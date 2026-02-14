Cómo los bucles mentales afectan la salud emocional y qué recomiendan los expertos

El presente es el único lugar donde podemos vivir plenamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de convertir preocupaciones cotidianas en bucles mentales agotadores se ha instalado con fuerza en la vida moderna, según la psicóloga y autora Júlia Pascual. De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Hello! Magazine, este fenómeno representa una amenaza creciente para el bienestar emocional y puede derivar en cuadros de ansiedad, fatiga persistente y dificultades para descansar.

La especialista en terapia estratégica breve explicó a Hello! Magazine que el sobreanálisis comienza cuando la mente transforma inquietudes comunes en cadenas de pensamientos circulares, donde resulta imposible avanzar.

“El análisis previo a la acción puede ser útil, pero cuando se convierte en una revisión interminable, pierde valor y se transforma en un laberinto sin salida”, sostuvo Pascual.

Según la psicóloga, la actualidad social favorece la aparición de este patrón: “Vivimos en una sociedad donde ya no tenemos que luchar por la supervivencia como nuestros antepasados”.

En este contexto, la mente dispone del “lujo” de divagar, lo que la lleva a centrarse en recuerdos pasados o en previsiones futuras, en vez de permanecer en el presente. El impacto del sobrepensamiento va más allá de la simple preocupación.

La mente pierde la capacidad de distinguir amenazas reales de las imaginarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensar de forma repetitiva sobre el futuro alimenta la ansiedad, mientras que quedarse anclado en el pasado puede potenciar síntomas depresivos, según ha observado Pascual en sus más de veinte años de ejercicio profesional.

El estado de alerta constante deteriora la energía, provoca insomnio y desencadena cansancio, incluso después de una noche de sueño completo.

Entre las señales de advertencia que identifica la especialista figuran la preocupación persistente, la incapacidad para concentrarse, molestias físicas como dolores musculares y una inquietud difusa.

Hello! Magazine cita a Pascual, quien subraya la importancia de identificar estos signos de manera precoz para evitar que el problema evolucione hacia cuadros más complejos.

El origen de este fenómeno suele estar en la necesidad de encontrar certezas frente a la incertidumbre. En ese sentido, según recoge el medio británico, la mente pierde la capacidad de distinguir amenazas reales de las imaginarias cuando se instala este ciclo.

Este fenómeno representa una amenaza creciente para el bienestar emocional(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un pensamiento resulta angustiante, el cerebro lo interpreta como un problema urgente que debe resolverse, lo que perpetúa el bucle mental. Asimismo, intentar controlar los pensamientos de forma rígida puede empeorar la situación: “Cuanto más intentas, más presente se vuelve”, afirmó la psicóloga a Hello! Magazine.

Las estrategias convencionales para frenar el sobrepensamiento, como forzarse a no pensar, no solo resultan ineficaces, sino que elevan el nivel de sufrimiento.

Pascual advierte que la clave no reside en acallar la mente, sino en modificar la relación que se mantiene con los propios pensamientos.

Asimismo, repetir ideas negativas de forma constante puede llevar a aceptarlas como verdades, lo que distorsiona la percepción de la realidad, según detalla la experta en el citado reportaje.

Para contrarrestar este patrón, la autora recomienda un enfoque basado en la regulación consciente y saludable de los pensamientos.

Reconocer las señales tempranas y resistir el impulso de buscar soluciones imposibles constituye el primer paso.

La mente dispone del “lujo” de divagar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Pascual invita a diferenciar entre hechos comprobables y suposiciones sin fundamento, como método para recuperar el control mental.

En su libro No te comas el coco, la psicóloga plantea que la única vía para restablecer el bienestar psicológico consiste en romper el ciclo del sobrepensamiento.

El medio citado destaca que dejar de perseguir certezas absolutas y enfocar la atención en el presente permite recuperar el equilibrio emocional y experimentar la vida con mayor autenticidad.

Las recomendaciones de Pascual apuntan a un cambio de perspectiva: abandonar la lucha constante por controlar el flujo mental y optar por una relación más flexible y comprensiva con los propios pensamientos.

El medio británico señala que esta transformación requiere práctica y paciencia, pero ofrece resultados duraderos para quienes buscan mejorar su salud mental.

Hello! Magazine concluye que la gestión adecuada de los pensamientos no elimina la preocupación, pero sí evita que se convierta en un ciclo dañino.

La psicóloga sostiene que “el presente es el único lugar donde podemos vivir plenamente”, una idea que resume el enfoque propuesto por la especialista para quienes desean romper con los bucles mentales.