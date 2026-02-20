Salmonela resistente a medicamentos vinculada al suplemento de moringa

JUEVES, 19 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- A menudo se le considera el "árbol milagroso" por su denso perfil de nutrientes, pero un suplemento popular de moringa está en el centro de un brote de superbacterias.

Las autoridades sanitarias federales anunciaron el 13 de febrero que un brote multiestatal de Salmonella altamente resistente a medicamentos se ha rastreado hasta cápsulas de polvo de moringa.

La investigación, llevada a cabo por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ha identificado siete infecciones en siete estados: Washington, Arizona, Iowa, Illinois, Indiana, Tennessee y Florida.

Lo que hace que este brote sea especialmente preocupante es la naturaleza de la bacteria. Las pruebas mostraron que esta cepa de Salmonella es resistente a los medicamentos, es decir, no responde a ninguno de los antibióticos que normalmente se usan para tratar estas infecciones.

Aunque muchos casos de Salmonella se resuelven por sí solos, las versiones resistentes a medicamentos son mucho más difíciles de controlar si la infección se extiende al torrente sanguíneo. De los siete casos notificados, tres personas han requerido hospitalización. No se han notificado muertes.

En respuesta a estos hallazgos, Ambrosia Brands, LLC ha iniciado una retirada voluntaria de lotes específicos de sus cápsulas de polvo de moringa de la marca Rosabella.

Los números de lote retirados e imágenes de productos pueden encontrarse en la alerta de la FDA.

Los productos se vendían principalmente a través de la página web de la empresa. Cabe destacar que la empresa afirmó que ningún lote afectado se vendió a través de su tienda oficial de Amazon, aunque advirtió que vendedores externos no autorizados en sitios como eBay o Shein podrían haber distribuido el producto.

La retirada afecta a botellas de 60 comprimidos con fechas de caducidad entre marzo y noviembre de 2027.

"Hemos suspendido el uso y la compra de todo el polvo de hoja de moringa en bruto al proveedor de materia prima" de los lotes afectados, declaró la empresa en un comunicado oficial.

Los consumidores que hayan tomado el suplemento deben estar atentos a signos de intoxicación por Salmonella, que suelen incluir fiebre, diarrea y calambres estomacales.

Dado que esta cepa es resistente a los medicamentos habituales, cualquier persona que experimente síntomas graves debe informar a su profesional sanitario sobre cualquier exposición a las cápsulas de moringa retiradas.

Los consumidores que tengan dudas pueden contactar con la empresa de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. CT en el 914-768-1357.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) tienen más información sobre los síntomas de Salmonella y el seguimiento de brotes.

FUENTES: FOX Business, 17 de febrero de 2026; Notificación de retirada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 13 de febrero de 2026