener platos más completos desde el punto de vista nutricional.

El pak choi se ha utilizado históricamente en sopas, salteados y platos a base de vegetales. Su incorporación en la cocina diaria ofrece una alternativa versátil y beneficiosa para quienes buscan fortalecer su salud ósea y enriquecer su alimentación con una verdura de alto valor nutricional.