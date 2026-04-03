Cuáles son las señales que pueden indicar un trastorno alimentario, según expertos

El rol de la familia resulta fundamental en la detección temprana de conductas alimenticias atípicas

La preocupación excesiva por una alimentación saludable puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria, un problema reconocido por la Mayo Clinic que afecta tanto la salud física como mental y puede alterar la vida cotidiana de quienes lo padecen.

Cuando el interés por comer sano se transforma en un trastorno, la persona suele centrar su vida en el peso, la figura o la comida, hasta el punto de que estas preocupaciones interfieren con las relaciones sociales, la rutina diaria o el bienestar emocional. Según la Mayo Clinic, conductas como evitar ciertos alimentos sin motivo médico, realizar dietas restrictivas por cuenta propia, aislarse o sentir culpa relacionada con la comida pueden ser señales de alerta.

Los trastornos de la conducta alimentaria son afecciones graves que afectan a personas de cualquier edad, aunque predominan en adolescentes y jóvenes, según la clínica estadounidense. No se limitan a cambios en la dieta, sino que implican una preocupación excesiva por el peso, una imagen corporal distorsionada y patrones alimentarios perjudiciales.

Entre los trastornos más relevantes identificados por la Mayo Clinic figuran la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos.

Cambios en la rutina diaria pueden anticipar la aparición de problemas vinculados con la alimentación Freepik

Tipos de trastornos de la conducta alimentaria

La anorexia nerviosa se caracteriza por un miedo intenso a aumentar de peso y una percepción distorsionada del cuerpo, lo que puede llevar a una pérdida significativa de peso. Las personas afectadas aplican restricciones severas en la ingesta calórica, utilizan laxantes, se inducen el vómito después de las comidas o realizan ejercicio excesivo.

La bulimia nerviosa involucra episodios recurrentes de atracones seguidos de conductas de purga, como vómitos, uso de laxantes o ejercicio extremo. Estos comportamientos suelen estar motivados por sentimientos de culpa, vergüenza o un temor intenso a ganar peso. En algunos casos, se alternan con períodos de restricción alimentaria.

El trastorno por atracón implica el consumo de grandes cantidades de comida en un corto periodo, sin que se produzca purga posteriormente. Este comportamiento suele generar sentimientos de culpa y vergüenza, y los episodios pueden repetirse varias veces a la semana.

El trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos se manifiesta al eliminar ciertos alimentos o grupos completos de la dieta, lo que puede provocar una nutrición insuficiente. Es más frecuente en niños, aunque puede presentarse a cualquier edad. Las razones para evitar alimentos pueden estar relacionadas con el color, la textura o el miedo a malestares digestivos, y no necesariamente con el temor a aumentar de peso.

La pérdida de peso repentina o esconder la comida son algunas señales de alerta, según los expertos (Europa Press)

Síntomas y señales de alerta

Detectar signos preocupantes de manera precoz mejora las posibilidades de recuperación, destaca la Mayo Clinic. Entre las señales de alerta se incluyen saltarse comidas, poner excusas para no comer o adoptar dietas restrictivas no indicadas por profesionales de la salud.

Se observa también una preocupación excesiva por la alimentación, evitar actividades sociales asociadas a la comida, preparar platos diferentes para sí mismo y cambios notorios en el comportamiento social, como alejarse de actividades habituales.

El aislamiento progresivo, quejarse reiteradamente de la propia figura, pesarse o examinarse en el espejo para buscar “defectos”, así como el uso de suplementos para perder peso sin prescripción médica o el ejercicio físico excesivo —incluso en presencia de lesiones—, pueden ser signos de alerta. Además, callosidades en los nudillos por inducir el vómito y daño en el esmalte dental son síntomas físicos asociados a estos trastornos.

Hablar sobre vergüenza, enojo o culpa en relación con la alimentación, así como comer en secreto, son indicadores que aconsejan consultar a un profesional de la salud.

El acompañamiento profesional favorece la recuperación integral ante cuadros relacionados con la imagen corporal (Imagen ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo y causas principales

La causa exacta de los trastornos de la conducta alimentaria no está completamente determinada. No obstante, la Mayo Clinic señala que la genética, los antecedentes familiares y otros problemas de salud mental, como la depresión o la ansiedad, pueden incrementar el riesgo.

Haber sufrido acoso por el peso, realizar dietas restrictivas frecuentes y atravesar situaciones de estrés personal —como mudanzas, inicio de estudios superiores o complicaciones familiares y laborales— también se consideran factores de riesgo. Las personas con familiares afectados por estos trastornos o quienes presentan otros problemas psicológicos son más vulnerables.

Las fluctuaciones constantes de peso, experiencias negativas sobre el cuerpo y la presión social pueden desencadenar o agravar estos cuadros.

Prevención y cuándo buscar ayuda

Factores sociales y presión del entorno inciden en el desarrollo de preocupaciones excesivas por la comida (Freepik)

No existe un método definitivo para prevenir los trastornos alimentarios, pero la Mayo Clinic recomienda promover hábitos alimentarios equilibrados, evitar dietas extremas sin orientación profesional y mantener una actitud positiva hacia la imagen corporal.

En adultos, se aconseja una dieta rica en cereales integrales, frutas y verduras, limitar grasas y azúcares, y realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física. Consultar a un especialista ante cualquier problema de salud mental y evitar el uso de laxantes o suplementos para adelgazar sin supervisión profesional son pautas clave.

Para las familias, fomentar la aceptación corporal, evitar críticas y compartir comidas puede contribuir a prevenir el desarrollo de estos trastornos en niños y adolescentes. Detectar señales tempranas en el hogar y acudir a chequeos médicos favorece una intervención a tiempo.

El acompañamiento y la expresión de apoyo pueden facilitar que quienes presentan signos de un trastorno alimentario busquen orientación profesional. Una actitud comprensiva constituye el primer paso hacia el tratamiento y la recuperación.