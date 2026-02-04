Salud

El 40% de los casos de cáncer pueden prevenirse con cambios en el estilo de vida

Evitar el tabaquismo, moderar el consumo de alcohol y vacunarse contra infecciones clave son medidas que contribuyen a evitar miles de diagnósticos anuales en todo el mundo

Guardar
El tabaquismo es señalado como
El tabaquismo es señalado como el principal factor de riesgo prevenible en el desarrollo de cáncer, según organismos internacionales y especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Mundial del Cáncer, los expertos insisten en que abandonar el tabaquismo, adoptar hábitos saludables, moderar el consumo de alcohol, realizar actividad física y someterse a chequeos médicos periódicos son medidas centrales para la prevención.

El cáncer se mantiene como la segunda causa de muerte a nivel global. En 2022, cerca del 37% de los nuevos diagnósticos, unos 7,1 millones de casos, estuvieron relacionados con causas prevenibles, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su organismo especializado, el Centro Internacional para la Investigación del Cáncer (CIIC). De esta forma, según advirtió, “cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse a escala global".

“En el estudio se examinan 30 causas prevenibles, entre ellas el consumo de tabaco y alcohol, un índice elevado de masa corporal, la inactividad física, la contaminación del aire, la radiación ultravioleta y, por primera vez, nueve infecciones cancerígenas”, divulgó la OMS en su comunicado.

En Argentina, cada año se detectan más de 130.000 nuevos casos y la Asociación Argentina de Oncología Clínica estima que el 40% podría prevenirse mediante cambios en las conductas diarias.

El control médico periódico permite
El control médico periódico permite identificar el cáncer en etapas tempranas, facilitando tratamientos menos invasivos y más efectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales factores de riesgo del cáncer

La OMS, el CIIC, Mayo Clinic y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) identifican como factores predominantes el tabaquismo, la alimentación no saludable, la inactividad física, la obesidad, el consumo de alcohol y las infecciones por virus del papiloma humano (VPH) o hepatitis B.

Según el NCI, la exposición a radiación, a ciertas sustancias químicas ambientales y condiciones laborales riesgosas también incrementan el riesgo. En Argentina, de acuerdo con el reporte de All.Can, mencionado por MSD, el 6,8% de los tumores se asocian a obesidad, mientras que el consumo de alcohol se vincula al 3,5% de los casos.

Además, alrededor del 8% de los tumores están relacionados con infecciones prevenibles mediante vacunas incluidas en el calendario nacional.

El tabaquismo sigue siendo el mayor factor de riesgo prevenible en todo el mundo y está vinculado a una proporción significativa de cáncer de pulmón. Entre las mujeres, las infecciones como el VPH representan el principal porcentaje de casos que se pueden evitar.

Estrategias de prevención: hábitos y control médico

Los tumores de mama, colon,
Los tumores de mama, colon, pulmón y próstata representan una proporción considerable de los diagnósticos anuales en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de hábitos saludables es determinante para reducir el riesgo de cáncer. Tanto Mayo Clinic como el NCI recomiendan dejar de fumar, reducir el consumo de carnes rojas y grasas saturadas, priorizar una dieta mediterránea con énfasis en verduras, frutas, cereales integrales y grasas saludables, y controlar el peso corporal.

Practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada contribuye a reducir la probabilidad de desarrollar diferentes tipos de cáncer, recuerda Mayo Clinic.

La vacunación contra la hepatitis B y el VPH, aconsejada por la OMS y el NCI, ha mostrado disminuir la incidencia de cánceres hepáticos y de cuello uterino. Es igualmente clave evitar la exposición al sol sin protección, limitar la exposición a sustancias nocivas y reducir el número de parejas sexuales para disminuir las infecciones de transmisión sexual vinculadas a algunos tumores.

Chequeos periódicos y detección temprana

Los estudios de detección temprana permiten identificar el cáncer en etapas iniciales y posibilitan tratamientos menos invasivos. Mayo Clinic resalta la utilidad de técnicas como la mamografía, la colonoscopía y el test de sangre oculta en materia fecal para la prevención de tumores de mama, colon y próstata.

La inmunoterapia ha revolucionado el
La inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento del cáncer, aumentando la sobrevida y mejorando la calidad de vida de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Claudio Martin, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, subrayó: “Cuando el cáncer se detecta a tiempo, el tratamiento suele ser más simple, mejor tolerado y más efectivo. No es lo mismo tratar una lesión pequeña que una enfermedad avanzada. Llegar temprano marca una diferencia muy grande en la evolución del cuadro y en las herramientas que debemos utilizar”.

Por su parte, la doctora Gabriela Bugarin, directora médica de Oncología de MSD Argentina, afirmó: “La mejor herramienta sigue siendo el control a tiempo, ya que conocer los riesgos y estar atentos a las señales cambia el pronóstico por completo”.

