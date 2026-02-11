Salud

Conrado Estol: “Nunca es tarde para cambiar hábitos y vivir mejor”

El neurólogo analizó en Infobae al Mediodía los factores asociados a la longevidad y a la calidad de vida. Remarcó que la información médica está al alcance de todos y subrayó la importancia del propósito vital, la alimentación y el ejercicio en todas las edades

Conrado Estol explicó cómo vivir más y mejor

En una entrevista en Infobae en vivo, el neurólogo Conrado Estol abordó los desafíos de la longevidad y compartió estrategias para “vivir más y mejor”. Frente a un escenario donde el acceso a la información médica es instantáneo, Estol resaltó: “Nunca fue tan fácil saber qué hace bien y qué hace mal. El problema está en qué hacemos con esa información”.

Durante su diálogo con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol desmenuzó datos globales y analizó las paradojas del bienestar contemporáneo: “Hoy tenemos los resultados de congresos médicos en tiempo real. Antes, para un médico era una odisea acceder a una revista científica. Ahora, la inmediatez es total”.

El doctor Conrado Estol aseguró que nunca es tarde para adoptar hábitos saludables, incluso a los ochenta los cambios mejoran la calidad de vida

Para el neurólogo, hay una nueva conciencia sobre la longevidad: “Los jóvenes dicen: ‘Voy a vivir cerca de cien años, pero no quiero llegar como veo que está la mayoría de la gente grande hoy’”.

En su análisis, el médico explicó cómo cambió la expectativa de vida: “En 1960, era de sesenta y nueve años. Hoy, en los países de altos ingresos, promedia ochenta y cinco. En la Argentina y Estados Unidos, la expectativa es similar, incluso más baja que en Europa o Japón”.

El neurólogo explicó que los centennials redujeron a la mitad el consumo de alcohol, generando pérdidas millonarias en la industria (Freepik)

“Japón lidera porque no hay obesidad y porque sus tradiciones son fundamentales. La alimentación consciente empieza en el colegio, desde chicos aprenden a comer despacio y con inteligencia”, dijo Estol.

El neurólogo también advirtió sobre las paradojas regionales: “En nuestra región, la comida saludable es más cara que en Norteamérica. Comer bien cuesta cuatro coma ocho dólares por día acá, contra cuatro en Estados Unidos o Canadá”.

En este contexto, subrayó el cambio de paradigma en salud: “No es una moda hablar de longevidad y bienestar. La nueva medicina es ir dos pasos adelante, no cuatro atrás curando cuando ya es tarde. El objetivo es prevenir antes que tratar”.

Estol aportó una mirada precisa sobre la progresión del envejecimiento: “Entre los veinte y los treinta años, el cuerpo envejece muy lentamente. Entre los cincuenta y los ochenta, el proceso se acelera mucho. Por eso es clave intervenir con hábitos sanos cuanto antes, pero nunca es tarde para empezar”.

Estar sentado todo el día sin moverse es tan dañino como fumar dos paquetes de cigarrillos diarios afirmó el neurólogo en el streaming (Freepik)

El propósito vital y la Silver Economy: vivir más y mejor a cualquier edad

Consultado sobre la posibilidad de cambiar el destino después de los sesenta, Estol fue categórico: “Nunca es tarde. Está publicado en revistas científicas: personas de ochenta años que adoptaron hábitos sanos vivieron más y mejor que quienes no lo hicieron”. Citó estudios recientes en Finlandia y Estados Unidos: “El FINGER en Finlandia y un ensayo similar en Estados Unidos demostraron que, incluso en mayores de ochenta, la actividad física, la alimentación y los desafíos cognitivos prolongan la vida y mejoran su calidad”.

El neurólogo puso especial énfasis en el propósito vital: “El famoso ikigai japonés, el propósito de vida, no es filosofía barata. Es un factor que alarga la vida. No tener propósito la acorta, científicamente comprobado”. Y advirtió sobre el sedentarismo: “Estar sentado todo el día sin moverse es tan nocivo como fumar dos paquetes de cigarrillos diarios. No hacer ejercicio es igual de dañino que una mala alimentación”.

El propósito vital conocido como ikigai influye directamente en la longevidad y la salud mental según las investigaciones científicas

El neurólogo sostuvo que el envejecimiento acelerado puede frenarse: “Si te quedás esperando, es improbable que cumplas ochenta y cinco años en buen estado físico y mental. A los sesenta y cinco o setenta, si tenés salud y estabilidad económica, podés hacer muchísimas cosas, pero hay que romper la inercia y tener energía para reinventarse”.

Estol también se refirió a la influencia de la tecnología y la velocidad de los cambios actuales: “La inteligencia artificial está cambiando todo. Yo mismo estoy aplicando para acceder a la versión médica de ChatGPT Health, que requiere credencial profesional y verificación. El salto es abismal respecto a lo que existía hace apenas dos años”.

Para cerrar, el neurólogo reiteró el mensaje central de su visita al streaming: “No hay recetas mágicas, pero sí certezas: nunca es tarde para empezar. Los hábitos saludables —actividad física, propósito vital, alimentación consciente— son una inversión en calidad de vida a cualquier edad”.

La entrevista completa

El Dr. Conrado Estol compartió una serie de pautas orientadas a promover una vida más larga y saludable.

