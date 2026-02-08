Sexo y fertilidad en el espacio, la alerta que llega con la nueva era de viajes interplanetarios

Un nuevo estudio advierte que la salud reproductiva en el espacio dejó de ser teórica y pasó a ser una preocupación práctica ante misiones más largas (Pexel)

Durante gran parte del siglo XX, la reproducción humana en el espacio ocupó un lugar marginal en la investigación científica, más cercana a la ciencia ficción que a la agenda real de las agencias espaciales. La prioridad se centró en la supervivencia básica de los astronautas, la exploración y el desarrollo tecnológico.

Sin embargo, el escenario cambió de manera acelerada. El crecimiento de los vuelos espaciales comerciales, la extensión de las misiones y la perspectiva de una presencia humana sostenida más allá de la Tierra, con miras a fundar una colonia en la Luna y en Marte, transformaron una pregunta abstracta en un problema concreto.

Un nuevo estudio publicado en la revista científica Reproductive Biomedicine Online planteó que la salud reproductiva en el espacio ya no pertenece al terreno de lo hipotético, sino que se volvió “urgentemente práctica”.

La afirmación sintetiza el núcleo del trabajo: la humanidad avanza hacia un modelo en el que el espacio se convierte en un ámbito laboral, científico y, potencialmente, habitacional, mientras las tecnologías de reproducción asistida alcanzan niveles de desarrollo, automatización y accesibilidad impensados décadas atrás.

El informe fue elaborado por un equipo internacional de nueve especialistas en salud reproductiva, medicina aeroespacial y bioética.

Expertos internacionales señalan que el espacio constituye un entorno hostil para procesos reproductivos humanos aún poco estudiados (WB)

Su objetivo no consistió en promover la concepción fuera del planeta, sino en identificar riesgos previsibles, vacíos de evidencia y dilemas éticos que aún carecen de marcos regulatorios claros. La advertencia central resulta contundente: la falta de normas y de conocimiento puede derivar en daños irreversibles si no se actúa con anticipación.

El embriólogo clínico Giles Palmer, uno de los autores, trazó un paralelismo histórico para explicar el momento actual.

“Hace más de 50 años, dos avances científicos transformaron lo que se creía biológica y físicamente posible: el primer alunizaje y la primera prueba de fertilización humana in vitro. Ahora, más de medio siglo después, argumentamos en este informe que estas revoluciones, una vez separadas, están colisionando en una realidad práctica y poco explorada”.

La frase condensa la idea de un cruce inevitable entre exploración espacial y biomedicina reproductiva.

La evidencia disponible sobre fertilidad masculina y femenina en misiones espaciales prolongadas resulta limitada y presenta brechas críticas (Wikipedia)

“A medida que avanza la era de los vuelos espaciales comerciales y frecuentes, la cuestión de la fertilidad humana en el espacio ya no es teórica, sino urgentemente práctica. A pesar de más de 65 años de actividades de vuelos espaciales tripulados, se sabe poco sobre el impacto del entorno espacial en los sistemas reproductivos humanos durante las misiones de larga duración. El tiempo prolongado en el espacio plantea riesgos potenciales para la función reproductiva de los astronautas, tanto hombres como mujeres, incluyendo la exposición a la radiación cósmica, la gravedad alterada, el estrés psicológico y físico, y la alteración del ritmo circadiano”, explicaron los investigadores en el trabajo científico.

Y agregaron: “Esta revisión resume la comprensión actual de los efectos de los vuelos espaciales en la fisiología reproductiva, incorporando hallazgos de estudios en animales, un experimento reciente sobre la motilidad de los espermatozoides y conocimientos basados ​​en la ómica de la fisiología de los astronautas. Los sistemas reproductivos femeninos parecen ser especialmente vulnerables, con implicaciones para la ovogénesis y el desarrollo embrionario en microgravedad”.

Un entorno hostil para la biología humana

El estudio no promueve la concepción en el espacio sino que busca anticipar riesgos y evitar daños irreversibles a largo plazo (Visuales IA)

La novedad científica que subraya el estudio no radica en el descubrimiento de un fenómeno desconocido, sino en la sistematización de evidencias dispersas que apuntan en una misma dirección.

El espacio representa un entorno hostil para la biología humana, en especial para los procesos reproductivos. La gravedad alterada, la radiación cósmica y la desorganización de los ritmos circadianos conforman un conjunto de condiciones que afectan funciones celulares y fisiológicas fundamentales.

Los datos disponibles provienen de estudios limitados, tanto de laboratorio como de misiones humanas previas. En modelos animales, la exposición a radiación de corto plazo alteró los ciclos menstruales y aumentó el riesgo de cáncer.

Las tecnologías de reproducción asistida avanzaron en automatización portabilidad y podrían adaptarse a contextos espaciales extremos (VisualesIA)

Sin embargo, cuando se analizan misiones espaciales más extensas, la información resulta escasa y fragmentaria. El efecto acumulativo de la radiación sobre la fertilidad masculina permanece como una “brecha crítica de conocimiento”, según señala el trabajo.

Según los expertos y estudios efectuados, la función reproductiva masculina revela una integridad del ADN comprometida, incluso cuando la motilidad parece estar preservada.

Esta revisión examina los limitados estudios de embriogénesis en el espacio, que muestran una frecuente división celular anormal y un desarrollo deficiente en roedores Junto con los hallazgos fisiológicos, esta revisión explora las cuestiones éticas del trabajo espacial, en particular con el aumento de los vuelos espaciales que involucran a astronautas no profesionales y personas de todas las edades.

La falta de estándares internacionales deja sin resolver dilemas éticos sobre embarazo genética y responsabilidades en vuelos espaciales (NASA)

Este vacío se vuelve más preocupante en un contexto de cambios acelerados. Cada vez más personas pasan más tiempo en el espacio, no solo astronautas profesionales, sino también tripulaciones privadas vinculadas a misiones comerciales.

