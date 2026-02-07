Salud

Optometrista u oftalmólogo: cuál es la diferencia y cuándo consultar a cada uno

Saber distinguir el nivel de formación y las funciones de cada profesional garantiza el acceso rápido a la atención más indicada ante cualquier molestia o síntoma

La diferencia entre optometrista y oftalmólogo es clave para elegir el profesional adecuado ante molestias oculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión entre oftalmólogo y optometrista es habitual al buscar atención por molestias en los ojos. Elegir correctamente al profesional resulta fundamental para la salud visual, ya que cada uno cumple funciones distintas, según Cleveland Clinic.

Formación y competencias: tres roles clave en la salud visual

Las diferencias entre oftalmólogo, optometrista y óptico radican en su formación, funciones y competencias. El primero es un médico especializado en oftalmología; su labor abarca el diagnóstico y tratamiento de todo tipo de enfermedades oculares, incluidas las intervenciones de cirugía ocular.

El optometrista, por su parte, es un especialista en optometría encargado de realizar exámenes de la vista, prescribir lentes y detectar problemas visuales frecuentes. Mientras que el óptico es responsable de la adaptación de gafas y lentes de contacto, siguiendo las recetas médicas, pero no tiene competencia para diagnosticar ni tratar enfermedades.

El oftalmólogo, como médico especializado, diagnostica y trata enfermedades oculares complejas y realiza cirugías de ojos (Freepik)

La formación académica marca diferencias claras en el alcance de cada uno. El oftalmólogo debe cursar estudios universitarios de medicina. Puede optar también por una especialización en áreas como salud visual infantil, cirugía de párpados o enfermedades corneales.

En cambio, el optometrista debe completar estudios universitarios y cuatro años más de formación específica en optometría, pudiendo sumar una residencia de un año. El óptico recibe capacitación técnica específica para la adaptación de equipos ópticos, sin intervenir en el diagnóstico clínico de enfermedades.

Qué hace cada profesional y cuándo acudir a cada uno

En la práctica clínica, el oftalmólogo realiza evaluaciones integrales, prescribe medicamentos y es el único que puede operar los ojos, tratar patologías complejas y recetar fármacos de alto espectro. Según Cleveland Clinic, este tipo de profesional es imprescindible para abordar afecciones como el desprendimiento de retina, el tratamiento avanzado de glaucoma o trasplantes de córnea.

El optometrista, habitualmente, es el primer contacto para la revisión de la salud visual. Puede efectuar exámenes de la vista, identificar errores refractivos como la miopía o el astigmatismo y tratar alteraciones comunes, como ciertas infecciones oculares menores.

Sin embargo, si detecta enfermedades graves, infecciones persistentes, sospecha de glaucoma avanzado o necesidad de cirugía, debe remitir al paciente con un oftalmólogo.

El optometrista efectúa exámenes de la vista, prescribe lentes y detecta problemas visuales comunes como miopía y astigmatismo (Freepik)

Las cirugías oftalmológicas, incluyendo la cirugía láser de ojos, requieren obligatoriamente la intervención de un oftalmólogo, responsable de la operación y del seguimiento posterior. La adaptación de lentes de contacto suele estar en manos del optometrista, siempre que no existan antecedentes de enfermedades oculares graves.

El óptico tiene un rol orientado exclusivamente a la adaptación de gafas y lentes de contacto, siempre a partir de las indicaciones del oftalmólogo o del optometrista. No puede diagnosticar ni tratar ningún problema de la vista.

Prevención, síntomas y acceso a la atención adecuada

En presencia de síntomas como visión borrosa, dolor ocular o aparición de “moscas volantes” en el campo visual, es habitual preguntarse a qué especialista acudir. Los expertos aconsejan visitar primero al optometrista para una evaluación general.

El óptico adapta gafas y lentes de contacto siguiendo indicaciones médicas, pero no diagnostica ni trata enfermedades de la vista (Freepik)

Si se detectan situaciones de riesgo, infecciones graves o afecciones complejas, el optometrista derivará al paciente de inmediato al oftalmólogo. Sin embargo, ante emergencias o síntomas intensos, la consulta debe realizarse directamente con el médico especializado en oftalmología.

En la infancia, la prevención también cumple un rol clave. Según la Cleveland Clinic, la primera evaluación visual completa suele recomendarse alrededor de los 5 o 6 años, antes del inicio de la escolaridad.

En esa etapa, el optometrista suele ser el profesional indicado para detectar dificultades de enfoque, coordinación entre ambos ojos o problemas de visión que pueden afectar el aprendizaje.

Ante la detección de alteraciones estructurales o enfermedades oculares, el niño es derivado al oftalmólogo para estudios y tratamientos específicos.

Se recomienda un examen visual completo para niños antes del inicio escolar, a cargo del optometrista para detectar problemas tempranos (Freepik)

La prevención es esencial en el cuidado visual. Realizar exámenes de la vista de manera regular permite identificar problemas antes de que se agraven, especialmente en personas con antecedentes familiares, diabetes o alto riesgo de pérdida de visión. Se recomienda un control anual para la mayoría, reforzando las visitas si aparecen síntomas.

Como orientación final, Cleveland Clinic remarca que el optometrista es adecuado ante dudas o revisiones generales, pero el oftalmólogo resulta imprescindible frente a sospechas de enfermedades graves, necesidad de cirugía o seguimiento especializado.

El cuidado periódico y la detección temprana son la estrategia más eficaz para proteger la visión y mantener en buen estado la salud ocular, según subraya Cleveland Clinic.

