Tres alimentos que creías que engordaban, pero en realidad son muy saludables

Durante años, ciertos alimentos han sido considerados responsables del aumento de peso y han recibido una reputación negativa en diferentes dietas.

Sin embargo, investigaciones recientes y el análisis nutricional demuestran que algunos de estos productos aportan beneficios notables a la salud y pueden formar parte de una alimentación equilibrada. Entre ellos destacan la tortilla, la papa y el aguacate, tres opciones que suelen ser excluidas por error de muchos planes alimentarios.

El temor a ganar peso por consumir estos alimentos se basa en percepciones antiguas y en la difusión de mitos alimentarios.

La evidencia muestra que, lejos de ser perjudiciales, estos ingredientes contienen nutrientes esenciales y pueden contribuir al bienestar general si se incorporan de manera adecuada en la dieta diaria.

La tortilla: fuente de energía y fibra

La tortilla de maíz se consume diariamente en países como México, donde es un alimento básico desde hace siglos.

Contrario a la creencia general, la tortilla no resulta un alimento que provoque aumento de peso por sí misma.

Su contenido en calorías es moderado y aporta carbohidratos complejos, los cuales liberan energía de manera gradual, favoreciendo la saciedad y evitando picos de glucosa en sangre.

Además, la tortilla es rica en fibra y contiene minerales como calcio y magnesio. Diversos especialistas en nutrición destacan que al incluirla dentro de una dieta balanceada, la tortilla puede ayudar a mantener la salud digestiva y proveer nutrientes clave.

Su bajo contenido en grasa y la ausencia de azúcares añadidos la convierten en una alternativa recomendada frente a otros productos ultraprocesados.

Un dato relevante es que una tortilla de maíz aporta en promedio 50 calorías, lo que permite integrarla en comidas sin exceder la ingesta calórica diaria recomendada. La clave está en controlar las porciones y evitar acompañamientos altos en grasas saturadas.

Papa: versatilidad y aporte vitamínico

La papa ha sido vista como un alimento que favorece el aumento de peso, debido a su contenido en carbohidratos. Sin embargo, su perfil nutricional revela que es rica en vitamina C, potasio y antioxidantes. Consumida de manera natural, cocida o al horno, la papa proporciona energía y ayuda a cubrir las necesidades diarias de micronutrientes.

Expertos en salud nutricional subrayan que la papa, cuando no se fríe ni se acompaña de grasas añadidas, puede formar parte de una alimentación saludable. Su índice glucémico varía según el método de cocción y el tipo de preparación, pero la papa cocida aporta fibra y favorece la sensación de saciedad.

Una porción de 100 gramos de papa cocida contiene solo 77 calorías, lo que la convierte en una opción adecuada para quienes buscan mantener un peso saludable. Además, su contenido de agua contribuye a la hidratación y al buen funcionamiento renal.

Aguacate: grasas saludables y nutrientes esenciales

El aguacate suele asociarse con el aumento de peso debido a su elevado contenido graso. Sin embargo, la realidad es que las grasas presentes en el aguacate son insaturadas y benefician al sistema cardiovascular. Este fruto aporta vitaminas E y K, así como ácido fólico y fibra, elementos que contribuyen al equilibrio nutricional.

Estudios recientes muestran que incluir aguacate en la dieta puede mejorar los niveles de colesterol y favorecer la absorción de nutrientes liposolubles. El aguacate también ayuda a mantener la saciedad por más tiempo, lo que apoya el control del apetito.

Una pieza mediana de aguacate ofrece cerca de 250 calorías, pero su densidad nutricional y el tipo de grasa que contiene lo convierten en un alimento funcional para la salud. La moderación en la cantidad y la variedad en su consumo permiten aprovechar sus ventajas sin afectar el peso corporal.