Salud

Esta es la cantidad de agua que puede hacer la diferencia entre el bienestar y un golpe de calor, según el Minsa

Frutas frescas, hierbas naturales y bebidas alternativas suman protección adicional para quienes sufren más los efectos del calor

Guardar
Una hidratación adecuada favorece la
Una hidratación adecuada favorece la salud digestiva y previene el estreñimiento. Foto: (iStock)

El Ministerio de Salud (Minsa) ha solicitado a la población reforzar la hidratación diaria para enfrentar el incremento del calor propio del verano. El equipo de nutricionistas de la Línea 113 subraya que mantener un consumo adecuado de líquidos es esencial para preservar la salud y evitar la deshidratación, una condición que puede derivar en golpes de calor y otros problemas graves, especialmente en los grupos de mayor vulnerabilidad.

El agua cumple una función vital en el organismo: regula la temperatura corporal, facilita el funcionamiento de órganos y sistemas, y previene síntomas como cansancio, mareos, dolor de cabeza y disminución del rendimiento físico y mental. Según el Minsa, los niños, adultos mayores y personas que realizan actividad física deben prestar especial atención a su ingesta de líquidos para protegerse de los efectos adversos del calor.

¿Cuánta agua recomienda el Minsa?

La recomendación principal del Minsa es consumir diariamente entre seis y ocho vasos de agua, lo que equivale a unos 2 a 2,5 litros. Al menos cuatro de estos vasos deben corresponder a agua pura. El organismo enfatiza que no es necesario esperar a sentir sed para beber: la prevención pasa por mantener un consumo constante de líquidos a lo largo del día.

La recomendación principal del Minsa
La recomendación principal del Minsa es consumir diariamente entre seis y ocho vasos de agua, lo que equivale a unos 2 a 2,5 litros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones más saludables se encuentran las infusiones de frutas o hierbas naturales, como limón, naranja, menta, manzanilla, hierbaluisa o pepino; así como refrescos caseros preparados con frutas bajas en azúcar, como limonada, naranjada o carambola. El agua de coco natural, por su aporte de electrolitos, también figura entre las alternativas recomendadas por sus beneficios.

En contraste, las bebidas azucaradas o gaseosas no solo resultan menos eficaces para la hidratación, sino que pueden tener efectos negativos sobre la salud cuando se consumen con frecuencia.

Frutas y alimentos que aportan hidratación

Además del agua y las infusiones, el Minsa sugiere incorporar a la dieta diaria frutas con alto contenido de agua, que contribuyen de manera natural a la hidratación y aportan vitaminas y minerales esenciales. Sandía, melón, piña, naranja, mandarina, fresa y papaya figuran entre las más recomendadas. Estos alimentos no solo ayudan a mantener el equilibrio hídrico, sino que también ofrecen un aporte nutricional relevante para el funcionamiento óptimo del cuerpo.

El Minsa sugiere incorporar a
El Minsa sugiere incorporar a la dieta diaria frutas con alto contenido de agua. (Andina)

Acceso a orientación nutricional

Para quienes deseen recibir orientación personalizada sobre hidratación y alimentación saludable, el Minsa pone a disposición la Línea gratuita 113 opción 3, atendida por profesionales durante las 24 horas, todos los días del año. Las consultas también pueden realizarse a través de WhatsApp o Telegram (955 557 000 / 952 842 623), así como mediante el correo electrónico infosalud@minsa.gob.pe.

Frente a las altas temperaturas, la diferencia entre el bienestar y un golpe de calor está en la cantidad y calidad de líquidos que se consumen cada día. Prestar atención a la hidratación y elegir opciones naturales puede marcar un cambio significativo en la salud durante la temporada de calor.

La Línea 113 en Perú brinda orientación médica, nutricional y psicológica gratuita a la ciudadanía. Este servicio responde consultas sobre prevención, primeros auxilios, alimentación saludable y cuidados ante condiciones climáticas extremas. Además, canaliza emergencias y facilita el acceso a información oficial sobre servicios de salud en todo el país.

Temas Relacionados

Golpe de calorMinisterio de Salud (Minsa)DeshidrataciónHidrataciónTemperaturas altasperu-noticias

Últimas Noticias

La nueva forma de entrenar tendones y ligamentos para rendir más y lesionarse menos

Keith Barr, investigador de la Universidad de California, propone un enfoque que va más allá del músculo y pone el foco en los tejidos conectivos. Según explicó a Men’s Health, ejercicios específicos y una estrategia nutricional pueden mejorar el rendimiento deportivo y reducir el riesgo de lesiones

La nueva forma de entrenar

La resiliencia mental, clave para enfrentar el estrés y la adversidad

Expertos en psicología destacan su importancia para enfrentar situaciones adversas, subrayando estrategias efectivas que permiten recuperar el bienestar y mantener el equilibrio emocional ante momentos de crisis

La resiliencia mental, clave para

Estos son los alimentos con más potasio y sus beneficios para la salud

Expertos en nutrición subrayan la importancia de priorizar frutas, verduras y legumbres para lograr las dosis recomendadas y reducir el riesgo cardiovascular

Estos son los alimentos con

Pocos minutos de ejercicio al día ya reducen el riesgo de muerte, según estudios científicos

Investigaciones recientes citadas por Nature muestran que incluso breves sesiones de entrenamiento, de apenas cinco minutos diarios, aportan beneficios cardiovasculares y reducen la mortalidad. La evidencia desafía las recomendaciones tradicionales

Pocos minutos de ejercicio al

Calambres musculares: claves para prevenir y recuperarse

Una correcta planificación física y una dieta equilibrada con suficiente potasio y magnesio son esenciales. Sport Life sugiere acudir al fisioterapeuta si los episodios son recurrentes

Calambres musculares: claves para prevenir
DEPORTES
River Plate empata contra Rosario

River Plate empata contra Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura

Con un gol de Paredes, Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura

Del penal para Riestra al penal para Barracas: el análisis de la intervención del VAR que abrió el debate en el Torneo Apertura

La inesperada presencia de una estrella de Hollywood en La Bombonera para ver el encuentro entre Boca y Newell’s

Estaba vendido en USD 6 millones, pero Estudiantes “canceló” el pase de Cetré a Brasil: las razones

TELESHOW
La China Suárez alentó a

La China Suárez alentó a Mauro Icardi con sus hijos en la cancha del Galatasaray: el íntimo momento familiar que compartió

Las fotos de Mariana Fabbiani durante sus vacaciones, a pura bikini y playa: “Desde el paraíso”

Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores en los Premios Grammy 2026: “Para Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”

Juana Repetto celebró el baby shower de Timoteo sin su ex Sebastián Graviotto: “No es una decisión mía”

Anabel Sánchez contó entre lágrimas que cumplirá su sueño, luego de ser viral por sufrir bullying: “Me voy a Nueva York”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní identificó a

El régimen iraní identificó a casi 3.000 muertos por la represión mientras la ONU estima que la cifra llegaría a cerca de 20.000

Sin precisar el destino ni el comprador, Delcy Rodríguez informó la salida del primer buque con gas licuado desde Venezuela

Yamandú Orsi llegó a China para una visita orientada a ampliar la cooperación y el comercio: el martes se reúne con Xi Jinping

Devolver la libertad a los presos y exiliados políticos de las dictaduras/narcoestados en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia

Al menos 200 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de coltán controlada por milicias en el este del Congo