Perspectiva profesional y tratamientos: avances y desafíos

El tratamiento oncológico ha experimentado un progreso notable. Estrategias recientes como la inmunoterapia permiten actuar de forma más directa sobre el tumor y reducir el daño en los tejidos sanos.

Estos avances han extendido la sobrevida y mejorado la calidad de vida de los pacientes, logrando que más de la mitad de quienes reciben diagnóstico superen la enfermedad o puedan convivir con ella durante largos periodos.

Aproximadamente el 40% de los
Aproximadamente el 40% de los casos de cáncer en Argentina podrían evitarse actuando sobre los factores de riesgo modificables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas recalcan que los avances en los tratamientos no sustituyen la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, ya que ambos factores influyen de manera significativa en la evolución de la enfermedad.

Algunas personas tienen factores de riesgo no modificables: predisposición genética, antecedentes familiares o ciertas mutaciones genéticas heredadas, según el NCI.

Aun así, una evaluación de riesgos y el asesoramiento profesional pueden ayudar en la toma de decisiones sobre vigilancia periódica o intervenciones preventivas, aunque no signifiquen certeza absoluta de padecer cáncer. El entorno laboral y la exposición a agentes nocivos también deben tenerse en cuenta entre los determinantes.

La información fiable y el seguimiento regular de la salud, sumados a la adopción de hábitos saludables, aumentan significativamente las probabilidades de detectar la enfermedad en etapas tempranas y reducir su impacto en la vida de las personas.

Magnitud del problema y casos prevenibles

“Cuando el cáncer se detecta
“Cuando el cáncer se detecta a tiempo, el tratamiento suele ser más simple, mejor tolerado y más efectivo", dijo el doctor Martín (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión del cáncer como problema de salud pública es global y regional. Según el CIIC, la incidencia es mayor en hombres, con el 45% de los nuevos casos atribuibles a causas evitables; entre mujeres la cifra es del 30%.

El tabaquismo encabeza la lista de factores de riesgo, responsable del 15% de los diagnósticos nuevos, seguido por infecciones (10%) y consumo de alcohol (3%). En Argentina, los tumores de mama, colon, pulmón y próstata representan casi la mitad del total de diagnósticos, según el CIIC y datos nacionales.

Temas Relacionados

Día Mundial del CáncerCáncerPrevención del cáncerOrganización Mundial de la SaludHábitos saludablesFactores de riesgo modificablesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ducha con luz tenue, ¿la clave para reducir la ansiedad y alcanzar un descanso reparador?

Un hábito poco conocido atrae la atención de quienes desean mejorar el bienestar nocturno. Cuál es su verdadero efecto sobre el organismo, según los expertos

Ducha con luz tenue, ¿la

Estrés y envejecimiento: señales de alarma y consejos de Harvard para reducir el daño

El insomnio, la fatiga y la inflamación son señales clave que indican desgaste celular. Prácticas respaldadas por la ciencia para minimizar su impacto y promover el bienestar físico y mental

Estrés y envejecimiento: señales de

Los 19 hábitos diarios que aumentan la longevidad y mejoran la calidad de vida, según expertos

Especialistas consultados por Financial Review explican que la clave para sumar años saludables está en la repetición de pequeños gestos cotidianos. Desde horarios de descanso hasta actividad física, cuáles son las claves

Los 19 hábitos diarios que

Qué es la calidad ósea en hombres y cómo mantenerla después de los 30, según expertos

La fortaleza de los huesos disminuye en la adultez, especialistas explican cómo protegerla y evitar lesiones

Qué es la calidad ósea

La Dieta de la Zona y su efecto metabólico: el método nutricional que busca controlar el hambre y mejorar marcadores de salud

Respaldada por expertos y figuras públicas, esta estrategia alimentaria, analizada por expertos consultados por The Telegraph, propone una proporción específica de nutrientes y promueve elecciones equilibradas, apuntando a favorecer la sensación de saciedad y apoyar el bienestar físico

La Dieta de la Zona
DEPORTES
Francia e Irlanda abrirán el

Francia e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2026: las formaciones confirmadas y las bajas clave

Fue suplente 12 años, era el elegido para ser titular, pero una lesión lo podría dejar afuera del Mundial: “Una tragedia personal”

Los detalles del millonario acuerdo en River Plate por el nuevo naming y los recitales en el Monumental

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

TELESHOW
La contundente opinión de Sabrina

La contundente opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: “No era el camino”

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

INFOBAE AMÉRICA

Operativo en el Báltico: Estonia

Operativo en el Báltico: Estonia interceptó un buque con destino a Rusia por presunto contrabando

La Policía uruguaya frustró un “robo del siglo”: desbarataron una banda que excavaba un túnel para robar un banco

Adorable, pero letal: así es el loris perezoso, el único primate venenoso del planeta

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025