Los registros disponibles de mujeres astronautas en misiones del transbordador espacial muestran tasas de embarazo y complicaciones similares a las observadas en la Tierra, pero esos datos corresponden a estadías relativamente breves. Las misiones de larga duración todavía no ofrecen un panorama claro, ni en mujeres ni en hombres.

Los autores advierten que esta situación exige nueva evidencia para orientar estrategias diagnósticas, preventivas y terapéuticas en entornos extraterrestres.

Los autores reclaman nuevos marcos diagnósticos preventivos y terapéuticos para proteger la salud reproductiva fuera de la Tierra (SpaceX)

La ausencia de datos no equivale a ausencia de riesgo. Por el contrario, la falta de información confiable puede llevar a decisiones improvisadas o tardías frente a situaciones críticas, como un embarazo involuntario durante un vuelo espacial o la exposición prolongada a radiación en etapas sensibles del desarrollo reproductivo.

A pesar de que el embarazo continúa como una contraindicación formal para los vuelos espaciales y la menstruación suele ser suprimida mediante métodos hormonales, el estudio remarca que estas medidas no resuelven el problema de fondo.

La expansión de la actividad humana en el espacio obliga a considerar escenarios más complejos y menos controlables que los de las misiones tradicionales.

Ciencia reproductiva, ética y políticas en un nuevo escenario

La expansión de la presencia humana en el espacio transforma la reproducción de una hipótesis abstracta en un desafío concreto (Pexel)

Uno de los aportes centrales del informe consiste en vincular los avances de la medicina reproductiva con las exigencias operativas del espacio. Algunas tecnologías de fertilización y criopreservación, en especial aquellas que incorporan automatización y portabilidad, pueden adaptarse a contextos extremos. Para Palmer, “los avances en las tecnologías de reproducción asistida a menudo surgen de condiciones extremas o marginales, pero rápidamente las superan”.

La tecnología de reproducción asistida aborda situaciones en las que la reproducción resulta biológicamente posible, pero estructuralmente limitada por el entorno, la salud o el tiempo. Ese tipo de restricciones no solo existen en el espacio, sino también en la Tierra. Por esa razón, el estudio plantea que los desarrollos pensados para entornos extraterrestres pueden retroalimentar la práctica clínica terrestre, del mismo modo que ocurrió con otras innovaciones surgidas de la investigación espacial.

Sin embargo, la posibilidad técnica no elimina los dilemas éticos. La simple detección de un embarazo durante un viaje espacial plantea interrogantes complejos. ¿Quién asume la responsabilidad médica y legal? ¿Qué protocolos se aplican? ¿Qué sucede con la privacidad, el consentimiento informado o el análisis genético? A esto se suma la eventual expansión de la investigación espacial hacia la biología reproductiva, un terreno sensible que exige consensos internacionales.

Investigadores advierten que gobernar tarde estos temas implica riesgos mayores ante la incorporación gradual de nuevas tecnologías (ESA)

El estudio subraya que las políticas avanzan con lentitud y de manera fragmentaria. Todavía no existen directrices ampliamente aceptadas que regulen la salud reproductiva en el espacio. La falta de acuerdos no solo afecta a los astronautas profesionales, sino también a los viajeros privados, un grupo en crecimiento que opera bajo marcos regulatorios menos claros.

Palmer lo expresó sin rodeos al afirmar: “Las tecnologías de FIV en el espacio ya no son puramente especulativas. Es una extensión previsible de las tecnologías ya existentes. La preservación de gametos, el cultivo de embriones y el análisis genético son tecnologías maduras, portátiles y cada vez más automatizadas. A medida que la actividad humana pasa de misiones cortas a una presencia sostenida más allá de la Tierra, la reproducción pasa de ser una posibilidad abstracta a una preocupación práctica”.

El informe insiste en la necesidad de actuar ahora, no porque la reproducción asistida en el espacio resulte inminente, sino porque el margen para establecer límites se reduce con rapidez. Tratar el problema como una especulación futura implica desconocer cómo se incorporan las tecnologías en la práctica científica y médica: de manera gradual, muchas veces sin debates públicos amplios y con justificaciones posteriores.

La colaboración internacional aparece como clave para cerrar vacíos científicos y establecer pautas éticas comunes (Infobae)

En ese contexto, la urgencia se traduce en responsabilidad anticipada. La gobernanza tardía equivale a una gobernanza inexistente.

Así lo resumió el doctor Fathi Karouia, autor principal del estudio e investigador científico de la NASA: “A medida que se expande la presencia humana en el espacio, la salud reproductiva ya no puede seguir siendo un punto ciego en las políticas”.

“Esta convergencia de la medicina espacial, la biología reproductiva y la bioética representa una intersección novedosa y crucial que merece atención. Partiendo de campos multidisciplinarios, se propone un marco colaborativo para futuras investigaciones, con el objetivo de catalizar el diálogo interdisciplinario y guiar la próxima generación de investigación biomédica reproductiva en el espacio”, concluyeron los investigadores.

El cruce entre exploración espacial y medicina reproductiva marca una nueva frontera científica del siglo veintiuno (REUTERS/Steve Nesius)

El llamado final apunta a la colaboración internacional. Cerrar las brechas críticas de conocimiento y establecer pautas éticas comunes resulta indispensable para proteger tanto a astronautas profesionales como a viajeros privados.

Más allá del ámbito espacial, la discusión interpela a la humanidad en su conjunto. La expansión fuera de la Tierra no solo desafía los límites tecnológicos, sino también la forma en que se conciben la vida, la salud y la responsabilidad colectiva en escenarios nunca antes habitados.