Salud

Cuál es la verdura rica en vitamina C que es una aliada para la salud ósea

Originaria de Asia, destaca por su alto contenido de vitamina C, calcio y baja concentración de oxalatos. Es una opción clave para fortalecer los huesos y mejorar la alimentación

Guardar
El pak choi, también conocido
El pak choi, también conocido como bok choy, destaca por su alto contenido de vitamina C y ser un aliado en la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo de las verduras de hoja verde, una opción originaria de Asia está ganando terreno por sus propiedades nutricionales y su versatilidad en la cocina: el pak choi.

Una revisión sobre su composición describe que esta hortaliza, también llamada bok choy, se distingue porque concentra vitaminas antioxidantes, minerales y compuestos bioactivos relevantes para la salud.

Su sabor suave y su textura crocante, además, la convierten en una alternativa fácil de incorporar en preparaciones cotidianas, desde salteados hasta sopas y ensaladas.

¿Cuáles son los beneficios del pak choi para la salud?

El pak choi sobresale por su perfil nutricional equilibrado. Rica en fibra dietaria y vitamina C, también aporta vitamina A, vitamina K, folatos y minerales como calcio, potasio y magnesio.

Entre sus beneficios destaca la presencia de compuestos antioxidantes típicos de las crucíferas —como glucosinolatos—, asociados en la literatura científica con menor estrés oxidativo e inflamación de bajo grado.

Esta verdura de hoja verde
Esta verdura de hoja verde de origen asiático ofrece compuestos antioxidantes, minerales esenciales y vitaminas clave para el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su perfil hipocalórico lo convierte además en un aliado para quienes buscan mejorar la calidad de su alimentación y controlar el peso, ya que sus tallos crocantes aportan volumen y favorecen la saciedad sin sumar calorías en exceso.

¿Por qué el pak choi es un aliado para la salud de los huesos?

Entre los nutrientes que contiene el pak choi, el calcio y la vitamina K se destacan como factores clave para el metabolismo óseo. Estos elementos son especialmente relevantes para adultos mayores y mujeres, grupos que requieren un cuidado especial en la salud de sus huesos.

A diferencia de otras verduras de hoja, como la espinaca, el pak choi presenta una baja concentración de oxalatos, compuestos naturales que pueden dificultar la absorción del calcio; al tener menos de estos antinutrientes, el calcio presente en el pak choi resulta más biodisponible para el organismo.

Gracias a su bajo contenido
Gracias a su bajo contenido de oxalatos, el calcio del pak choi es más biodisponible y favorece la salud de los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones nutricionales actuales indican que verduras de hoja baja en oxalatos —como el pak choi— presentan tasas de absorción de calcio cercanas al 50-60%, superiores a las de hojas con mayor contenido de estos compuestos.

En la misma línea, datos de la Harvard T.H. Chan School of Public Health señalan que el calcio del bok choy posee una biodisponibilidad elevada dentro de las fuentes vegetales, lo que refuerza su valor en dietas orientadas al cuidado óseo.

¿Cuál es el valor nutricional del pak choi?

La composición del pak choi refleja su origen en la familia de las crucíferas, donde se encuentran algunas de las verduras más valoradas por su aporte de micronutrientes y antioxidantes.

A esto se suma la presencia de antioxidantes característicos de su grupo botánico, lo que potencia su acción protectora frente al daño oxidativo celular. El bajo índice glucémico y la baja carga calórica del pak choi lo hacen adecuado para planes de alimentación orientados a mejorar la calidad de la dieta y favorecer la saciedad.

Las crucíferas como el pak
Las crucíferas como el pak choi son recomendadas para adultos mayores y mujeres por su aporte a la densidad mineral ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, una revisión publicada en Frontiers in Endocrinology señala que verduras de hoja baja en oxalatos —como bok choy, kale y brócoli— pueden contribuir al mantenimiento de la densidad mineral ósea cuando forman parte de un patrón alimentario equilibrado.

¿Cómo consumir pak choi para absorber sus nutrientes?

Las mejores técnicas para preparar el pak choi incluyen cocciones breves, como el salteado rápido, la cocción al vapor o añadirlo al final de una preparación caliente. Estos métodos permiten conservar gran parte de sus vitaminas y antioxidantes.

Aunque la mayoría de las personas lo digiere bien en crudo, quienes tengan digestión sensible pueden tolerarlo mejor ligeramente cocido, ya que el calor ablanda la fibra y facilita su asimilación.

Integrar pak choi en la
Integrar pak choi en la alimentación diaria mejora la saciedad, favorece el control de peso y aporta antioxidantes protectores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para potenciar la absorción de sus nutrientes, se recomienda:

  • Combinar el pak choi con fuentes de grasa saludable (como aceite de oliva, palta o frutos secos), lo que mejora la asimilación de carotenoides.
  • Integrarlo con alimentos ricos en vitamina C para favorecer la absorción de minerales.
  • Acompañarlo con proteínas vegetales o animales para obtener platos más completos desde el punto de vista nutricional.

El pak choi se ha utilizado históricamente en sopas, salteados y platos a base de vegetales. Su incorporación en la cocina diaria ofrece una alternativa versátil y beneficiosa para quienes buscan fortalecer su salud ósea y enriquecer su alimentación con una verdura de alto valor nutricional.

Temas Relacionados

Pak ChoiBeneficios para la saludNutriciónÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué la sal nunca caduca y cuándo debe desecharse

Los envases muestran fechas de vencimiento, pero su calidad puede verse afectada con el paso del tiempo

Por qué la sal nunca

Cómo evitar lesiones antes de correr un maratón y cuáles son los riesgos de un entrenamiento inadecuado

Un experto en salud deportiva, consultado por The Telegraph, detalló los principales factores que elevan el riesgo de molestias articulares y brindó recomendaciones esenciales para reducir el riesgo de quedar fuera de la competencia

Cómo evitar lesiones antes de

Por qué el deseo sexual disminuye en la menopausia y cómo recuperar el placer, según una uróloga

La Dra. Kelly Casperson, en el podcast “Tamen Show”, habló sobre los cambios en la libido y cómo mantener la satisfacción en esta etapa de la vida femenina

Por qué el deseo sexual

Los 5 consejos de una experta en psicología para no abandonar el ejercicio y fomentar la motivación

Una especialista reveló cómo evitar las trabas mentales que derivan en el sedentarismo y el reposo

Los 5 consejos de una

El uso diario de anteojos de sol reduce el riesgo de enfermedades oculares, según advierten expertos

Especialistas destacan que la protección ocular frente a la radiación ultravioleta es fundamental durante todo el año para evitar lesiones y afecciones graves vinculadas a la exposición ambiental acumulativa

El uso diario de anteojos
DEPORTES
La inclusión de ostarine en

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1

TELESHOW
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

INFOBAE AMÉRICA

La doble cara del castillo

La doble cara del castillo Książ, entre la opulencia y la sombra del nazismo

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

El secreto peor guardado de Vladimir Putin en Ucrania tras cuatro años de invasión rusa

China eleva la tensión con EEUU antes de la visita de Trump: pidió eliminar los aranceles y amenazó con represalias

Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania