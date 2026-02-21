Salud

Análisis de sangre estima cuándo comenzarán los síntomas del Alzheimer

VIERNES, 20 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Imagina saber exactamente cuándo tu cerebro podría empezar a fallar.

Parece una trama sacada de una película futurista, pero un nuevo "reloj biológico" desarrollado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis podría hacerlo realidad.

Al analizar una muestra de sangre, los científicos pudieron estimar cuándo comenzarían los síntomas de Alzheimer de una persona, a menudo años antes de que aparecieran los primeros signos de olvido.

El estudio, publicado el 19 de febrero en Nature Medicine, se centra en una proteína específica en la sangre llamada p-tau217. Esta proteína actúa como marcador para las "placas y enredos" -- conocidos como amiloide y tau -- que se acumulan lentamente en el cerebro de los pacientes con Alzheimer.

Los investigadores descubrieron que podían utilizar estos niveles de proteínas para predecir el inicio del deterioro cognitivo en un margen estrecho de 3 a 3,7 años.

La acumulación de estas proteínas tóxicas sigue un calendario notablemente constante y predecible, según los investigadores.

"Los niveles de amiloides y tau son similares a los anillos de los árboles: si sabemos cuántos anillos tiene un árbol, sabemos cuántos años tiene", dijo el autor principal Kellen Petersen, instructor de neurología, en un comunicado de prensa.

"Resulta que el amiloide y el tau también se acumulan de forma consistente y la edad en la que se vuelven positivos predice fuertemente cuándo alguien desarrollará síntomas de Alzheimer", añadió.

Para el estudio, su equipo analizó datos de 603 adultos mayores. Su edad media era de 67,7 años, lo que significa que la mitad eran mayores y la otra mitad menores.

Sus hallazgos revelaron que la capacidad del cerebro para manejar las proteínas amiloides y tau cambia con la edad.

Por ejemplo, una persona de 60 años con niveles elevados de proteínas podría no mostrar síntomas de Alzheimer hasta dentro de otros 20 años. Pero una persona de 80 años con los mismos niveles podría experimentar síntomas en solo 11 años, lo que sugiere que los cerebros mayores tienen menos reservas para combatir el daño.

Actualmente, identificar el riesgo de Alzheimer suele requerir costosas exploraciones cerebrales o punciones lumbares invasivas. Este análisis de sangre ofrece una alternativa más rápida, menos costosa y accesible que podría cambiar la forma en que médicos y científicos abordan la enfermedad.

La prueba se utiliza hoy en día principalmente en entornos de investigación. Los investigadores hicieron públicos los detalles detrás de sus modelos y una aplicación web para que otros investigadores pudieran explorar y desarrollar.

"A corto plazo, estos modelos acelerarán nuestra investigación y ensayos clínicos", afirmó la autora principal Suzanne Schindler, profesora asociada de neurología. "A largo plazo, el objetivo es poder informar a cada paciente cuándo es probable que desarrollen síntomas, lo que les ayude a ellos y a sus médicos a desarrollar un plan para prevenir o ralentizar los síntomas."

Los socios financiadores del estudio incluyeron AbbVie Inc., Alzheimer's Association, Diagnostics Accelerator de la Alzheimer's Drug Discovery Foundation, Biogen, Janssen Research & Development, LLC y Takeda Pharmaceutical Company Limited.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento dispone de una hoja informativa sobre la enfermedad de Alzheimer que cubre síntomas e investigaciones actuales.

FUENTE: Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, comunicado de prensa, 16 de febrero de 2026

