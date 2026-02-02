Esta es la cantidad de agua que puede hacer la diferencia entre el bienestar y un golpe de calor, según el Minsa

Una hidratación adecuada favorece la salud digestiva y previene el estreñimiento. Foto: (iStock)

El Ministerio de Salud (Minsa) ha solicitado a la población reforzar la hidratación diaria para enfrentar el incremento del calor propio del verano. El equipo de nutricionistas de la Línea 113 subraya que mantener un consumo adecuado de líquidos es esencial para preservar la salud y evitar la deshidratación, una condición que puede derivar en golpes de calor y otros problemas graves, especialmente en los grupos de mayor vulnerabilidad.

El agua cumple una función vital en el organismo: regula la temperatura corporal, facilita el funcionamiento de órganos y sistemas, y previene síntomas como cansancio, mareos, dolor de cabeza y disminución del rendimiento físico y mental. Según el Minsa, los niños, adultos mayores y personas que realizan actividad física deben prestar especial atención a su ingesta de líquidos para protegerse de los efectos adversos del calor.

¿Cuánta agua recomienda el Minsa?

La recomendación principal del Minsa es consumir diariamente entre seis y ocho vasos de agua, lo que equivale a unos 2 a 2,5 litros. Al menos cuatro de estos vasos deben corresponder a agua pura. El organismo enfatiza que no es necesario esperar a sentir sed para beber: la prevención pasa por mantener un consumo constante de líquidos a lo largo del día.

Entre las opciones más saludables se encuentran las infusiones de frutas o hierbas naturales, como limón, naranja, menta, manzanilla, hierbaluisa o pepino; así como refrescos caseros preparados con frutas bajas en azúcar, como limonada, naranjada o carambola. El agua de coco natural, por su aporte de electrolitos, también figura entre las alternativas recomendadas por sus beneficios.

En contraste, las bebidas azucaradas o gaseosas no solo resultan menos eficaces para la hidratación, sino que pueden tener efectos negativos sobre la salud cuando se consumen con frecuencia.

Frutas y alimentos que aportan hidratación

Además del agua y las infusiones, el Minsa sugiere incorporar a la dieta diaria frutas con alto contenido de agua, que contribuyen de manera natural a la hidratación y aportan vitaminas y minerales esenciales. Sandía, melón, piña, naranja, mandarina, fresa y papaya figuran entre las más recomendadas. Estos alimentos no solo ayudan a mantener el equilibrio hídrico, sino que también ofrecen un aporte nutricional relevante para el funcionamiento óptimo del cuerpo.

Acceso a orientación nutricional

Para quienes deseen recibir orientación personalizada sobre hidratación y alimentación saludable, el Minsa pone a disposición la Línea gratuita 113 opción 3, atendida por profesionales durante las 24 horas, todos los días del año. Las consultas también pueden realizarse a través de WhatsApp o Telegram (955 557 000 / 952 842 623), así como mediante el correo electrónico infosalud@minsa.gob.pe.

Frente a las altas temperaturas, la diferencia entre el bienestar y un golpe de calor está en la cantidad y calidad de líquidos que se consumen cada día. Prestar atención a la hidratación y elegir opciones naturales puede marcar un cambio significativo en la salud durante la temporada de calor.

La Línea 113 en Perú brinda orientación médica, nutricional y psicológica gratuita a la ciudadanía. Este servicio responde consultas sobre prevención, primeros auxilios, alimentación saludable y cuidados ante condiciones climáticas extremas. Además, canaliza emergencias y facilita el acceso a información oficial sobre servicios de salud en todo el país.