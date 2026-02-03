Salud

Calor excesivo en verano: qué hacer para evitar una descompensación

Pequeños cambios en la rutina y ajustes en el entorno ayudan a mitigar el impacto del calor y preservar el bienestar general

Las olas de calor extremo
Las olas de calor extremo en Latinoamérica y España superan los 35°C y generan alertas sanitarias en varias provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas registradas hoy en numerosas ciudades de Latinoamérica y España superan los 35℃, estableciendo uno de los picos más intensos del verano, según datos de los servicios meteorológicos nacionales. El fenómeno de calor extremo mantiene activas las alertas en varias provincias, afecta tanto a áreas urbanas como rurales y obliga a la modificación de hábitos cotidianos.

Las autoridades sanitarias refuerzan recomendaciones ante el incremento de consultas médicas vinculadas a golpes de calor y descompensaciones, mientras la población enfrenta jornadas en las que el descanso, la actividad física y la hidratación adquieren un papel central para preservar la salud. La persistencia de estas condiciones pone a prueba la respuesta de los sistemas de salud y exige extremar medidas preventivas para evitar complicaciones.

Cómo afecta el calor excesivo al cuerpo humano

El calor extremo produce alteraciones inmediatas y a largo plazo en el organismo. Según Harvard Health y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar pérdida de la capacidad física y episodios de golpe de calor.

El aumento de temperaturas intensas
El aumento de temperaturas intensas obliga a modificar la rutina diaria y promueve el uso de estrategias preventivas para evitar golpes de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud bonaerense define el golpe de calor como una situación en la que el cuerpo no logra autorregular su temperatura, lo que puede derivar en emergencias médicas y afectar el rendimiento cotidiano. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes presentan mayor vulnerabilidad frente a estos riesgos.

Qué hacer para evitar una descompensación por calor excesivo

Identificar los primeros síntomas resulta fundamental para actuar con rapidez. El Ministerio de Salud bonaerense explica que señales como deshidratación, sudoración intensa, calambres, debilidad o sensaciones de hormigueo pueden indicar que el organismo está siendo sobrecargado. Harvard Health añade que dificultades para respirar, confusión o fiebre elevada requieren atención médica inmediata.

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición solar directa entre las 10:00 y 16:00, periodo en que se registran las temperaturas más elevadas. El Ministerio de Salud bonaerense insiste en el uso de protección solar con factor mayor a 50, complementado con sombrero o gorra y ropa liviana de colores claros. También aconseja ventilar los ambientes por la mañana o al atardecer para reducir el calor acumulado en el hogar y limitar la actividad física intensa durante las horas más calurosas.

Expertos de Harvard Health, la Sleep Research Society y la Sociedad Española del Sueño coinciden en que la temperatura ideal para dormir debe mantenerse entre 18 y 22℃. Es clave conservar el dormitorio fresco mediante ventilación cruzada en la noche y bloqueando la luz solar durante el día con cortinas o persianas.

Expertos aconsejan mantener la temperatura
Expertos aconsejan mantener la temperatura del dormitorio entre 18 y 22°C con ventilación cruzada y cortinas para favorecer el buen descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales naturales como algodón, lino o seda para la ropa de cama y los pijamas ayudan a absorber la humedad y mejorar la sensación de frescura. Se aconseja evitar cenas copiosas, bebidas alcohólicas, productos con cafeína y el uso de pantallas luminosas al menos dos horas antes de dormir.

“Dormir menos de siete horas de manera recurrente se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminución de las defensas y alteraciones en el estado de ánimo”, advirtió Harvard Health. Por su parte, la Sociedad Española del Sueño afirmó: “Comidas copiosas, bebidas alcohólicas y productos con cafeína aumentan el insomnio y alteran la calidad del sueño”.

Mantener una correcta hidratación durante el día resulta esencial para regular la temperatura corporal, según Harvard Health. Sin embargo, conviene no ingerir grandes cantidades de líquidos antes de dormir para evitar interrupciones nocturnas. Se recomienda limitar el consumo de alcohol y cafeína, y optar por cenas ligeras con alimentos ricos en fibra o triptófano para favorecer el descanso y prevenir molestias digestivas.

Síntomas del golpe de calor que encienden el alerta

El golpe de calor puede
El golpe de calor puede manifestar dolor de cabeza, debilidad, confusión y dificultad para respirar, requiriendo atención médica inmediata para prevenir complicaciones graves (Freepik)

El golpe de calor suele manifestarse con sudoración intensa, calambres, debilidad, dolor de cabeza, piel enrojecida, mareos o náuseas. También pueden presentarse confusión o dificultad para respirar. Ante estos síntomas, el Ministerio de Salud bonaerense recomienda trasladarse a un lugar fresco y a la sombra, suspender la actividad y beber agua. Si las molestias no ceden o se agravan, se debe buscar atención médica sin demora.

Seguir las indicaciones de especialistas reduce el riesgo de complicaciones por calor extremo y ayuda a mantener el bienestar físico y mental durante el verano. Adoptar medidas preventivas es fundamental, incluso en los días más calurosos.

