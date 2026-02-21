Cuáles son los alimentos recomendados por Harvard que pueden potenciar el ánimo y la concentración

La dieta influye directamente en el ánimo y la energía gracias a su impacto en la producción de dopamina, neurotransmisor clave para el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación incide de manera directa en la motivación, la energía y la capacidad de experimentar placer en las actividades diarias, más allá de las tendencias nutricionales o el conteo calórico. Diversos estudios científicos indican que la dieta puede modular la producción de neurotransmisores como la dopamina, sustancia clave para el bienestar, la planificación y la gestión del placer.

Investigaciones recientes, avaladas por Harvard Health, vinculan la presencia de ciertos nutrientes en la alimentación con cambios medibles en el ánimo, la motivación y la concentración.

El papel central de la dopamina en la salud mental y emocional

La dopamina resulta esencial para funciones cognitivas como la toma de decisiones, la motivación y el enfoque. Cuando los niveles de este neurotransmisor disminuyen, pueden presentarse síntomas como apatía, fatiga, insomnio, disminución del deseo sexual y alteraciones en el estado de ánimo.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH), la dopamina es fundamental para sostener el interés por los objetivos y la satisfacción tras lograrlos.

El magnesio presente en chocolate amargo, vegetales de hoja verde y banana ayuda a preservar la comunicación neuronal y reduce el estrés

La tirosina, presente en alimentos como pollo, yogur, leche, palta, tomate, banana, calabaza y soja, constituye el precursor básico para la síntesis de dopamina en el cerebro. Incluir estos productos en la dieta favorece la producción del neurotransmisor, lo que puede reflejarse en un mejor rendimiento cognitivo y mayor capacidad para afrontar situaciones estresantes.

El magnesio interviene en la transmisión de señales dopaminérgicas dentro del sistema nervioso. Fuentes como chocolate amargo, vegetales de hoja verde, banana y palta aportan este mineral, ayudando a preservar la comunicación neuronal y a reducir el impacto del estrés sobre el cerebro, según mencionó un nuevo estudio.

Por otro lado, los ácidos grasos Omega-3, especialmente EPA y DHA, resultan imprescindibles para el mantenimiento de las membranas neuronales y la eficacia de los neurotransmisores. El salmón, las nueces y las semillas de chía contienen estos ácidos grasos, los cuales contribuyen a mejorar la señalización dopaminérgica y a reducir el riesgo de trastornos del ánimo, según mencionó un estudio publicado en Frontiers in Nutrition.

Otros micronutrientes como las vitaminas del grupo B (B6, B12 y folato), el hierro y el zinc también forman parte de la regulación y síntesis de la dopamina. Según mencionó un estudio revisado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el huevo, la carne magra y los frutos secos resultan fuentes relevantes de estos nutrientes.

Los ácidos grasos Omega-3 de salmón, nueces y semillas de chía refuerzan las membranas neuronales y previenen trastornos del ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manzanas, gracias a su contenido de quercetina, los frutos rojos como las frutillas, arándanos y frambuesas, las almendras, el té verde, la canela y la cúrcuma han mostrado efectos positivos sobre la liberación o la actividad del neurotransmisor.

Consumir manzanas sin pelar potencia la ingesta de nutrientes concentrados en la piel, lo que podría incrementar la energía y el ánimo. El huevo, el queso, el atún, el tofu y los edamames también figuran entre los alimentos recomendados por la literatura científica.

Alimentos a evitar y el impacto de los ultraprocesados

El equilibrio nutricional requiere evitar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, alcohol y productos con alto contenido de azúcar.

Estas sustancias pueden perjudicar la producción y la acción de la dopamina, incrementar la inflamación y alterar la microbiota intestinal, factor que incide en la salud cerebral. Según un estudio publicado en Frontiers in Neuroscience, las dietas ricas en grasas saturadas y azúcares añadidos se asocian con alteraciones en la señalización dopaminérgica y mayor vulnerabilidad a trastornos del ánimo.

Las dietas ricas en alimentos ultraprocesados pueden alterar la dopamina y afectar la salud cerebral (Imagen ilustrativa Infobae)

Priorizar carbohidratos de bajo índice glucémico, como la avena o el pan de centeno, favorece la estabilidad de la glucosa en sangre y la producción de neurotransmisores, lo que puede reflejarse en mayor bienestar mental y estabilidad emocional.

El rol de la microbiota intestinal y los patrones dietéticos

La relación entre alimentación, dopamina y bienestar mental involucra también a la microbiota intestinal. Según mencionó un estudio, una dieta mediterránea favorece la producción de neurotransmisores y previene alteraciones en la señalización dopaminérgica, mientras que los patrones occidentales, ricos en grasas saturadas y azúcares, pueden reducir la disponibilidad de dopamina y afectar el ánimo

Según la doctora Susan Jenkins, de la Universidad de Harvard, mantener una dieta variada y equilibrada resulta clave para sostener la producción de neurotransmisores y el bienestar emocional. Especialistas citados por medios internacionales coinciden en que las decisiones alimentarias diarias pueden influir en el ánimo y la motivación.