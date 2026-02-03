Salud

Infección de oído medio: síntomas, causas y cuándo consultar al médico en niños y adultos

Es una de las causas más comunes de consulta pediátrica, y requiere atención médica para prevenir complicaciones en el desarrollo infantil y problemas auditivos de largo plazo

Las infecciones del oído medio
Las infecciones del oído medio pueden derivar en complicaciones que afectan la capacidad auditiva de los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones del oído medio, conocidas como otitis media aguda, representan una de las causas más frecuentes de consulta pediátrica en los centros de salud. Según Mayo Clinic, requieren una atención temprana y precisa para evitar complicaciones que pueden afectar la audición y el desarrollo infantil.

¿Qué es una infección de oído medio?

La infección de oído medio implica una inflamación causada, por lo general, por bacterias o virus que originan la acumulación de líquido detrás del tímpano. Este espacio normalmente está lleno de aire y es esencial para una correcta audición.

La prevalencia de otitis media aguda es considerablemente mayor en niños de seis meses a dos años, debido a las características anatómicas de sus trompas de Eustaquio. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, es más habitual en la infancia, sobre todo durante periodos de resfriados.

Síntomas principales en niños y adultos

Los síntomas de la otitis media suelen aparecer de manera repentina. En los niños, la manifestación más común es el dolor de oído acompañado de tirones en la oreja, problemas para dormir y llanto frecuente.

Los síntomas de la otitis
Los síntomas de la otitis media en niños incluyen dolor de oído intenso y tirones frecuentes en la oreja (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden presentarse irritabilidad, disminución de la capacidad auditiva, problemas de equilibrio, fiebre y pérdida de apetito. En ocasiones, se observa líquido que sale por el oído, lo que indica una posible ruptura del tímpano.

En los adultos, la enfermedad suele causar dolor o presión en el oído, disminución de la audición y, en algunos casos, secreción de líquido. Cuando estos síntomas persisten o empeoran, es esencial consultar a un profesional de la salud, según advierte Mayo Clinic.

Causas y factores de riesgo

La otitis media aguda suele desarrollarse después de infecciones respiratorias como el resfriado o la gripe, que provocan inflamación de las vías respiratorias y favorecen la acumulación de secreciones en el oído medio. Tanto bacterias como virus pueden desencadenar este proceso inflamatorio.

Las trompas de Eustaquio regulan la presión y drenan líquidos del oído medio hacia la parte trasera de la garganta. En los niños, estas trompas son más estrechas y horizontales, lo que dificulta su función y aumenta el riesgo de obstrucción e infección. Las adenoides, ubicadas detrás de la nariz, también pueden inflamarse y bloquear las trompas, especialmente en la infancia.

La otitis media aguda se
La otitis media aguda se desarrolla comúnmente tras infecciones respiratorias como el resfriado o la gripe en niños y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores adicionales que incrementan el riesgo se encuentran la asistencia a guarderías, la alimentación con biberón en posición recostada, la exposición al humo del tabaco, el paladar hendido y la mala calidad del aire. Las infecciones son más frecuentes en otoño e invierno.

Complicaciones y cuándo acudir al médico

La mayoría de los casos de otitis media cursa de manera benigna y se resuelve por sí sola. Sin embargo, las infecciones repetidas pueden conducir a problemas auditivos graves.

En ese sentido, una infección no tratada adecuadamente puede causar daños permanentes, retrasos en el desarrollo del habla o propagación de la infección a áreas cercanas como el hueso mastoides o las membranas cerebrales, indicó Mayo Clinic.

Se debe buscar atención médica inmediata si los síntomas duran más de dos o tres días, aparecen en menores de seis meses, empeoran, incluyen secreciones con pus o sangre, o si el niño tiene insomnio y decaimiento tras una infección respiratoria previa.

Mayo Clinic advierte sobre la
Mayo Clinic advierte sobre la importancia de atención médica inmediata ante síntomas duraderos por más de dos o tres días (Freepik)

Prevención y recomendaciones de cuidado

La prevención de la otitis media se basa en reducir las infecciones respiratorias y mejorar el entorno del niño. Se recomienda incentivar el lavado de manos frecuente, evitar el uso compartido de utensilios y mantener alejados a los niños de ambientes donde se fuma.

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida reduce el riesgo de infecciones de oído. Para los bebés que utilizan mamadera, se aconseja alimentarlos en posición vertical y no dejar el biberón en la cuna. Hay menor exposición a gérmenes si se asiste a guarderías pequeñas o si se limita el tiempo en grandes grupos.

Mantener el calendario de vacunación al día, incluida la vacuna contra la gripe y otras enfermedades infantiles, es una de las principales medidas de protección recomendadas por Mayo Clinic.

Tratamiento habitual

En numerosas ocasiones, la otitis media se resuelve sin medicación. El tratamiento inicial suele centrarse en el control del dolor y la observación durante algunos días, en especial cuando los síntomas son leves.

En casos de otitis media
En casos de otitis media con síntomas leves, los especialistas recomiendan la observación durante algunos días antes de iniciar medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de antibióticos está indicado únicamente en infecciones graves, persistentes o en menores de seis meses. El uso indebido de estos fármacos podría fomentar la resistencia bacteriana, por lo que siempre debe seguirse la prescripción médica.

En la mayoría de los cuadros leves o moderados, se recomienda alivio sintomático y vigilancia médica. Por ello, Mayo Clinic insiste en evitar la automedicación y aconseja consultar siempre con el personal especializado.

