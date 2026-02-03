Millennials, la Generación Z Sufre Tasas Aumentadas de Psicosis y Esquizofrenia

LUNES, 2 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los millennials y la Generación Z podrían estar en mayor riesgo de padecer trastornos psicóticos como la esquizofrenia que las generaciones mayores, según un nuevo estudio.

Las generaciones más recientes están cayendo en la psicosis con más frecuencia y a edades más tempranas que las personas nacidas antes, según informan hoy los investigadores en la revista de la Asociación Médica Canadiense.

Entre 1997 y 2023, los nuevos casos de psicosis aumentaron un 60% entre personas de 14 a 20 años, según los investigadores.

Este aumento comenzó entre los nacidos en los años 80 y posteriormente, según los investigadores. (Los millennials son personas nacidas entre 1981 y 1996; Generación Z, entre 1997 y 2012.)

"Aún no sabemos qué está impulsando estos cambios, y probablemente no hay una única explicación", dijo el investigador principal, el Dr. Daniel Myran, responsable de investigación de medicina familiar y comunitaria en el North York General Hospital en Ontario, Canadá.

"Entender qué hay detrás de esta tendencia será fundamental para la prevención y el apoyo temprano", añadió en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon la salud mental de más de 12 millones de personas nacidas en Ontario entre 1960 y 2009. De ellos, más de 152.000 fueron diagnosticados con un trastorno psicótico.

Las personas con trastornos psicóticos suelen experimentar delirios -- por ejemplo, que personas en televisión les envían mensajes especiales, según el Instituto Nacional de Salud Mental.

También sufren alucinaciones, que consisten en ver u escuchar cosas que no están ahí, por ejemplo, voces que les dicen que hagan algo o les critican.

Los resultados mostraron que las tasas de nuevos casos aumentaron con el tiempo, pasando de 62,5 casos por cada 100.000 personas en 1997 a 99,7 casos por cada 100.000 en 2023.

Estos aumentos se produjeron entre los jóvenes, según los investigadores.

Por ejemplo, las personas nacidas entre 2000 y 2004 tuvieron una tasa de psicosis un 70% mayor que las nacidas entre 1975 y 1979, según el estudio.

Del mismo modo, el número total de personas diagnosticadas con un trastorno psicótico aumentó casi un 38% entre las nacidas entre 1990 y 1994 en comparación con las nacidas a finales de los años 70.

Las personas que sufren trastornos psicóticos tienden a tener muchos otros problemas de salud y tienen un mayor riesgo de morir prematuramente, dijo Myran.

"En consecuencia, las tendencias observadas plantean importantes preguntas sobre posibles causas y consecuencias del aumento del número de diagnósticos de trastornos psicóticos", explicó.

Los investigadores señalaron que existen varias posibles explicaciones para este aumento de la psicosis entre generaciones posteriores.

"Una posibilidad principal es el consumo de sustancias -- incluyendo cannabis, estimulantes, alucinógenos y drogas sintéticas", dijo Myran. "El consumo de sustancias, especialmente en la vida temprana, está asociado con el desarrollo y el agravamiento de trastornos psicóticos, y el consumo de sustancias en Canadá ha aumentado en las últimas dos décadas."

Los padres de estas generaciones tendían a ser mayores y menos sanos, y sus hijos sufrían más estrés relacionado con las finanzas familiares y los traslados laborales a nuevos lugares, según los investigadores. También podrían haber estado expuestos a un mayor número de experiencias negativas en la infancia.

También podría ser que los médicos hayan mejorado en detectar y diagnosticar la psicosis, añadieron los investigadores.

Concluyeron que se necesita más investigación para comprender plenamente este aumento de los trastornos psicóticos.

Más información

FUENTE: Canadian Medical Association Journal, nota de prensa, 2 de febrero de 2026