Salud

¿Mito o riesgo médico? Cuando el dilema sobre usar ropa interior trasciende la intimidad

Especialistas en salud y sitios de referencia internacional aportan datos y recomendaciones para quienes consideren evitar estas prendas. Qué tener en cuenta

Guardar
La elección de usar o
La elección de usar o no ropa interior refleja tanto hábitos culturales como necesidades personales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de usar ropa interior está tan arraigada que su ausencia parece una rareza. Sin embargo, el debate sobre los beneficios y riesgos de no llevar esta prenda atraviesa cuestiones de salud, higiene y cultura.

Según expertos consultados por The Guardian, no existen respuestas absolutas ni recomendaciones universales, ya que la decisión depende, en gran medida, de la percepción de comodidad de cada persona y de sus hábitos diarios.

Si bien las investigaciones científicas específicas sobre el tema son limitadas, varios especialistas coinciden en que, para la mayoría de las personas, los riesgos asociados a no usar ropa interior son bajos.

La comodidad personal suele ser la razón principal para prescindir de esta prenda, aunque existen matices según el contexto y las características individuales.

El Servicio Nacional de Salud
El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido recomienda cambiar la ropa interior a diario y optar por prendas de algodón, ya que una buena higiene es clave para prevenir infecciones y molestias. (Freepik)

En ese sentido, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) recomienda preferir ropa interior holgada y de algodón, y cambiarla a diario para prevenir infecciones. Además, señala que no usar ropa interior no representa un riesgo para la salud mientras se mantenga una buena higiene y se opte por prendas exteriores limpias y adecuadas.

A modo de ejemplo, una encuesta realizada por YouGov en 2023 en Estados Unidos reveló que el 7% de los encuestados afirmó nunca usar ropa interior, mientras que otro 10% admitió omitirla con frecuencia.

Estos datos, citados por The Guardian, muestran que, aunque el uso de ropa interior sigue siendo la norma, una parte significativa de la población opta por desafiar esta convención social.

Esta elección, que puede parecer trivial, despierta tanto inquietudes médicas como reflexiones sobre la influencia de los hábitos culturales en la vida cotidiana.

Una parte de la población
Una parte de la población desafía la convención social de usar ropa interior, según encuestas recientes.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los testimonios recogidos por The Guardian, el Dr. Kyle Brenda, médico general, señaló que la comodidad es el argumento más frecuente entre quienes deciden dejar de lado la ropa interior.

Para la mayoría de las personas sanas, no existen razones clínicas para imponer su uso o su ausencia. La decisión, entonces, termina dependiendo de la preferencia individual y de las sensaciones de bienestar o molestia que cada persona experimente.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) recomienda elegir ropa interior de algodón y evitar prendas muy ajustadas o de materiales sintéticos para reducir el riesgo de irritación, infecciones y malestar en la zona genital. La institución sostiene que la decisión de usar o no ropa interior debe basarse en la comodidad personal, y que la higiene y los materiales utilizados tienen más impacto en la salud que la presencia o ausencia de la prenda.

Entre las ventajas de no usar ropa interior se encuentra la reducción del contacto con posibles irritantes presentes en detergentes y tejidos sintéticos.

Especialistas sugieren esperar a que
Especialistas sugieren esperar a que la piel esté completamente seca después de nadar antes de vestirse, para reducir el riesgo de infecciones o irritaciones en la zona genital. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, no usar esta prenda permite una ventilación más eficiente de la zona genital, algo que puede resultar beneficioso para algunas personas. La Dra. Natasha Bhuyan, médica de familia en Arizona, explicó que evitar la ropa interior ayuda a mantener seca el área genital y a prevenir la acumulación de humedad, lo que podría favorecer la salud en ciertos casos.

Bhuyan recomendó, además, esperar a que la piel esté completamente seca después de nadar o ducharse antes de vestirse, para evitar infecciones o irritaciones. No obstante, existen riesgos puntuales asociados con la ausencia de ropa interior.

En las mujeres, el uso de prendas confeccionadas con materiales sintéticos como el poliéster puede incrementar el riesgo de infecciones por hongos o tiña crural, al crear un ambiente húmedo y cálido.

Bhuyan sugirió optar por prendas de algodón, ya que permiten una mejor transpirabilidad. Agregó que la ropa demasiado ajustada puede provocar irritaciones en la piel o la aparición de vellos encarnados debido a la fricción.

Durante la práctica de deportes,
Durante la práctica de deportes, especialmente en actividades de contacto, se aconseja utilizar prendas ajustadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los hombres, el tipo y el ajuste de la ropa interior también influyen en la salud genital.

