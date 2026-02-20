Salud

Vuelta a clases: cuáles son las vacunas obligatorias según el calendario nacional

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Salud reforzó la recomendación de completar los esquemas de vacunación para niñas, niños y adolescentes. Cuáles son las dosis específicas a cada edad

Antes del inicio de clases,
Antes del inicio de clases, el Ministerio de Salud recomienda revisar y completar las vacunas en niños y adolescentes (Freepik)

El Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre la necesidad urgente de completar los esquemas de vacunación obligatoria ante el inicio del ciclo lectivo 2026.

Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la protección colectiva enfrenta un escenario de fragilidad por el descenso sostenido en la aplicación de vacunas fundamentales en niños y adolescentes.

Datos de la SAP indican que varias dosis, como la triple viral y el refuerzo de poliomielitis en niños de cinco años, descendieron a niveles inferiores al 50% durante 2024. “Las coberturas inferiores al 70% ya no son excepcionales, sino habituales en muchas vacunas del calendario”, señaló la médica infectóloga de la SAP Elizabeth Bogdanowicz en una nota a Infobae.

En este contexto, la SAP y el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de que niñas, niños, adolescentes y embarazadas tengan sus esquemas al día antes del regreso a las aulas.

El calendario nacional establece dosis específicas obligatorias por edad, y todas son gratuitas y accesibles en centros de salud públicos.

Cuáles son las vacunas obligatorias por edad

Las vacunas obligatorias se aplican
Las vacunas obligatorias se aplican en centros de salud públicos sin necesidad de orden médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las últimas actualizaciones del Calendario Nacional de Vacunación establecen un plan para cada etapa de la vida:

Recién nacidos

  • Hepatitis B (dentro de las primeras 12 horas de vida)
  • BCG (antes del egreso de la maternidad)

Primer año de vida

  • Rotavirus (a los 2 y 4 meses)
  • Quíntuple: difteria, tétanos, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis (a los 2, 4 y 6 meses)
  • IPV (antipoliomielítica inactivada, a los 2, 4 y 6 meses)
  • Neumococo conjugada (a los 2, 4 y 12 meses)
  • Meningococo (a los 3 y 5 meses)
  • Antigripal (a partir de los 6 meses)

12 meses

  • Triple viral: sarampión, rubéola y paperas
  • Hepatitis A

15 meses

  • Meningococo (refuerzo)
  • Varicela

15 a 18 meses

  • Refuerzos: triple viral, quíntuple, antigripal (hasta los 18 meses)
  • Fiebre amarilla (a los 18 meses, en zonas de riesgo)

Hasta los 2 años

  • Completar esquemas de todas las dosis anteriores

Ingreso escolar (5 años)

  • Segunda dosis de triple bacteriana celular (difteria, tétanos y coqueluche)
  • Segunda dosis de triple viral
  • Refuerzo contra varicela
  • Refuerzo de antipoliomielítica inactivada (IPV)

Adolescencia (11 años)

  • Triple bacteriana acelular
  • Antimeningocócica (dosis única)
  • Vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano)
  • Fiebre amarilla (en zonas de riesgo)

Embarazo

  • Antigripal (en cualquier trimestre de gestación)
  • Triple bacteriana acelular (a partir de la semana 20)
  • Virus sincicial respiratorio (entre las semanas 32 y 36,6 de gestación)

Adultos y mayores de 65 años

  • Doble bacteriana (refuerzo cada 10 años)
  • Fiebre hemorrágica argentina (a partir de los 15 años, para residentes en zonas de riesgo)
  • Antigripal anual (para personas con factores de riesgo y mayores de 65 años)
  • Neumococo conjugada (a partir de los 65 años)

Residentes en zonas de riesgo

  • Fiebre amarilla (según corresponda por edad y región)

Preocupa la caída de la vacunación

Preocupa la caída de la vacunación
La cobertura de la triple viral y la antipoliomielítica cayó por debajo del 50% en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura de vacunación en Argentina experimentó un descenso sostenido durante los últimos años. Ninguna de las vacunas estratégicas alcanzó el 95% recomendado para asegurar la inmunidad colectiva, y varias dosis se ubicaron por debajo del 50%. Ejemplos de este retroceso se observan en la vacuna triple viral y el refuerzo de poliomielitis en niños de cinco años, cuyas coberturas se redujeron a menos de la mitad en 2024. Más de 115.000 lactantes no completaron esquemas críticos y el acceso de adolescentes a la vacuna contra el VPH se mantiene por debajo del 55%.

Este escenario incrementó la vulnerabilidad frente a enfermedades reemergentes, como la coqueluche, que en 2025 triplicó sus casos respecto al año anterior, con fallecimientos reportados en menores de cinco años. La Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud remarcaron la urgencia de recuperar esquemas incompletos y fortalecer las estrategias de vacunación.

Las autoridades sanitarias subrayan que mejorar las coberturas resulta esencial para proteger la salud pública, evitar brotes y garantizar un entorno escolar seguro. El acceso gratuito y universal a las vacunas y la difusión de información clara son pilares para sostener la inmunización como herramienta clave en la prevención de enfermedades graves en la infancia, adolescencia y gestación.

