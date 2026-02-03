Salud

Dos empresas vinculadas a la leche en polvo en un brote de botulismo por fórmula infantil

LUNES, 2 DE FEBRERO DE 2026 (HealthDay News) -- Las autoridades federales de salud están investigando la leche en polvo de dos empresas que podría estar relacionada con un brote de botulismo relacionado con la leche de fórmula infantil ByHeart.

El brote que ha enfermado a 51 bebés en 19 estados.

La leche en polvo ecológica que dio positivo en el tipo de bacteria que causa el botulismo provino de Organic West Milk Inc., un proveedor de California, y fue procesada en una planta de Dairy Farmers of America en Fallon, Nevada, confirmaron funcionarios de la empresa.

El polvo luego pasó a la fórmula ByHeart .

Aun así, los expertos dicen que es demasiado pronto para saber exactamente dónde ocurrió la contaminación.

"Aún no se ha demostrado nada sobre nuestra leche", dijo Bill Van Ryn, propietario de Organic West, a la Associated Press. Añadió que "algo ocurrió en el proceso de convertir la leche en polvo y luego en la transformación en leche de fórmula para bebés."

Organic West suministra leche a 55 agricultores y afirmó que no vende leche en polvo para productos para bebés a ninguna empresa que no sea ByHeart.

La empresa ha suspendido las ventas de leche en polvo destinadas a bebés y niños mientras continúa la investigación.

Dairy Farmers of America afirmó que la leche en polvo cumplía con las pruebas de seguridad requeridas antes de venderse.

"Los fabricantes de productos de consumo de consumo tienen la responsabilidad de procesar correctamente los ingredientes para garantizar la seguridad de los productos", afirmó la empresa en un comunicado.

En enero, una muestra de leche entera orgánica en polvo dio positivo en Clostridium botulinum, la bacteria que causa el botulismo.

Las pruebas genéticas mostraron que las bacterias coincidían con muestras tomadas de latas sin abrir de fórmula ByHeart y de bebés enfermos.

ByHeart ha retirado todos sus productos.

Las esporas de botulismo son comunes en la naturaleza y generalmente inofensivas para los adultos. Pero los bebés tienen sistemas digestivos inmaduros que pueden permitir que las bacterias cultiven toxinas peligrosas, dijo un experto en botulismo a Associated Press. Estas toxinas pueden causar debilidad muscular, problemas respiratorios e incluso la muerte.

Además, la pasteurización no elimina las esporas de botulismo, y a veces pueden encontrarse en entornos de procesamiento de alimentos.

Aunque ya se han encontrado esporas en la fórmula infantil antes, este es el primer brote grande en EE. UU. relacionado con la fórmula. Debido a que el riesgo ha sido históricamente bajo, no se requiere una prueba rutinaria de botulismo, pero algunas empresas las hacen voluntariamente.

La fuente de la contaminación aún no ha sido confirmada y la investigación sigue en marcha.