El Dr. Justin Dubin, urólogo citado por el medio, mencionó un estudio realizado en 2018 que observó mayores concentraciones de esperma en quienes usaban bóxers en comparación con aquellos que preferían prendas más ajustadas como los slips.

Dubin explicó que esta diferencia probablemente se deba a que los bóxers mantienen los testículos a menor temperatura. Sin embargo, aclaró que estas diferencias no afectan la fertilidad en hombres que gozan de una producción normal de esperma.

Hay situaciones en las que el uso de ropa interior resulta recomendable.

Durante la práctica de deportes, especialmente en actividades de contacto, se aconseja utilizar prendas ajustadas y, en el caso de los hombres, proteger la zona genital con una copa.

El uso de ropa interior
El uso de ropa interior se transforma en una elección personal dependiendo de la comodidad y el contexto– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras cirugías como la vasectomía, se sugiere usar slips, ropa interior deportiva ajustada o jock straps para ofrecer soporte y evitar molestias. De igual modo, muchas mujeres optan por prendas elásticas con absorbentes después del parto vaginal.

Los factores sociales y el contexto también inciden en la decisión. En actividades cotidianas, prescindir de ropa interior puede resultar incómodo o incluso ocasionar situaciones vergonzosas en público.

La mayoría de las voces médicas consultadas coincide en que la decisión debe basarse en el confort y las necesidades individuales de cada persona, evitando seguir imposiciones externas o normas sociales rígidas.

Así, el uso o no de ropa interior se transforma en una elección personal, que puede variar según el momento, el contexto y las preferencias de cada uno.

Temas Relacionados

The GuardianEstados UnidosDr. Kyle BrendaDra. Natasha BhuyanSalud ÍntimaBienestar PersonalNewsroom BUERopa interiorSalud

Últimas Noticias

Regreso a clases: cómo organizar horarios y rutinas en casa para una mejor adaptación, según expertos

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco brindaron consejos para facilitar el proceso de niños y adolescentes

Regreso a clases: cómo organizar

El preservativo en 4 claves: accesibilidad, protección, uso correcto y respaldo científico

En el marco del Día Mundial del Preservativo, que se celebra cada 13 de febrero, las organizaciones de la salud recuerdan el rol central en la protección frente a enfermedades y embarazos no planificados

El preservativo en 4 claves:

Día Internacional del Preservativo: expertos advierten sobre el aumento de ITS en Argentina

Especialistas y organizaciones sanitarias detallaron el impacto que tiene la disponibilidad limitada de insumos para la protección sexual

Día Internacional del Preservativo: expertos

Qué le pasa al pulso con la edad: el impacto del sedentarismo y las claves para retrasar el deterioro

Expertos en cardiología explican cómo el estilo de vida influye en la respuesta del corazón frente al paso de los años

Qué le pasa al pulso

El ronroneo de tu gato puede decir más que su maullido, según un estudio

Healthday Spanish

El ronroneo de tu gato
DEPORTES
Cómo superó 10 operaciones para

Cómo superó 10 operaciones para jugar hasta los 42 años y su regreso a la NBA en otro rol: la nueva vida de Carlos Delfino

Arranca la Primera Nacional con televisación vía streaming: las figuras con pasado en la élite que prometen brillar

Tras la derrota de River, Matías Biscay habló en conferencia en lugar de Gallardo: “Con las ideas claras, vamos a salir”

La escalofriante lesión que sufrió Juan Portillo en la derrota de River Plate: se retiró llorando

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió 1-0 ante Argentinos en La Paternal

TELESHOW
El glorioso regreso de Bad

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

Federico Laboureau, el argentino que creó La casita de Bad Bunny del Super bowl y conquistó Los Ángeles con sus empanadas

La pesada broma de Wanda Nara a Maxi López mientras enfrentaba el “mercado a oscuras” de MasterChef Celebrity

La jugada promesa de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “Ahora tengo que ganar”

Un hombre murió durante una función de la obra de Matías Alé y Roberto Peña en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Japón afirmó que existen “diferencias”

Japón afirmó que existen “diferencias” con Estados Unidos sobre un millonario acuerdo de inversión

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo para reducir aranceles y aumentar la inversión bilateral

Suecia enviará cazas para patrullar el espacio aéreo de Groenlandia como parte de la misión de la OTAN en el Ártico

El Partido Nacionalista de Bangladesh se adjudicó una victoria electoral “aplastante” y Tarique Rahman se perfila como primer ministro

Rivalidad peninsular, armas nucleares y la heredera: lo que hay que saber sobre el próximo congreso del partido de Corea del Norte